Ex-detentos sírios descreveram espancamentos, privações e buscas humilhantes em narrativas repetidas no início de novembro. Essas acusações exigem investigação e permanecem separadas dos novos incidentes militares relatados em Quneitra. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já havia alertado sobre as detenções prolongadas em outubro, sem ter um total totalmente verificado. Não há ligação directa entre as testemunhas e os movimentos recentes em torno da barragem de Al-Mantara. As garantias legais, o acesso aos familiares e as condições de detenção permanecem no centro do caso.

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As detenções no sul da República Árabe Síria permanecem no centro das preocupações com as operações israelitas. Histórias de ex-detentos, tiradas da imprensa em 3 de novembro, descrevem violência e privação. Parece que novos movimentos militares são relatados em torno da barragem de Al-Mantara na província de Quneitra. Os depoimentos referem-se às experiências individuais. Solicitam investigações e não constituem, por si só, uma constatação judicial de todos os locais de detenção.

Detenções no Sul: O que as Testemunhas descrevem

Dois homens apresentados sob os pseudônimos de Hajji e Halim contam condições degradantes após sua prisão por forças israelenses. O primeiro refere-se às refeições maltratadas pelos guardas, às restrições de higiene e à proibição de prolongar durante o dia. O segundo descreve espancamentos humilhantes e buscas.

Suas histórias foram coletadas primeiro por um diário árabe, depois traduzidas por um especialista em mídia na Síria. Este último afirma expressamente que não verificou o conteúdo do relatório. Libnanews não pôde confirmar independentemente cada cena relatada.

Esta reserva não isenta a consideração de encargos. Requer que eles mantenham sua atribuição, sem transformar as duas experiências descritas em evidência em todos os detidos. As datas específicas de cada episódio, as instituições envolvidas e as responsabilidades individuais continuam a ser documentadas.

Um caso já levantado pelo ACNUDH

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tinha alertado esta questão em 9 de Outubro. O seu porta-voz, Shabia Mantoo, referiu-se a relatos de detenção prolongada, por vezes superiores a um ano. Algumas pessoas supostamente não receberam uma explicação dos motivos de sua prisão.

A organização também mencionou alegações de espancamentos, estações permanentes impostas por longos períodos de tempo e ameaças. Essa informação veio de ex-detentos e outras fontes. Eles não constituem confirmação de todos os detalhes dos depoimentos publicados em novembro.

Como naquela data, o ACNUDH informou que 49 sírios permaneceram na detenção israelense. Ele afirmou que não havia verificado de forma independente um total exaustivo e atualizado. Por conseguinte, este número não pode ser apresentado como contagem em 6 de Novembro.

As Nações Unidas apelam a uma base jurídica em conformidade com o direito internacional para qualquer detenção e respeito pelas garantias das pessoas detidas. Também exigiu o fim de atos intimidadores dos habitantes, incluindo incursões e restrições de viagem.

Al-Mantara, um novo episódio relatado em Quneitra

Ao mesmo tempo, o componente militar está passando por novos desenvolvimentos. Em 3 de novembro, uma mídia regional relatou o avanço de vários veículos israelenses para a barragem de Al-Mantara. Ele mencionou uma presença de drones e citou as observações de uma organização pós-conflito.

Em 5 de novembro, uma agência de notícias transmitiu notícias da televisão síria sobre fogo de artilharia. De acordo com o relatório, três balas foram disparadas nas proximidades da barragem no dia anterior. Dois outros caíram em 5 de novembro em terras agrícolas perto de Beit Jinn, sudoeste de Damasco.

Esta informação não fornece um registo confirmado de vítimas ou danos. Nem podem afirmar que a própria barragem sofreu danos. As incursões, tiroteios e detenções são acontecimentos distintos: não há ligação directa entre as testemunhas e os movimentos de 3 de Novembro.

Uma justificação segura, nenhuma resposta específica encontrada

Israel apresenta sua presença e operações no sul da Síria como medidas de segurança. Em declarações anteriormente relatadas pela imprensa israelense, seu exército invocou a prevenção de ataques ao seu território. Damasco denuncia essas operações como violações de sua soberania.

Nenhuma resposta israelita específica aos dois testemunhos de 3 de Novembro ou aos episódios de Al-Mantara aqui descritos foi encontrada nos elementos consultados. Esta ausência não permite presumir a resposta das autoridades em causa.

Um relatório internacional de 17 de Outubro também indicou que aguardava uma resposta do exército israelita sobre a alegada violência na detenção.

O quadro de separação de forças estabelecido em 1974 permanece no centro da disputa territorial. Para os detidos, os pontos a serem esclarecidos permanecem individuais e concretos: local de detenção, fundamentos legais, acesso a um advogado, contatos familiares e a possibilidade de desafiar a privação de liberdade.

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