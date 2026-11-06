As detenções no sul da República Árabe Síria permanecem no centro das preocupações com as operações israelitas. Histórias de ex-detentos, tiradas da imprensa em 3 de novembro, descrevem violência e privação. Parece que novos movimentos militares são relatados em torno da barragem de Al-Mantara na província de Quneitra. Os depoimentos referem-se às experiências individuais. Solicitam investigações e não constituem, por si só, uma constatação judicial de todos os locais de detenção.
Detenções no Sul: O que as Testemunhas descrevem
Dois homens apresentados sob os pseudônimos de Hajji e Halim contam condições degradantes após sua prisão por forças israelenses. O primeiro refere-se às refeições maltratadas pelos guardas, às restrições de higiene e à proibição de prolongar durante o dia. O segundo descreve espancamentos humilhantes e buscas.
Suas histórias foram coletadas primeiro por um diário árabe, depois traduzidas por um especialista em mídia na Síria. Este último afirma expressamente que não verificou o conteúdo do relatório. Libnanews não pôde confirmar independentemente cada cena relatada.
Esta reserva não isenta a consideração de encargos. Requer que eles mantenham sua atribuição, sem transformar as duas experiências descritas em evidência em todos os detidos. As datas específicas de cada episódio, as instituições envolvidas e as responsabilidades individuais continuam a ser documentadas.
Um caso já levantado pelo ACNUDH
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tinha alertado esta questão em 9 de Outubro. O seu porta-voz, Shabia Mantoo, referiu-se a relatos de detenção prolongada, por vezes superiores a um ano. Algumas pessoas supostamente não receberam uma explicação dos motivos de sua prisão.
A organização também mencionou alegações de espancamentos, estações permanentes impostas por longos períodos de tempo e ameaças. Essa informação veio de ex-detentos e outras fontes. Eles não constituem confirmação de todos os detalhes dos depoimentos publicados em novembro.
Como naquela data, o ACNUDH informou que 49 sírios permaneceram na detenção israelense. Ele afirmou que não havia verificado de forma independente um total exaustivo e atualizado. Por conseguinte, este número não pode ser apresentado como contagem em 6 de Novembro.
As Nações Unidas apelam a uma base jurídica em conformidade com o direito internacional para qualquer detenção e respeito pelas garantias das pessoas detidas. Também exigiu o fim de atos intimidadores dos habitantes, incluindo incursões e restrições de viagem.
Al-Mantara, um novo episódio relatado em Quneitra
Ao mesmo tempo, o componente militar está passando por novos desenvolvimentos. Em 3 de novembro, uma mídia regional relatou o avanço de vários veículos israelenses para a barragem de Al-Mantara. Ele mencionou uma presença de drones e citou as observações de uma organização pós-conflito.
Em 5 de novembro, uma agência de notícias transmitiu notícias da televisão síria sobre fogo de artilharia. De acordo com o relatório, três balas foram disparadas nas proximidades da barragem no dia anterior. Dois outros caíram em 5 de novembro em terras agrícolas perto de Beit Jinn, sudoeste de Damasco.
Esta informação não fornece um registo confirmado de vítimas ou danos. Nem podem afirmar que a própria barragem sofreu danos. As incursões, tiroteios e detenções são acontecimentos distintos: não há ligação directa entre as testemunhas e os movimentos de 3 de Novembro.
Uma justificação segura, nenhuma resposta específica encontrada
Israel apresenta sua presença e operações no sul da Síria como medidas de segurança. Em declarações anteriormente relatadas pela imprensa israelense, seu exército invocou a prevenção de ataques ao seu território. Damasco denuncia essas operações como violações de sua soberania.
Nenhuma resposta israelita específica aos dois testemunhos de 3 de Novembro ou aos episódios de Al-Mantara aqui descritos foi encontrada nos elementos consultados. Esta ausência não permite presumir a resposta das autoridades em causa.
Um relatório internacional de 17 de Outubro também indicou que aguardava uma resposta do exército israelita sobre a alegada violência na detenção.
O quadro de separação de forças estabelecido em 1974 permanece no centro da disputa territorial. Para os detidos, os pontos a serem esclarecidos permanecem individuais e concretos: local de detenção, fundamentos legais, acesso a um advogado, contatos familiares e a possibilidade de desafiar a privação de liberdade.
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