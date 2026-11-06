6 de Novembro de 2006: consultas políticas no Líbano

Hoje na história do Líbano.
Em 6 de novembro de 2006, Nabih Berri abriu consultas políticas em Beirute na tentativa de resolver a crise do governo. Quase três meses após a guerra entre Israel e Hezbollah, os líderes permanecem divididos em poder-partilha. Sua primeira reunião resultou em uma trégua da mídia, sem acordo sobre a composição do gabinete de Fouad Siniora.
Consultas políticas no Líbano após a guerra
O Presidente da Câmara reúne representantes das principais forças políticas em torno de um objectivo imediato: evitar uma nova ruptura. O Hezbollah e os seus aliados pedem um governo de unidade nacional que lhes dê mais lugares. A maioria parlamentar, dominada pelo campo de 14 de março, recusou-se a desistir de um poder de bloqueio dentro do executivo.
A reunião de segunda-feira 6 de Novembro permitiu-nos retomar as discussões. Os participantes concordam em interromper suas campanhas de mídia recíprocas. Eles planejam continuar as discussões no dia seguinte. Esta decisão reduz o confronto verbal, mas não resolve qualquer desacordo na atribuição de carteira.
A reunião foi realizada sob forte proteção militar e policial no centro de Beirute. Berri descreve uma atmosfera positiva no seu final. O fosso entre a calma desejada e o compromisso do governo esperado permanece considerável.
Partilha de lugares no centro da disputa
Desde julho de 2005, Fouad Siniora lidera um gabinete de vinte e quatro membros. O Hezbollah e o movimento Amal já têm representantes lá. O Movimento Patriótico Livre de Michel Aoun, aliado do Hezbollah, não participa. Por conseguinte, o pedido de alargamento diz respeito a várias componentes da oposição, cuja situação no governo é diferente.
A maioria está considerando a entrada dos vereadores. Por outro lado, opõe-se a uma nova divisão que permitiria à oposição impedir decisões essenciais. Assim, as negociações dizem respeito às condições concretas para o funcionamento do Conselho de Ministros, para além da mera presença de cada uma das partes.
Para o Hezbollah e seus aliados, um governo unido deve fortalecer sua participação nas decisões nacionais. Siniora e seus apoiadores defendem a capacidade do gabinete de governar. Estas posições tornam-se mais difíceis de conciliar após a guerra de verão, que exacerbaram as tensões entre os campos políticos.
O que significa a minoria de bloqueio
A batalha de assentos é explicada pelas regras constitucionais do Conselho de Ministros. O artigo 65.o estabelece um quórum de dois terços dos seus membros. Prevê a procura de consensos e, em seguida, uma votação quando não puder ser obtida.
As decisões ordinárias são então tomadas pela maioria do presente. As questões de base exigem a aprovação de dois terços dos membros estabelecidos no decreto de formação. Esta categoria inclui orçamento, guerra e paz, acordos internacionais e direito eleitoral.
O artigo 69 acrescenta outra regra: o governo é considerado resignado se perder mais de um terço de seus membros. O limiar excede, portanto, o terceiro exacto. Em um gabinete de vinte e quatro ministros, nove partidas passariam este limiar, em comparação com oito para um terceiro.
Uma representação suficiente pode assim afectar os votos, quorum ou sobrevivência da empresa. É esta capacidade que, nas negociações de Novembro, cobre a procura de um bloqueio minoritário.
Um passo dado antes de 6 de Novembro
Estas consultas não marcam o início do diálogo nacional de 2006. Nabih Berri já havia reunido catorze líderes em 2 de março. As conversações da primavera incluíram relações com a Síria, armas palestinianas e o tribunal proposto para julgar o assassinato de Rafic Hariri.
Entre as duas sequências, a guerra de verão interrompeu as prioridades do país. A reconstrução e implantação do exército libanês e da UNIFIL no Sul é acompanhada por uma forte polarização política. A questão da autoridade estatal continua a ser central. Em novembro, foi diretamente refletido em uma disputa sobre a composição do executivo.
O Tribunal Internacional proposto constitui também um grande desafio para as instituições. Nesta fase, prosseguem os debates sobre a sua criação. A sessão de 6 de novembro não criou este tribunal ou um novo governo.
Uma abertura seguida de uma ruptura
A pausa obtida na primeira reunião não conduziu a um compromisso duradouro. Em 11 de novembro, após o fracasso das consultas, os cinco ministros xiitas anunciaram sua demissão. Em 13 de Novembro, o Ministro do Ambiente, Yacoub Sarraf, próximo do Presidente Emile Lahud, deixou o gabinete.
Essas partidas abriram um novo conflito sobre a legitimidade do governo. A oposição e Lahud contestam a continuação de sua atividade na ausência de representação xiita. Siniora mantém o gabinete, apoiado pela maioria parlamentar, e não aceita formalmente demissões.
Em 6 de Novembro, este foi o primeiro dia de uma tentativa de compromisso, cujo resultado imediato foi limitado à calma dos meios de comunicação social. Uma semana depois, o governo continua a reunir-se, enquanto os seus adversários desafiam agora a sua legitimidade constitucional.
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