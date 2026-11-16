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Artigo 534.o: Acórdãos não revogam

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O artigo 534 permanece no Código Penal Libanês, apesar das decisões que limitam a sua aplicação. Dois julgamentos de 2019 mostram leituras diferentes, até a mesma formação de julgamento. A proposta apresentada em julho de 2023 visa uma revogação geral e o destino de processos judiciais anteriores. A sua trajectória parlamentar permanece distinta das protecções obtidas caso a caso. Os documentos originais permitem compreender essa diferença sem anunciar uma descriminalização já adquirida.

Article 534 : des jugements divergents et une loi toujours en vigueur. Parlement libanais en photographie d’archives.
Le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives, date exacte de prise de vue non établie. Illustration institutionnelle, sans représentation d’une séance consacrée à l’article 534. Photo : François el Bacha / Libnanews. Habillage éditorial. © François el Bacha / Libnanews
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O artigo 534.o do Código Penal Libanês continua em vigor, apesar das decisões judiciais restringirem a sua aplicação às relações entre homens e mulheres. A diferença é essencial: obter uma suspensão do processo num caso não significa abolir a criminalidade para todos. A proposta apresentada em Julho de 2023 visa precisamente passar esta segunda fase.

Os documentos também evitam outro atalho. Os tribunais não adoptaram uma leitura uniforme. Dois julgamentos no Mont-Líbanon em 2019 mostram abordagens diferentes, incluindo o âmbito da privacidade. O debate não se limita, portanto, a uma já adquirida descriminalização ou aplicação automática do texto.

Artigo 534.o: um breve texto, um campo contestado

O texto publicado na base legislativa da Universidade Libanesa prevê até um ano de prisão para uma relação sexual considerada contrária à natureza. Não se refere especificamente à orientação sexual. O desacordo diz respeito, nomeadamente, ao significado dessa qualificação e às condições em que um acto pode ser criminalizado.

Essa redação explica por que a leitura do número do artigo por si só não é suficiente para descrever uma decisão. Um juiz pode dispensar um processo por falta de provas, considerar que os elementos da infracção não são reunidos, ou interpretar o texto à luz dos direitos individuais. Esses raciocínios não são os mesmos. Nenhum deve ser confundido com o voto de uma lei que revoga o artigo.

Em novembro de 2019, uma maioria favorece a leitura restritiva

Acórdão n.o 349, de 28 de novembro de 2019, emana da Décima Segunda Secção Correcional do Tribunal de Recurso de Mont-Líbano. Em especial, o Ministério Público contestou uma decisão que tinha excluído o processo previsto no artigo 534.o. O tribunal confirmou esta parte do acórdão por maioria.

Seu raciocínio não se limita a encontrar um arquivo insuficiente. A maioria dos juízes acredita que a interpretação deve levar em conta o propósito do texto e do desenvolvimento social. Colocam o artigo no capítulo sobre ataques à moral pública. Nesta leitura, devemos buscar uma realização correspondente a esse propósito, em vez de sancionar uma direção em si.

A maioria refere-se, em especial, à exposição a terceiros, ao lugar público ou ao envolvimento de um menor que necessita de protecção. No caso em apreço, não se verificam as circunstâncias que justificam a aplicação do artigo. A continuação da decisão a favor do arguido resulta, portanto, de uma interpretação do domínio penal, bem como da análise dos factos.

No entanto, uma opinião discordante acompanha o julgamento. O conselheiro Bou Nassar considera que o texto não exige explicitamente a publicação do ato e contesta a adição desta condição. Refere-se à responsabilidade do legislador em revogar ou alterar a disposição. Assim, o desacordo existe dentro da própria formação do julgamento.

Em março de 2019, outra Câmara confirmou condenações

O acórdão n.o 100, de 20 de março de 2019, proferido pela Décima Quarta Secção do mesmo Tribunal de Recurso, chegou a uma conclusão diferente noutro processo. Os réus solicitaram que suas sentenças nos termos do artigo 534.o fossem retiradas. O Tribunal confirmou-os, incluindo as declarações e confissões registadas no processo.

No entanto, alterou as sanções, tendo em conta o tempo de detenção e a aplicação de uma multa. A continuação da condenação deve ser distinguida desta adaptação da sanção. Uma redução da sentença não é uma absolvição.

Os fatos e registros diferem: esses dois julgamentos não constituem um experimento comparando situações idênticas. Contudo, mostram que a existência de uma decisão restritiva não eliminou o uso criminoso do artigo. Apresentando-os como as etapas da jurisprudência unanimemente favorável apagaria as diferenças documentadas.

O que a proposta de 2023 realmente exige

A proposta registada em 12 de Julho de 2023 tem nove signatários de vários grupos parlamentares. O seu primeiro artigo prevê a revogação do artigo 534.o. O segundo diz respeito a casos anteriores: prevê o encerramento dos processos, sentenças e processos em causa e proíbe a sua remessa para outra autoridade judiciária no âmbito do texto.

Duas outras disposições complementam este regime. Remove-se textos incompatíveis; O outro prevê uma entrada em vigor logo que seja publicado no Jornal Oficial. Esses são os efeitos procurados pelos autores, não medidas já aplicáveis. A presença de assinaturas e o depósito administrativo não são válidos para adoção.

A exposição de motivos refere-se à dignidade, à igualdade, às liberdades públicas e à protecção da privacidade. Os signatários também relatam os riscos associados a certas práticas de investigação. Estes argumentos explicam a sua iniciativa legislativa. Só eles não são uma decisão judicial que invalida todos os processos anteriores.

Caminho parlamentar distinto das decisões judiciais

O registro de monitoramento parlamentar da Agenda Legal indica uma transmissão ao governo em 20 de julho de 2023. Em seguida, ele mencionou uma referência aos comitês da Administração e Justiça e Direitos Humanos em 27 de março de 2025. A ficha técnica consultada não enumera nenhuma comissão ou reuniões plenárias dedicadas ao texto e não apresenta qualquer resposta governamental.

Estas indicações descrevem o acompanhamento registado por este observatório, sem substituir um registo oficial abrangente de toda a actividade parlamentar. Eles não permitem que uma data seja anunciada. A partir de 16 de novembro de 2026, a base jurídica em vigor da Universidade Libanesa mantém o artigo 534; nenhuma revogação publicada é estabelecida pelos documentos revistos.

Por conseguinte, o desafio continua a ser distinguir três níveis: a protecção obtida num determinado caso, as interpretações concorrentes dos tribunais e a alteração geral do Código Penal. A proposta de 2023 diz respeito a este último nível. Enquanto não se tornar uma lei em vigor, as decisões favoráveis não devem ser apresentadas como uma supressão nacional do artigo.

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