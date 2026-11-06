Tebinine, uma casa de meninas enfraquecidas pela guerra

Em Tebinine, dezenas de meninas continuam sua educação em uma casa parcialmente reparada após o bombardeio. As equipes mantêm a recepção apesar das interrupções, das salas inutilizáveis e dos recursos limitados. Relatórios recentes descrevem a assistência material prestada pelas tropas da UNIFIL. O termo do mandato operacional, previsto para 31 de dezembro de 2026, antes de uma retirada gradual, está alimentando preocupações sobre a continuidade desse apoio. A instituição está à procura de relés para preservar o cotidiano dos residentes e continuar o trabalho.

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Em Tebnine, no sul do Líbano, dezenas de meninas vivem numa casa ainda marcada por bombardeios. Um relatório de agência publicado em 5 de novembro de 2026 descreve sua educação e projetos, apesar dos danos e inseguranças. Outras evidências recentes mostram quão frágil permanece a manutenção dessa vida cotidiana.

Em Tebinine, escola apesar dos danos

O lar acomoda crianças privadas de um ou de ambos os pais, mas também meninas cujas famílias não podem prestar cuidados. Fornece os uniformes necessários, pastas e refeições para a escola. Os maiores também estão buscando estudos.

Nos depoimentos reunidos por uma agência internacional, uma menina de 13 anos recorda seu desejo de estudar medicina. Uma mulher de 19 anos está em treinamento em decoração de interiores. Estes projectos continuam ligados à possibilidade de viver e estudar num ambiente mais seguro.

Quartos sempre inutilizáveis

Em 2024, as crianças deixaram a área antes de um ataque israelense em um prédio próximo causou danos pesados à casa. O trabalho só foi capaz de recuperar parte do espaço. O piso superior, onde os dormitórios estavam localizados, permanece degradado.

Um relatório separado publicado em 2 de novembro descreve janelas quebradas, camas danificadas e objetos deixados nos quartos. Algumas salas no nível inferior foram organizadas para acomodar os moradores. O edifício ainda não tem toda a sua capacidade de alojamento.

Segundo a equipe entrevistada, as explosões também interrompem as noites. Algumas crianças acordam e se preparam para sair, temendo outra evacuação. Nos dias mais difíceis, a falta de sono impede que os enviem para a escola. Passeios ao ar livre e jogos também dependem de condições de segurança.

Esses relatos descrevem um diário descontínuo: as refeições, as aulas e as atividades retomam, e então os sons da guerra os interrompem. Regressar ao lar não significa que as crianças tenham voltado para condições de vida estáveis.

Assistência dos pacificadores e questões de sucessão

Outro relatório, elaborado em 27 de Outubro, documenta o apoio da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. A UNIFIL forneceu camas militares. Soldados, particularmente irlandeses e malaios, participaram na reabilitação das instalações. Estas ajudas materiais permitiram reabrir parte do edifício.

Os líderes domésticos estão preocupados com o futuro deste apoio. As necessidades incluem comida, vestuário, medicina e educação. As reparações também requerem recursos que a instituição luta para coletar.

O calendário da UNIFIL merece esclarecimentos. A Resolução 2790 prevê o termo do seu mandato operacional em 31 de dezembro de 2026. A retirada deverá prosseguir gradualmente no prazo de um ano. Portanto, não é a partida simultânea de todas as tropas no final de dezembro.

No entanto, esse cronograma não garante a manutenção de cada doação ou projeto local. O apoio doméstico depende de um apoio concreto, enquanto a missão se prepara para a sua redução. Para as equipes de Tebinine, a busca por relés deve ajudar a preservar a recepção das meninas e continuar o trabalho nas salas ainda inutilizáveis.

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