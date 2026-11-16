Bancos: greve toda quarta-feira de 18 de novembro

A Associação dos Bancos do Líbano anuncia uma greve toda quarta-feira a partir de 18 de novembro. Desafia o tratamento fiscal dos diferenciais de taxas de câmbio e das provisões relativas às obrigações em euros para 2020-2024. O seu conselho pode suspender, cancelar ou reforçar o movimento de acordo com a resposta das autoridades aos pedidos da associação.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Associação Bancária do Líbano anuncia uma greve de alerta todas as quartas-feiras a partir de 18 de novembro. Desafia a revisão das declarações fiscais de 2020 para 2024, incluindo o tratamento dos diferenciais cambiais e das provisões relativas às obrigações em euros.

Os bancos libaneses pretendem pressionar as autoridades através de um movimento semanal. Reunião na segunda-feira 16 novembro 2026, a Associação dos Bancos do Líbano (ABL) por unanimidade decidiu convocar uma greve todas as quartas-feiras nas próximas semanas. O primeiro dia é 18 de Novembro.

A disputa diz respeito a um pedido do Departamento de Finanças para alterar a declaração fiscal das instituições para os anos fiscais 2020 para 2024. Em especial, a associação recusa o tratamento previsto para as diferenças cambiais e a reintegração das provisões relativas às obrigações em euros na base tributável. Solicita a retirada deste processo e que, se necessário, os textos sejam corrigidos aquando da análise do orçamento no Parlamento.

Um ataque bancário reprodutível, mas não irrevogável

LABL apresenta o movimento como um aviso. O seu comunicado não define uma data limite. No entanto, dá ao seu conselho de administração o poder de suspender ou cancelar a greve de acordo com a resposta das autoridades. O mesmo conselho também pode decidir sobre uma escalada, sem retornar à assembleia geral.

Por conseguinte, esta delegação deixa em aberto dois desenvolvimentos opostos: uma interrupção do movimento se houver um compromisso, ou o seu reforço se os pedidos permanecerem sem resposta. Neste ponto, apenas o ritmo da quarta-feira é anunciado.

Para os clientes, o primeiro prazo é quarta-feira, 18 de novembro. O comunicado de imprensa não especifica o pedido por estabelecimento. Também não especifica o funcionamento de autômatos, serviços digitais ou possíveis operações continuadas. O anúncio de uma greve, portanto, não permite em si mesmo concluir que todos os canais bancários são parados.

Ganhos cambiais contestados pela ABL

A associação argumenta que as diferenças resultantes da reavaliação das contas por si só, causadas pela depreciação da libra libanesa, não constituem lucros reais. De acordo com o seu argumento, estas entradas não reflectem qualquer enriquecimento bancário real ou capacidade contributiva adicional.

A distinção é contábil, mas seu efeito é financeiro. Um aumento no valor de um post expresso em libras pode resultar de uma mudança na taxa de conversão. Não significa necessariamente que tenha sido inscrito no tesouro da instituição um montante equivalente. No entanto, o tratamento fiscal depende da natureza precisa das entradas e regras relevantes; a posição defendida pelos bancos não é, por si só, uma decisão legal.

Desta forma, a ABL solicita que os ganhos contabilísticos não realizados a que se refere o seu desafio sejam excluídos da base tributável. Associa esta afirmação aos debates parlamentares sobre o orçamento proposto, que poderão constituir um quadro para a alteração legislativa.

Disposições euro-obrigatórias no cerne do conflito

A segunda parte diz respeito às disposições relativas às euro-obrigações do Estado libanês. A associação afirma que estão em resposta a perdas de incumprimento soberanas e que foram estabelecidas de acordo com as regras contabilísticas e prudenciais. Ela contesta a sua reintegração em rendimentos sujeitos a impostos.

Uma disposição reflecte um risco de perda ou depreciação nas contas. O reconhecimento contabilístico e a dedutibilidade fiscal são duas questões distintas. É precisamente a sua articulação que os bancos pedem para rever: querem que os montantes em causa permaneçam fora da matéria colectável.

Em seu comunicado, a ABL adverte que a cobrança de impostos disputados absorveria parte da liquidez ainda disponível e reduziria a capacidade das instituições para devolver depósitos. Este é o argumento apresentado pela associação. O texto não menciona o montante total do imposto em causa nem o seu efeito pormenorizado nos reembolsos aos depositantes.

Nem o lançamento reproduz o pedido completo do Departamento de Finanças ou raciocínio jurídico. Estes elementos continuam a ser necessários para avaliar o alcance preciso do desacordo. No futuro imediato, o Conselho de Administração da LBA mantém a possibilidade de alterar o calendário de mobilização antes ou depois do primeiro dia anunciado em 18 de Novembro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews