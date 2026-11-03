O excedente de dinheiro do Líbano atingiu 108.698 mil milhões de libras na primeira metade de 2026, subindo 20%. No entanto, um terço das receitas continuam a ser classificadas, as receitas fiscais diminuem e as despesas sociais aumentam. O relatório do Ministério das Finanças, retirado da BLOMINVEST, examina a qualidade desta melhoria, os seus efeitos temporais e as informações ainda necessárias para avaliar as margens do Estado numa base sustentável.

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O Líbano registou um excedente de 108,698 mil milhões de libras na primeira metade de 2026, um aumento de 20% em relação a um ano. Mas mais de um terço das receitas recebidas continua a ser repartido entre as categorias fiscal e não fiscal. Por trás da melhoria do saldo, esta incerteza contabilística e a queda dos impostos cobrados no segundo trimestre exigem uma leitura cautelosa.

A nota publicada em 3 de Novembro por Jana Boumatar, do departamento de investigação da BLOMINVESTRevisão das Finanças Públicas – Primeiro semestre de 2026ministério das Finanças. O documento ministerial, anunciado em 22 de outubro, descreve o fluxo de caixa real da Unidade de Campo do Tesouro e da Alfândega. Adverte da sua primeira página que estes dados permanecem provisórios, sujeitos a reconciliação, reclassificação e ajustamento. Os valores são utilizados para avaliar as receitas e pagamentos do semestre. Não constituem contas finais do Estado.

Aumento do excedente apesar das despesas mais dinâmicas

As receitas e doações atingiram £304.335 bilhões, em comparação com £243.802 bilhões na primeira metade de 2025. O seu aumento é de 24,8 por cento. As despesas aumentaram de 153.193 mil milhões para 195,636 mil milhões, o que representa um aumento de 27,7 por cento.

Como pode o excedente aumentar à medida que as despesas crescem mais rápido? As duas percentagens aplicam-se a bases diferentes. Os recibos adicionais representam cerca de £60.500 bilhões, em comparação com cerca de £42.400 bilhões em pagamentos adicionais. A diferença melhora assim o saldo em valor absoluto.

Os principais agregados de dinheiro, em bilhões de libras libanesas Indicador Primeiro semestre de 2025 Primeiro semestre de 2026 Alterar Receitas e subvenções 243 802 304 335 +24,8% Despesas 153 193 195 636 +27,7 % Excedente de caixa 90 609 108 698 +20,0 % Excedente primário 99 271 115 213 +16,1 %

Fonte: Departamento de Finanças, Quadro 1, página 3. Montantes arredondados tal como publicados.

O excedente primário mede o saldo antes dos pagamentos de juros. O termo « primário » não elimina o seu carácter temporário nem a sua dependência em relação às datas de numerário e desembolso.

Outra diferença: o excedente global representa cerca de 35,7% das receitas e doações em 2026, contra 37,2% um ano antes, de acordo com nossos cálculos. Aumenta em libras, mas sua proporção de receitas diminui. Este rácio não mede a sustentabilidade da dívida; Simplesmente mostra que a margem do corpo não melhora de todos os ângulos.

Um terço das receitas ainda aguarda classificação

O ponto mais sensível do relatório é « outros rendimentos ». Atingiu £103.718 bilhões, em comparação com £67.740 bilhões por ano. Seu aumento de 53,1% representa mais 35.978 bilhões, ou cerca de 59,4% do aumento total de receitas e doações.

Estes recibos estão bem registados. No entanto, a sua repartição final entre impostos e receitas não fiscais continua por estabelecer. O departamento especifica que o item inclui montantes que ainda não foram classificados em uma ou outra categoria.

Esta distinção altera a leitura do balanço. As receitas fiscais identificaram o total de £147,570 bilhões, ou 48,5 por cento das receitas e doações. As receitas não fiscais identificadas representam 48,376 mil milhões de dólares, ou 15,9 por cento. Os 34,1% « outras receitas » não podem ser adicionados automaticamente às receitas não fiscais. A estas categorias são acrescentados os recibos em dinheiro, para 4.462 bilhões, e doações, para 209 bilhões.

O Ministério fornece um índice da possível origem de alguns dos montantes não classificados: o sistema de cobrança de impostos mostra um aumento acentuado do imposto sobre as sociedades em junho. Os prazos para a comunicação dos resultados e pagamentos de 2025 foram sucessivamente prorrogados até 30 de junho de 2026. Uma concentração de regulamentos nessa data poderia, portanto, explicar parte do aumento de « outras receitas ».

No entanto, os dados fiscais e financeiros não são directamente comparáveis. O relatório não nos permite quantificar esta parte ou reclassificar os montantes. A prioridade da transparência é aqui especificada: publicar a sua repartição final e distinguir entre recibos recorrentes e efeitos do calendário. Sem este trabalho, a qualidade do crescimento da receita permanece difícil de apreciar.

O segundo trimestre mostra um abrandamento marcado

O total semestral mascara um colapso. Em comparação com os mesmos trimestres de 2025, o crescimento das receitas e doações aumentou de 47,5% no primeiro trimestre para 9,7% no segundo. As receitas fiscais identificadas estão aumentando de 45,1% para 12,7%. São variações anuais, não uma comparação directa entre os três primeiros meses de 2026 e os três seguintes.

O IVA nacional diminuiu 45,9% no segundo trimestre. Este número espetacular não mede uma contração equivalente no consumo. O Ministério recorda que um adiamento do pagamento tinha transferido parte das receitas do IVA de 2025 para o segundo trimestre, alterando a base de comparação. Ao longo dos seis meses, o IVA interno diminuiu 10,8%, enquanto o IVA de importação aumentou 2,5%.

Estes resultados estendem as fraquezas já discutidas na nossa análise docobrança de impostos e actividade no LíbanoO relatório também combina as baixas receitas domésticas com uma queda de 37% nas chegadas de passageiros ao longo do semestre. Esta aproximação é coerente com uma actividade turística perturbada; não isola a contribuição exacta do turismo, calendário fiscal ou recuperação.

Outro exemplo da precaução necessária é o imposto especial sobre o consumo de combustível. Suas receitas aumentaram 180,6% no primeiro semestre do ano, enquanto os volumes importados de 95 e 98 octanas diminuíram 28,1%. O departamento explica principalmente esta variação, aumentando os direitos aplicáveis. Um aumento das quotizações pode assim apoiar o fundo estatal à medida que as quantidades trocadas diminuem.

Receitas de apoio ao tabaco e às telecomunicações

As receitas não fiscais identificadas estão a aumentar 30%. A Régie des tabacs contribui com 22,763 mil milhões de libras, um aumento de 56,8%. As transferências de empresas móveis ascenderam a $12,193 bilhões, um aumento de 16,2%.

Só a Régie representa aproximadamente 47% das receitas não fiscais identificadas, segundo os nossos cálculos. Esta concentração destaca o peso de alguns organismos na dieta do Tesouro. Torna úteis informações mais pormenorizadas sobre os seus resultados, as suas próprias necessidades e o calendário dos seus pagamentos.

As receitas aeroportuárias aumentaram 33,2% ao longo do semestre, mas diminuíram 68,4% no segundo trimestre de acordo com a tabela ministerial. O contraste ilustra novamente os limites de uma leitura baseada exclusivamente na acumulação. Proibi igualmente a assimilação mecânica das receitas de um organismo público à actividade física durante o mesmo período.

O aumento das despesas centra-se nas necessidades actuais

As despesas correntes representam 77,2 % dos pagamentos registados. Os custos de pessoal, incluindo salários, prestações e pensões, ascenderam a 119.864 mil milhões de libras: 61,3% do total, com um aumento de 15,5%. Este aumento não significa que os salários individuais tenham aumentado 15,5 %.

Os salários, salários e prestações sociais subiram 4,2%, enquanto os pagamentos de pensões subiram 54,3 %. O Ministério liga este último desenvolvimento às atualizações decididas em 2025 para aposentados militares e civis, cujos efeitos se refletem nos desembolsos de 2026.

Os pagamentos de juros diminuíram de 24,8% para 6.515 mil milhões. O relatório explica a ausência de novas emissões de dívida interna e o reembolso de títulos vencidos. Esta diminuição melhora o saldo de caixa. Não basta estabelecer a sustentabilidade de toda a dívida pública, o que requer uma análise dos saldos, vencimentos e passivos futuros.

Os gastos de capital aumentaram acentuadamente de 5.990 bilhões para 15.500 bilhões de dólares, ou quase 159%. A sua parte continua limitada a 7,9% do total dos pagamentos. A manutenção representa 7.569 mil milhões, quase metade deste envelope. Por conseguinte, o crescimento do capital não pode ser plenamente apresentado como a criação de novas infra-estruturas.

Os pormenores dos trabalhos em curso também requerem precisão. A Tabela 4 aumenta os montantes associados ao Conselho Sul de 225 bilhões para 5.219 bilhões, e o Comitê de Alto Alívio de 2.040 bilhões. A linha do Conselho «Desenvolvimento e Reconstrução» caiu de 1 1 199 mil milhões para 120 mil milhões. Esses dados não permitem que todas as organizações tenham a mesma dinâmica de investimento.

Despesas sociais mais elevadas mas cobertura desigual

Em sua apresentação por função, o Ministério registra £86.843 bilhões em gastos sociais, até 37,9%. Esta classificação abrange várias categorias já mencionadas: este montante não deve ser acrescentado ao total das despesas como se se tratasse de um envelope adicional.

Os gastos em saúde classificados como proteção social não pública ascenderam a US$ 16.740 bilhões, um aumento de 127,5%. As compras de medicamentos ascenderam a US$ 7.863 bilhões e o auxílio de emergência a US$ 7.773 bilhões. Esses aumentos fornecem informações sobre os montantes pagos, sem medir diretamente o número de pacientes cobertos, a disponibilidade de medicamentos ou a proporção de necessidades realmente atendidas.

Por outro lado, o relatório não mostra nenhuma transferência para o Fundo Nacional de Segurança Social durante o semestre, em comparação com 1.203 bilhões de anos antes. Também não envolve pagamentos à Cooperativa dos Servidores Públicos, em comparação com 7.200 bilhões em 2025. Estas ausências nos fluxos comunicados devem ser explicadas. Não demonstram em si mesmos a supressão dos direitos, benefícios ou obrigações do Estado.

As questões às quais o saldo em numerário não responde

O excedente proporciona ao Estado uma situação de fluxo mais favorável ao longo do período. Só ela não constitui um inventário de dinheiro imediatamente disponível para novos compromissos. A fim de passar de uma capacidade semestral para uma capacidade financeira, seria necessário conhecer, nomeadamente, os saldos de início e fim de período, as operações de financiamento e os pagamentos pendentes.

O relatório não apresenta um registo exaustivo dos compromissos e dos eventuais atrasos. Por conseguinte, não se pode afirmar que o excesso se deve a facturas não pagas ou que todas as obrigações foram cumpridas. A crítica útil é pedir essa informação, em vez de transformar sua ausência em evidência.

As variações apresentadas também são nominais. Um aumento das despesas expressas em libras não mede automaticamente uma melhoria equivalente no serviço público. Os preços, a natureza das compras, as necessidades relacionadas com a guerra e o calendário da regulamentação também devem ser considerados.

Por fim, o anexo aduaneiro lembra a fragilidade do contexto: as importações atingem cerca de US$ 10,15 bilhões no semestre, contra 1,50 bilhões de exportações. O défice comercial é de cerca de 8,65 mil milhões, aumentando cerca de 10%. As quantidades importadas e exportadas, medidas em peso, diminuíram 18% e 24%, respectivamente. Este défice externo é distinto do saldo orçamental. Sua coexistência simplesmente mostra que um excedente público não é suficiente para descrever a saúde da economia.

O próximo teste das finanças públicas será a publicação de contas fechadas e uma repartição completa das receitas, juntamente com informações sobre passivos e serviços financiados. Os recibos do primeiro semestre do ano oferecem uma melhoria real no saldo publicado. A capacidade de o alargar dependerá de receitas regulares suficientes e de uma despesa que satisfaça as necessidades sem adiar os seus custos fora do âmbito visível das contas.

Fontes e método

Ministério das Finanças Libanês, Revisão das Finanças Públicas – Primeiro semestre de 2026, 15 páginas, anunciadas em 22 de outubro de 2026: advertência metodológica e calendário fiscal páginas 1-2; agregados de tesouraria página 3; receitas e impostos páginas 4-6; despesas páginas 7-10; despesas sociais páginas 10-13; comércio externo páginas 14-15.

Jana Boumatar, BLOMINVEST, Força das Finanças Públicas libanesas em H1 2026 Apesar das receitas fiscais aumentarem por menos do que gastar3 Novembro 2026, 9 páginas. Resumo cruzado com o relatório completo do departamento.

Os montantes orçamentais são expressos em biliões de libras libanesas. Dados comerciais estão em dólares americanos. As comparações abrangem os mesmos períodos de 2025 e 2026. As razões apresentadas explicitamente como nossos cálculos são obtidos a partir de quantidades publicadas. Pequenas diferenças entre os totais e as transacções sobre os montantes apresentados podem resultar de arredondamentos. Os fluxos de caixa permanecem provisórios e não constituem contas finais.

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