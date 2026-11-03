Peritos judiciais: data-limite de 28 de Dezembro

O Ministério da Justiça libanês lançou a campanha de renovação de peritos juramentados, administradores de falências e supervisores das concordatas preventivas registradas há mais de cinco anos. Os pedidos podem ser apresentados ao Ministério ou às agências do LíbanoPost até 28 de dezembro de 2026 inclusive. O arquivo inclui documentação de suporte recente, prova de registro e documentação da missão. Os pedidos ainda pendentes devem ser reenviados de acordo com o procedimento anunciado.

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No Líbano, especialistas judiciais preocupados com a renovação de seu registro têm até segunda-feira 28 dezembro 2026 incluído para apresentar o seu pedido. A campanha do Departamento de Justiça começou em 28 de outubro. Destina-se a peritos jurados perante os tribunais, administradores em falência e supervisores das concordatas preventivas que estão na mesa há mais de cinco anos.

Peritos judiciais: onde arquivar o arquivo?

O Decreto n.o 1398, de 23 de outubro de 2026, prevê duas formas: o serviço especializado do Ministério da Justiça ou as agências libanesasPost. Indica as horas de depósito das 9h às 13h, e até às 12h na sexta-feira. O departamento publica um formulário de renovação a ser usado para preparar o arquivo.

O formulário pede a identidade, data de nascimento, especialidade a ser renovada, governadora e detalhes de contato do requerente. Os tradutores também devem especificar suas línguas de trabalho. O pedido diz respeito a um registo existente: o parecer não apresenta esta campanha como um recrutamento de novos peritos.

Os documentos exigidos

O ficheiro deve incluir a seguinte documentação de apoio:

Duas fotografias de identidade certificadas e um extracto criminal de menos de um mês.

Um atestado médico de menos de três meses comprovando a ausência de doença ou incapacidade que impeça o exercício de competências especializadas.

Uma empresa pessoal que declare que o requerente não é um funcionário nem um empregado de uma administração pública ou de um estabelecimento.

Uma cópia do Jornal Oficial que estabelece a entrada no quadro.

Para engenharia, medicina, contabilidade, topografia, farmácia e administradores de falência, um certificado de adesão do organismo profissional em causa, com menos de um mês.

Os três últimos relatórios apresentados a um tribunal durante os últimos cinco anos, quando o requerente recebeu missões de peritos.

Um registo dos tribunais que já confiaram funções ao requerente.

Os tradutores são obrigados a fornecer um relatório detalhado sobre o seu trabalho ao longo dos últimos cinco anos com documentação de apoio. O anúncio menciona, nomeadamente, o registo do serviço e os pagamentos fiscais correspondentes. Na ausência de uma sede estatutária, solicitou uma descrição das modalidades e do local de exercício.

O candidato à renovação deve igualmente comunicar quaisquer remissões anteriores ao órgão disciplinar dos peritos, com o número de remissões e as respectivas datas. Os documentos devem ser completos e válidos no depósito. Eles devem ser incluídos em um arquivo de papelão fechado com o nome, especialidade e governador.

Os pedidos anteriores devem ser actualizados

As pessoas ainda pendentes podem requerer a retirada da Secretaria do Conselho Supremo do Judiciário. O anúncio requer um novo arquivamento no âmbito do procedimento atual, dentro do prazo anunciado, para que esses pedidos sejam considerados. Prevê o cancelamento daqueles que não são remetidos a tempo. O parecer adverte igualmente que os registantes interessados que não renovam o seu registo podem deixar de ser considerados no quadro. O prazo continua a ser 28 de Dezembro, inclusive.

Capa: Tribunal de Beirute, foto dos arquivos do banco Libnanews, fotógrafo e data de filmagem não especificada. Composição editorial assistida pela IA. Imagem ilustrativa, não relacionada com 2026 arquivos de renovação.

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