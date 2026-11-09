Jumblatt apoia Aoun e Salam no monopólio de armas

Walid Jumblatt reafirma seu apoio a Joseph Aoun e Nawaf Salam para reservar armas para o estado. Em uma mensagem publicada em 8 de novembro de 2026, ele disse que as eleições americanas não mudaram essa prioridade libanesa. Uma posição que alarga os seus apelos ao diálogo e ao precedente para o desarmamento do PSP.

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Walid Jumblatt reitera seu apoio ao presidente Joseph Aoun e ao primeiro-ministro Nawaf Salam na implementação do monopólio estatal de armas. Em mensagem postada no domingo X, 8 de novembro de 2026, o ex-presidente do Partido Socialista Progressista (PSP) acredita que os resultados das eleições americanas não alteram a prioridade libanesa: reservar armas para o estado.

As suas observações foramnoticiado na mesma noite por Al-Anbaa, o jornal PSP« O que aconteceu nas eleições americanas não nos afeta diretamente », escreve, de acordo com uma tradução de sua mensagem para o árabe. Recordou que tinha repetidamente apelado à exclusividade das armas para o Estado e pediu apoio à política do Presidente e do Governo sobre este ponto.

A declaração é, portanto, antes de sua retomada por vários meios de comunicação na segunda-feira, 9 de novembro. Não inclui um calendário para o desarmamento nem um anúncio de um acordo com o Hezbollah. Expressa apoio político ao objectivo defendido pelos dois chefes do executivo.

Apoio aos princípios, na continuidade dos seus apelos ao diálogo

Esta posição vem depois de várias semanas em que Jumblatt defendeu o diálogo interno enquanto criticava certas escolhas diplomáticas. Em umaentrevista concedida à L’Orient-Le Jour em 27 de Outubroele havia rejeitado as ameaças de confronto interno atribuídas ao Hezbollah e chamado para acalmar as tensões.

Ele também desafiou a idéia de que uma mudança de liderança em Israel seria suficiente para transformar a situação no Líbano. A sua declaração de 8 de Novembro chama mais uma vez a atenção para as responsabilidades internas: a linha a seguir em relação às armas não deve depender do resultado de uma eleição estrangeira.

Este apoio, no entanto, não leva à conclusão de que as suas reservas sobre os termos do regulamento desapareceram. Em 23 de setembro, em umoutra entrevista no Oriente-Le JourJumblatt acreditava que a destruição no sul do Líbano deveria levar Hezbollah a discutir seu arsenal com as autoridades. Ao mesmo tempo, defendeu os esforços continuados para garantir a retirada de Israel.

O precedente para a entrega de armas PSP

O líder Druze também pode invocar uma decisão tomada em seu próprio campo. Em uma conferência de imprensa em 26 de junho de 2025, ele anunciou que as armas detidas pelo PSP haviam sido entregues ao exército cerca de três semanas antes. Ele explicou que tinha informado Joseph Aoun da sua presença em Mukhtara e pediu a intervenção dos serviços competentes.

Segundorelatório publicado na alturaEsta arma foi enviada após os confrontos em maio de 2008. Este precedente lança luz sobre sua insistência em uma velha reivindicação, sem prejudicar as condições e o alcance do desarmamento de outras formações.

Uma prioridade libanesa face às incertezas externas

Na suacomentário de 9 de novembroAl-Anbaa coloca esta declaração em linha com o PSP: colocar as armas e a decisão sobre a guerra e a paz sob a autoridade das instituições. O jornal partidário liga esta direcção à protecção do Líbano e à negação de novas perdas no Sul.

A contribuição da mensagem de Jumblatt deve-se, portanto, à clareza de seu apoio ao executivo sobre esta questão. Reafirma o objectivo do monopólio das armas, sem anunciar um novo procedimento para o alcançar. O debate sobre o métodoLibnanews já tinha analisado nas relações entre Jumblatt e Aounpermanece separado deste acordo de princípio.

Foto da ilustração: Walid Jumblatt em reuniões diplomáticas em Clemenceau, fotografia exibida em 5 de novembro de 2026. Crédito:Agência Nacional de Informação (NAN).

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