Dahr al-Baidar: papel das excepções processuais

No caso Dahr al-Baydar, as objecções de defesa precedem os interrogatórios anunciados em 17 de Novembro. O Ministério Público dá o seu parecer e o juiz decide. O artigo 73.o, revisto em 2023, estabelece prazos para o cálculo dos quais não são necessárias notificações de informações públicas disponíveis neste processo judicial.

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No caso dos explosivos Dahr al-Baydar, as excepções processuais apresentadas pela defesa precedem futuros interrogatórios. Uma audiência foi anunciada para 17 de novembro de 2026. Este passo exige uma opinião do Ministério Público militar e, em seguida, uma decisão da juíza Ghada Bou Alwan. Esta sequência diz respeito à regularidade da acusação e da investigação. Não permite, por si só, concluir que os acusados são culpados ou inocentes.

A ata da audiência de 5 de novembro distingue duas situações. Dois homens já detidos foram interrogados. Para outros arguidos, a defesa apresentou uma breve questão preliminar. Suas audiências foram adiadas. Assim, a continuação do processo depende igualmente das decisões do processo, distintamente da análise dos factos alegados.

Excepções processuais regulam a ação penal

O artigo 73.o do Código de Processo Penal Libanês organiza estas objecções. Permite ao arguido, ao seu advogado, sem a presença do seu cliente, e ao promotor, que os levante. O texto prevê a sua apresentação apenas uma vez, antes do exame, nas fases da investigação e do acórdão que pretende.

As razões possíveis abrangem várias questões específicas. O tribunal apreendido é competente? A ação pública foi extinta por uma razão prescrita pela lei? Existe um obstáculo para receber ou prosseguir a acusação antes de considerar os seus méritos? O texto também abrange processos e julgamentos anteriores, a autoridade de res judicata e a nulidade de um ou mais atos de investigação.

Estas categorias nem todas têm as mesmas consequências. Questionar a jurisdição é perguntar se o juiz certo está considerando o caso. Invocar a nulidade de um ato equivale a discutir as condições em que esse ato foi realizado. Outra questão é a autoridade de uma decisão anterior. Assim, o termo « procedimento » abrange salvaguardas que podem influenciar a condução do processo.

No caso Dahr al-Baydar, o texto integral do memorando não é público nos documentos consultados. Por conseguinte, seria prematuro atribuir cada um destes argumentos à defesa. A sua apresentação geral explica o mecanismo jurídico, sem reconstituir conclusões às quais o público não tem acesso.

O procurador dá uma opinião, o juiz toma a decisão

A defesa expõe as suas objecções. O Ministério Público, que procede a processos públicos, pode discuti-los e apresentar a sua posição jurídica. O magistrado da investigação decide então. A consulta com o promotor não transforma sua opinião em uma decisão e não transfere o poder do juiz para ele.

O quadro militar tem as suas próprias regras. Os artigos 33.o e 54.o da Lei relativa à Justiça Militar referem-se ao Código de Processo Penal sempre que as suas disposições especiais não lhes sejam derrogadas. Por conseguinte, os dois textos devem ser lidos em conjunto, em vez de serem automaticamente transpostos para este caso em todas as fases do processo penal ordinário.

A distinção entre opinião e decisão também aparece em uma decisão do Tribunal Militar Permanente de 15 de maio de 2026. Os extractos publicados desta decisão, em outro caso, afirmam que o objetivo de consultar a acusação é permitir que ele apresente suas opiniões. Essa consulta não equivale a procurar o seu acordo e não vincula o tribunal à sua posição.

Este precedente não prejudica o destino das objecções no caso dos explosivos. Só lança luz sobre a divisão de papéis. Cada decisão depende dos elementos de prova efectivamente apresentados, dos documentos apresentados e das regras aplicáveis.

Prazos alterados desde Dezembro de 2023

Para compreender o calendário, é necessário utilizar a actual versão do artigo 73o. Lei n.o 321 de 22 de dezembro de 2023 alterada. O Jornal Oficial publicou esta reforma em 28 de Dezembro de 2023. O texto antigo, que previa uma decisão no prazo de uma semana após o depósito, já não é suficiente para descrever o procedimento.

O novo artigo prevê duas semanas para que o Ministério Público apresente as suas observações após a notificação das excepções. Em seguida, prevê uma decisão do juiz de investigação no prazo de duas semanas após a apresentação do caso pela acusação. O juiz deve decidir antes de iniciar o exame, sem anexar a excepção ao exame dos méritos.

Estes prazos têm pontos de partida separados. A data de uma audiência não revela a data exacta de notificação do processo ou da devolução do processo. Sem estes elementos, não se pode calcular um determinado prazo para o caso Dahr al-Baydar. 17 de novembro é uma data anunciada de audiência, não evidência de que todas as questões preliminares serão finalmente resolvidas naquele dia.

A reforma regula igualmente os recursos e prevê uma sanção pecuniária para a pessoa cujas excepções pareçam infundadas. Este mecanismo procura conciliar os direitos da defesa com a boa conduta da justiça. A sua existência torna impossível qualificar antecipadamente o processo apresentado neste caso como uma manobra de atraso.

O que verificar no próximo passo

A primeira informação prevista diz respeito à decisão sobre as objecções. A sua rejeição pode permitir novas investigações em conformidade com as regras aplicáveis. A sua recepção pode mudar esse caminho, a um grau que depende da razão escolhida. A nulidade de um determinado ato não se confunde automaticamente com a nulidade de todo o caso.

Será então necessário verificar a condução dos interrogatórios anunciados e quaisquer recursos. As informações públicas disponíveis não dão o conteúdo integral das observações do Ministério Público nem uma decisão fundamentada sobre as excepções. Por conseguinte, não permitem anunciar uma remessa para um tribunal ou um resultado final.

Os acusados continuam inocentes. Para o acompanhamento imediato, a nomeação anunciada permanece em 17 de novembro, sujeito a decisões processuais e notificações necessárias.

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