Novaya Gazeta fecha seu escritório editorial em Moscou

Novaya Gazeta fechou seu editorial de Moscou em 9 de novembro, dez dias depois de anunciar sua prisão. Jornalistas denunciam uma acumulação de pressões judiciais, financeiras e administrativas. O Kremlin contesta o desaparecimento da imprensa independente na Rússia. Nos últimos dias do jornal, os processos contra a sua equipa e a distinção com Novaya Gazeta Europe, que continua a publicar no estrangeiro. O encerramento está nas mãos de um editor cujo co-fundador Dmitri Mouratov recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Novaya Gazeta fechou seu editorial em Moscou na segunda-feira, 9 de novembro, depois de mais de trinta anos de existência. Jornalistas deixaram seus escritórios em Potapovski Street após uma reunião final. O jornal acusa as autoridades russas de as terem privado dos meios para continuar o seu trabalho. O Kremlin contesta o desaparecimento da imprensa independente no país.

O encerramento, anunciado em 30 de outubro, entrou em vigor na segunda-feira. O co-fundador do jornal, Dmitri Mouratov, esteve presente ao lado do editor-chefe Sergei Sokolov. As pessoas que vieram cumprimentar a equipe aplaudiram os jornalistas na saída. Flores foram colocadas perto da placa comemorativa de Anna Politkovskaya, de acordo com relatos de mídias russas independentes.

Novaya Gazeta deixa seu escritório, sem desistir de voltar

Sergei Sokolov disse que o canal Telegram do jornal permaneceria ativo até meia-noite. Ele também mencionou um último vídeo postado no YouTube. Antes de seus colegas, ele expressou a esperança de que um dia ele voltaria ao trabalho quando as condições políticas permitirem. Não foi anunciado nenhum calendário de recuperação.

Esta partida ocorre dez dias após uma declaração coletiva particularmente severa. Em 30 de outubro, o editor havia anunciado que ela iria fechar seus servidores e deixar as instalações ocupadas por 30 anos. Atribuiu esta decisão às autoridades russas e aos serviços de segurança.

O jornal explicou que havia perdido tanto seu local de trabalho como sua plataforma de doação. Segundo o autor, o desligamento das contribuições dos leitores os privou dos recursos necessários. Ela denunciou uma campanha coordenada, que vai desde restrições bancárias até a acusação de seus jornalistas. Estas acusações vêm da equipa do jornal.

Pesquisas e status de « agente estrangeiro »

As pressões intensificaram-se durante o ano. Repórteres Sem Fronteiras relata uma busca de mais de 12 horas nos escritórios de Moscou em abril. O jornalista investigativo Oleg Roldouguine foi preso naquele mesmo mês e então colocado em prisão domiciliar.

Em 4 de setembro, as autoridades russas designaram Novaya Gazeta como « um agente estrangeiro ». Eles também incluíram 106 pessoas relacionadas com sua escrita em uma lista de pessoas afiliadas com « agentes estrangeiros », de acordo com RSF.

Em 15 de outubro, os investigadores revistaram a casa de Sergei Sokolov antes de levá-lo ao Comitê de Investigação. Foi realizada por cerca de três horas, de acordo com a organização. Foi interrogado como testemunha em caso de uso ilegal e retenção de dados pessoais, também relacionados com a acusação de Roldouguine. A RSF denuncia assédio judicial contra a equipe editorial.

O Kremlin rejeita a leitura do texto

Perguntado segunda-feira sobre o encerramento, Dmitri Peskov rejeitou a idéia de um fim para a imprensa independente russa. O porta-voz do Kremlin descreveu um cenário mediático diversificado e competitivo. Ele descreveu o desaparecimento de alguns títulos e o aparecimento de outros como um processo comum de renovação.

Esta resposta contrasta com a história de Novaya Gazeta. Na sua declaração de 30 de Outubro, a equipa recordou o bloqueio do seu sítio, a revogação da sua licença e as proibições de publicação. Sublinhou também a impossibilidade de cobrir livremente a guerra na Ucrânia desde a introdução de sanções penais para desacreditar o exército.

Um editorial marcado por assassinatos

Fundado em 1993, o jornal perdeu seis jornalistas e colaboradores mortos desde 2000, segundo a RSF. Entre eles estava Anna Politkovskaya, que foi morta em 7 de outubro de 2006. Suas investigações sobre a Chechênia marcaram a história do título.

Dmitri Mouratov compartilhou o Prêmio Nobel da Paz 2021 com a jornalista filipina Maria Ressa. O Comitê Nobel havia recompensado sua defesa da liberdade de expressão.

O encerramento em Moscovo não diz respeito à Novaya Gazeta Europe. Criada em 2022 por membros da equipe do exterior, esta mídia é um projeto separado, incluindo um projeto legal. Ele continuou suas publicações na segunda-feira, enquanto jornalistas da equipe editorial de Moscou tiraram seus negócios.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews