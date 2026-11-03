Macron: Dois anos de mensagens reveladas num livro

Françoise Degois publica um livro de dois anos de mensagens trocadas com Emmanuel Macron. As primeiras passagens relatadas pela imprensa francesa incluem seus desacordos após as eleições legislativas de 2024, a candidatura de Lucie Castets e a defesa do balanço presidencial. Anunciado esta semana por Robert Laffont, o livro apresenta uma correspondência no Telegram. Segundo os relatórios de 3 de Novembro, o Elysée foi informado tardiamente da sua preparação. Foi enviada uma cópia à Presidência.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dois anos de discussões com Emmanuel Macron tornou-se um livro político. InSão muito duros comigoFrançoise Degois, anunciada esta semana em Robert Laffont, publica mensagens trocadas com o Presidente. Os primeiros relatos, publicados na terça-feira, 3 de novembro, descrevem uma conversa cheia de desentendimentos, justificativas e, às vezes, respostas mordedoras.

Estas mensagens privadas Macron não são de uma entrevista oficial. São reportados por seu destinatário, um jornalista e editorialista comprometido com a esquerda. As passagens atualmente divulgadas revelam um chefe de Estado que responde às críticas de seu interlocutor, em particular sobre suas escolhas após as eleições legislativas de 2024.

Mensagens privadas do Macron trocadas no Telegram

Segundo o livro apresentado porMarianne, as trocas começam no final do verão de 2024. Françoise Degois defendeu Brigitte Macron na rede social X, contra uma campanha de conspiração. O Presidente mandou-lhe um agradecimento no Telegram.

O contacto não pára com esta primeira resposta. Durante cerca de dois anos, o jornalista e o chefe de estado continuaram sua conversa durante o dia. O livro reúne essa correspondência, que difere das falas preparadas para uma entrevista ou discurso.

Le Figaro, que afirma ter lido o livro antes de ser publicado, destaca o caráter muitas vezes noturno das trocas escritas do presidente. Seu relatório descreve um Emmanuel Macron ansioso para defender suas decisões. A perspectiva da eleição presidencial de 2027 também é preocupante.

Discordância à esquerda após as eleições legislativas

Uma passagem relatada pela imprensa regional diz respeito às eleições legislativas antecipadas de 2024. Françoise Degois defende a candidatura de Lucie Castets para Matignon. Ela culpa o presidente por não escolher a esquerda.

Nas mensagens reproduzidas no livro, Emmanuel Macron contesta sua leitura do resultado eleitoral. Ele também desafiou a perspectiva de Lucie Castets ser nomeada. Essas respostas pertencem à sequência política de 2024.

O resultado desta sequência é conhecido: Emmanuel Macron nomeou Michel Barnier primeiro-ministro em 5 de setembro de 2024. O comunicado oficial do Elysée invocou então a busca da estabilidade e a capacidade de reunir. O livro, portanto, remonta aos desacordos que acompanharam esta decisão, mais de dois anos antes de sua publicação.

Críticas, mas também um pedido de reconhecimento

Em outro lugar, Françoise Degois culpa o presidente pela sua teimosia. Ele respondeu: « Você é pior do que eu! O confronto não acaba com as suas trocas.

Quando Françoise Degois saúda seu apoio à Ucrânia, Emmanuel Macron o encoraja a tornar esta opinião pública. Este pedido de reconhecimento alimenta o título da obra, que alterna crítica e aprovação.

Estas mensagens devem ser distinguidas de um discurso presidencial publicado sob o controlo do Elysée. São apresentados na conta do destinatário. O seu interesse reside neste acesso à continuação da discussão política e em contraste com as declarações institucionais.

Um livro do qual Elysée foi informado tardiamente

Marianneafirma que o Elysée aprendeu a existência do livro apenas segunda-feira, 2 de novembro. Esta informação vem da investigação da revista. Não significa que a Presidência tenha validado a publicação das mensagens ou a forma como são apresentadas.

Segundo a imprensa regional, Françoise Degois enviou uma cópia de seu trabalho para L’Élysée na terça-feira, 3 de novembro. O livro é anunciado em Robert Laffont esta semana, enquanto as primeiras passagens já circulam na imprensa francesa.

Fontes e referências

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews