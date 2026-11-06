Passaportes: os passos em Washington e Detroit

Os residentes libaneses dos Estados Unidos podem solicitar um passaporte biométrico em Washington ou Detroit sem retornar ao Líbano. A presença, consultas e partes permanecem enquadradas. O presente guia estabelece os procedimentos actualizados, as trocas adequadas e as taxas antigas apresentadas, para preparar o seu processo sem confusão ou deslocação desnecessárias.

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Os passaportes biométricos libaneses podem agora ser solicitados aos Estados Unidos sem qualquer retorno prévio ao Líbano. Washington e Detroit têm o equipamento para recolher dados biométricos. No entanto, os procedimentos permanecem vinculados ao local de residência, a uma consulta e aos quartos exigidos por cada atuação. Em Washington, até mesmo a renovação impõe agora uma presença física.

A implantação americana começou em 21 de setembro de 2026. O Serviço de Segurança Geral equipou a Embaixada Libanesa em Washington e o Consulado Geral em Detroit, e depois treinou os oficiais envolvidos. Esta abertura aproxima o arquivamento do pedido dos usuários. Não significa a emissão imediata do documento ou o procedimento plenamente viável a partir de um computador.

As informações práticas a seguir apresentadas foram verificadas em 6 de novembro de 2026 sobre os avisos oficiais disponíveis. Um ponto merece particular atenção: páginas antigas permanecem acessíveis. Os anúncios recentes sobre nomeações e biometria devem, portanto, ser distinguidos das instruções anteriores ainda apresentadas.

Passaportes biométricos: verifique seu distrito eleitoral

Um candidato não escolhe automaticamente Washington ou Detroit de acordo com o primeiro compromisso encontrado. O Estado de residência determinará a representação competente. Os Estados Unidos têm uma embaixada libanesa e três consulados gerais, cada um cobrindo um círculo eleitoral.

<br clear=left>== Ligações externas == Sua jurisdição também inclui Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas, Alabama e o Distrito de Columbia.

Detroit cobre Michigan, Kentucky, Illinois, Ohio, Indiana, Minnesota, Iowa, Nebraska, Dakota, Wisconsin, West Virginia, Missouri e Kansas. Outros residentes devem verificar a ligação com os consulados em Nova Iorque ou Los Angeles. Washington State, na costa oeste, não é confundido com Washington, D.C.

Em Washington, a presença também diz respeito à renovação

O anúncio publicado em 2 de outubro, aplicável desde 1o de outubro, abre o primeiro pedido de passaporte biométrico na embaixada. Afirma também que os titulares de um passaporte biométrico devem apresentar-se para o renovar. Os dados biométricos e a fotografia são obtidos no local.

A consulta pode ser encontrada em passaportes@lebanonembassyus.org ou +1 202 939-6306. A recepção sem marcação depende das possibilidades do serviço. Por conseguinte, não é uma solução a considerar como adquirida antes da deslocação.

Para uma primeira aplicação biométrica, o aviso solicita, para além do processo habitual, um bilhete de identidade libanês emitido por menos de dez anos ou um extracto de estatuto civil individual com menos de três anos. Requer os originais destes documentos. Uma fotocópia por si só não satisfaz este requisito.

Preparar um arquivo online e obter um nicho são duas etapas distintas. A nomeação é usada para organizar a passagem para o balcão; não isenta de coletar evidências. Antes de uma viagem, o requerente deve ter o registo da sua situação especificado, em especial para uma criança ou um documento perdido.

Em Detroit, três dias reservados para aplicações

Um aviso do Consulado datado de 26 de setembro reservas segundas, terças e quintas-feiras das 9h30 às 14h para pedidos de passaporte biométrico. O serviço funciona por marcação. Os usuários podem contatar +1 248 810 7730 durante o horário de trabalho ou escrever para biometricpass.lebconsulatedtw@gmail.com.

Este endereço de e-mail aparece no aviso oficial, mesmo que use um domínio geral de mensagens públicas. A fim de evitar um erro do destinatário, deve ser copiado do anúncio do consulado e seguido das suas instruções. Nenhum intermediário privado é obrigado a solicitar esta nomeação.

O Consulado Geral, comumente conhecido como Consulado de Detroit, está localizado em Southfield: 1000 Southfield Town Center, Suite 2450, Michigan 48075. Os horários biométricos não devem ser interpretados como os de todos os serviços consulares.

Os documentos não se limitam ao antigo passaporte

A seção de Washington pede o formulário, o passaporte original e cópias, a prova de identidade libanesa e um documento americano. Para menores, também menciona o estado civil familiar e o consentimento dos pais. Os detalhes dependem do tipo de demanda; uma perda de passaporte requer elementos adicionais.

Detroit emite um aviso especial, datado de 22 de setembro, para a primeira edição. Prevê um documento administrativo individual preparado com a Missão, uma fotografia autenticada recente e documentos de identificação. Distingue um percurso com um extracto familiar recente e outro com um bilhete de identidade libanês com menos de 10 anos, acompanhado de uma prova de residência ou de um passaporte estrangeiro.

Essas listas não devem ser mescladas em um único arquivo válido em qualquer lugar. Um trecho solicitado de Washington não tem necessariamente o mesmo título ou máxima antiguidade que o citado em Detroit. O serviço competente confirmará a combinação aplicável antes da transferência inicial.

Custos e prazos: não repita os montantes antigos

Washington anunciou uma redução em várias taxas consulares em 1 de março de 2026. O gráfico mostra 150 dólares por um passaporte biométrico de cinco anos e 300 dólares por dez anos. A duração autorizada depende da categoria do requerente. Estes montantes não incluem necessariamente as despesas de envio escolhidas para o arquivo.

A página de passaporte de Detroit ainda exibe tarifas conforme aplicável em 1 de janeiro de 2025. Não constituem confirmação do montante a pagar em novembro de 2026. A taxa e o modo de pagamento actuais devem ser solicitados ao consulado, em vez de preparar um pagamento desta antiga rubrica.

Washington recomenda que a demanda seja antecipada três meses antes de expirar. Sua página distingue encaminhamento diplomático de uma opção expressa paga. As durações nele contidas permanecem indicativas e não constituem uma obrigação de entrega numa determinada data. O lançamento da tomada biométrica nos Estados Unidos não prova que a impressão e o retorno do documento se tornem imediatos.

Por último, as novas disposições de Washington visam os cidadãos libaneses. A Embaixada afirma que não alteram, nesta fase, o regime de documentos de viagem dos refugiados palestinianos do Líbano. Antes de reservar uma viagem, cada usuário deve obter do serviço competente as condições correspondentes ao seu documento e verificar quando ele ou ela pode realmente recuperá-lo.

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