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6 de novembro: Sul do Líbano, Irã, Ucrânia e emprego americano

O jornal Libnanews de 6 de novembro de 2026, 18h em Beirute.

Em resumo: operações relatadas no Sul do Líbano, eletricidade e água, mediação Qatar-Iran-Estados Unidos, a morte de um marinheiro MT Velos, interceptações anunciadas na Arábia Saudita, diplomacia sobre Ucrânia e números de emprego dos EUA.

As declarações são atribuídas. A causa da explosão de MT Velos permanece apresentada como pressuposto pelo gerente. O registro de saúde libanês foi interrompido em 5 de novembro às 14h, não no dia do jornal.

Informações: NNA/QNA, Ministério da Saúde do Líbano, EDL, Beirute e Monte Líbano Estabelecimento de Água, Reuters, BLS. Encontre detalhes e atualizações em https://libnanews.com/

Imagens de arquivo relatadas, sem reconstrução dos eventos do dia.

Fotos inteiras, simplesmente redimensionadas:

• Deir Mimas (2019), Prodrummer619, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir Mimas.jpg

• Zuk (2009), Evilscaught, CC BY 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power Plant of Jonieh… – panoramio.jpg

• Doha (2023), Zairon, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doha Skyline 01.jpg

• Ilustração do petróleo (2019), Shipspotter Stahl, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil Navio de captura.jpg

• Kirill Dmitriev (2018), council.gov.ru, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirill Dmitriev 2018.jpg

Licenças: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/ · https://creativecommons.org/licensas/by/4.0/ · https://creativecommons.org/licensas/by/3.0/

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