Medicamentos libaneses: os fabricantes pedem IDAL

Os fabricantes de drogas libaneses pedem à IDAL incentivos fiscais e apoio à exportação. Carole Abi Karam oferece um escritório especializado e treinamento para certificações. Majed Mneimneh tem duas áreas de trabalho: o quadro legislativo e a identificação dos mercados estrangeiros. Os intercâmbios tornados públicos em 2 de novembro de 2026 não conduzem, nesta fase, a acordos anunciados ou a financiamentos quantificados. O papel do IDAL e os requisitos de saúde possibilitam especificar o que poderia seguir essa reunião.

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Os fabricantes de drogas libaneses exigem incentivos fiscais e apoio à exportação. Uma delegação liderada por Carole Abi Karam apresentou estes pedidos ao Presidente do IDAL, Majed Mneimneh. O relatório divulgado em 2 de novembro de 2026 inclui um escritório dedicado às exportações farmacêuticas. Não foram anunciados novos acordos ou financiamentos custeados.

O comércio centra-se em duas necessidades expressas pelos industriais: a manutenção da competitividade das fábricas e o acesso a mais mercados estrangeiros. O presidente do sindicato dos fabricantes destaca a continuidade do fornecimento de medicamentos e emprego. Requer apoio das empresas, mas também trabalha nos textos que enquadram suas atividades.

Majed Mneimneh manteve estas duas linhas em sua resposta. O Presidente da Autoridade para o Desenvolvimento de Investimentos no Líbano distingue a acção legislativa e regulamentar da pesquisa de mercado. Ele disse que queria apoiar o setor e atrair novos investimentos.

Medicamentos libaneses buscam apoio direcionado

Carole Abi Karam pede incentivos e isenções fiscais. Ela também pediu assistência na preparação de contas. O sindicato apresenta essas medidas como um meio de reduzir os encargos que enfraquecem os fabricantes.

O registo não mostra estas acusações. Não identifica quaisquer impostos para alterar, custos orçamentais ou calendário parlamentar. Por conseguinte, os pedidos constituem um programa de discussão com a autoridade pública, sem uma decisão fiscal já aplicável.

Para Majed Mneimneh, as alterações legislativas e regulamentares deverão apoiar a continuidade das instalações e a sua capacidade de investimento. Sublinhou a estabilidade do quadro em que trabalhavam. Esta resposta continua a ser uma orientação: nenhum texto específico ou grupo de trabalho formal é apresentado no anúncio.

A reunião reúne também membros do Conselho de Administração da IDAL. Coloca exigências industriais no domínio do apoio ao investimento. No entanto, não fornece uma lista de extensões de fábrica ou novas linhas de produção até acordo.

Uma estância de exportação requerida, mercados a identificar

A proposta mais concreta diz respeito à criação de um gabinete para a exportação de medicamentos. O sindicato também quer ajuda na obtenção das certificações e aprovações internacionais necessárias. O seu objectivo é facilitar o acesso dos produtos aos mercados regionais e globais.

O anúncio não especifica onde este escritório seria instalado, quem iria financiá-lo ou como os fabricantes poderiam solicitá-lo. Nem define a sua data de criação. O sindicato pede a sua criação; IDAL não anuncia a abertura de um serviço operacional.

Majed Mneimneh propõe identificar os mercados estrangeiros acessíveis aos produtos libaneses. Liga esta selecção aos requisitos de qualidade e às aprovações solicitadas em cada destino. Nenhum país prioritário ou objectivo de vendas acompanha esta proposta.

Esta abordagem leva a uma revisão dos produtos e seus registros, além de apenas promoção comercial. No comércio farmacêutico, um certificado de produto documenta o seu estatuto no país exportador. O modelo da Organização Mundial de Saúde abrange um produto específico, pois formulações e dosagens podem diferir.

As boas práticas de fabrico dizem respeito à produção regular de medicamentos que satisfaçam os requisitos de qualidade. A autorização de introdução no mercado é da responsabilidade da autoridade competente do mercado relevante. Por conseguinte, a obtenção de um certificado não deve ser apresentada como acesso automático a todos os países.

O IDAL apoia projetos, sem ser seu emprestador

O papel da organização informa o âmbito das discussões. A IDAL oferece serviços aos investidores, informações específicas do setor e suporte no processo. O seu quadro político baseia-se, nomeadamente, na Lei de Investimento n.o 360.

Na apresentação pública de suas missões, a autoridade afirma que não financia projetos diretamente. Pode proporcionar incentivos quando se qualificarem. Assim, distingue o acompanhamento e as vantagens elegíveis do capital exigido por uma empresa.

Os serviços descritos pela IDAL também incluem consultoria jurídica e fiscal e parceria. Estas ferramentas podem satisfazer algumas das exigências dos fabricantes. Não permitem deduzir que uma instalação receberá um empréstimo, uma subvenção ou uma isenção em consequência desta reunião.

A qualidade continua a ser um pré-requisito para o acesso aos mercados

No Líbano, o Ministério da Saúde publica um diretório de fabricantes locais e seus produtos. Apresenta várias atividades, incluindo comprimidos, injetáveis e soluções hospitalares. Esta diversidade exige especificar os produtos em causa quando um projecto de exportação toma forma.

O debate sobre as regras farmacêuticas também está em curso. Em 29 de outubro, o ministro da Saúde Rakan Nassereddine apresentou ao presidente Joseph Aoun as reformas no registro de medicamentos. Referiu-se às medidas tomadas com a OMS para reforçar o acompanhamento e o cumprimento.

Os pedidos de IDAL dizem respeito ao investimento e à exportação, enquanto a avaliação da saúde é da responsabilidade das autoridades competentes. O seguimento concreto da reunião dependerá agora de propostas identificadas: quais textos a alterar, quais certificações a acompanhar e quais mercados a visar.

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