Cruzar país no Líbano: sagrado Kanaan e Makary

Ali al-Rida Kanaan e Joan Makary venceram o campeonato libanês de 2026 em Horsh Beirute. A competição de dez quilômetros reuniu 180 atletas de 12 clubes. O Exército e o Lets Run levam os cortes por equipa. Encontre os principais resultados individuais e os vencedores das diferentes categorias mestre.

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Ali al-Rida Kanaan, do Exército Libanês, e Joan Makary, de Let Esta competição cross-country no Líbano reuniu 180 atletas representando 12 clubes afiliados à Federação de Atletismo Libanesa. O exército também venceu na Copa da Federação dos Homens, enquanto a Letão Run terminou na liderança feminina.

Os resultados, divulgados em 16 de novembro de 2026, dizem respeito a corridas de dez quilômetros. Eles distinguem rankings nacionais, a Copa da Federação por equipes, concorrentes estrangeiros e categorias mestre. A reunião dos participantes foi marcada às 7 da manhã em madeira de Beirute.

País atravessado no Líbano: Kanaan à frente de Mortada

Ali al-Rida Kanaan venceu o título masculino em 31 minutos e 10 segundos. O cavaleiro do exército está à frente de Ali Mortada, do Inter Líbano, creditado 31 min 34 segundos. Zaher Zeineddine completa o pódio em 31 min 40 segundos, também nas cores do exército.

O intervalo entre os dois primeiros atinge 24 segundos. Apenas seis segundos depois separaram Mortada de Zeineddine. O exército classifica cinco representantes entre os seis primeiros no ranking nacional. Bilal Awada, Omar Abu Hamad e Mohammad Kaddouh tomam os três lugares seguintes.

Ali al-Rida Kanaan, exército: 31 min 10 seg. Ali Mortada, Inter Líbano: 31 min 34 seg. Zaher Zeineddine, exército: 31 min 40 s. Bilal Awada, exército: 31 min 54 s. Omar Abu Hamad, exército: 31 min 56 segundos. Mohammad Kaddouh, exército: 32 min 32 seg.

Os vencedores do campeonato masculino cross country. © Federação Libanesa de Atletismo / Comunicado de imprensa transmitido por Jalal Beaino

Joan Makary ganha título feminino

Na classificação nacional das mulheres, Joan Makary percorre os dez quilômetros em 35 min 47 segundos. O representante de Let Nour Ghosseini, de Elite, terminou em terceiro lugar em 38 min 20 s.

Tonia Makary, também contratado para Lets Run, ocupa o quarto lugar em 39 min 52 segundos. Em seguida, o Inter Líbano colocou Mary Murray e Serena Hayek em quinto e sexto. Os três primeiros representam três clubes diferentes.

Joan Makary, vamos correr: 35 min 47 seg. Jennifer Tomazo, Inter Líbano: 37 min 37 seg. Nour Ghosseini, Elite: 38 min 20 s. Tonia Makary, Lets Run: 39 min 52 s. Mary Murray, Inter Líbano: 40 min 01 s. Serena Hayek, Inter Líbano : 40 min 27 s.

Os vencedores do campeonato feminino. © Federação Libanesa de Atletismo / Comunicado de imprensa transmitido por Jalal Beaino

Exército e Vamos Correr liderando a Copa

A classificação masculina da Copa da Federação coroa o exército com 13 pontos. Vamos executar seguido com 37 pontos, à frente do Inter Líbano com 41 pontos. Este ranking coletivo acrescenta ao título individual ganho por Kanaan.

As equipas masculinas nos copos em Horsh Beirute. © Federação Libanesa de Atletismo / Comunicado de imprensa transmitido por Jalal Beaino

Na categoria feminina, Lets Run totaliza 21 pontos e lidera Inter Líbano, creditado por 23 pontos. Elite ficou em terceiro lugar com 35 pontos. Dois pontos separam as duas primeiras equipas femininas.

As equipas femininas na cerimónia dos copos em Horsh Beirute. © Federação Libanesa de Atletismo / Comunicado de imprensa transmitido por Jalal Beaino

Os vencedores das categorias Masters

Os eventos do mestre também ocorreram em mais de dez quilômetros. Os rankings variam entre a faixa etária de 35-39 anos e a faixa etária de 70 anos e mais para homens. Nas mulheres, os resultados são de até 60-64 anos de idade.

Homens, 35-39: Marwan Darwish, exército, 33 min 21 seg.

Mulheres, 35-39 anos: Farah Shuman, Elite, 57 min 56 s.

Homens, 40-44: Cédric Choucair, Inter Líbano, 35 min 54 s.

Mulheres, 40-44: Faten Hamza, Inter Líbano, 51 min 27 seg.

Homens, 45-49: Georges Wadih, Inter Líbano, 36 min 48 s.

Mulheres, 45-49: Rim Andari, Inter Líbano, 51 min 34 seg.

Homens, 50-54: Wissam Yazbek, Inter Líbano, 36 min 09 s.

Mulheres, 50-54: Arib Faraj, Inter Líbano, 48 min 56 s.

Homens, 55-59: Charbel Barqachi, Segurança do Estado, 41 min 30 seg.

Mulheres, 55-59: Nicole Elias, Inter Libano, 49 min 02 s.

Homens, 60-64 anos: Ali Makki, Inter Líbano, 41 min 48 s.

Mulheres, 60-64: Ferial Malaeb, Inter Líbano, 58 min 55 seg.

Homens, 65-69 anos: Yassine Arabia, Forças de Segurança Interna, 47 min 39 seg.

Homens, 70 anos e mais: Bassam Charafeddine, Inter Líbano, 58 min 55 s.

Uma classificação separada para pilotos estrangeiros

O ranking masculino reservado para concorrentes estrangeiros coloca Tristan Garcia, do Inter Líbano, em primeira posição, com 35 min 30 segundos. O companheiro de equipa Abdelwahab Allawi segue em 36 min 54 segundos. Ahmad Alwan, d.

O Vice-Presidente da Federação, Nehmetallah Bejjani, e seu Secretário-Geral, Dr. Wassim Hawli, participaram da competição. Maria Keorkian, membro da Federação e chefe do Conselho de Representantes, também estava presente. Os vencedores receberam suas medalhas e copos em Horsh Beirute.

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