Antes de matricular uma criança num berçário privado no Líbano, solicite uma licença para abrir e operar uma criança assinada pelo Ministério da Saúde. Aqui está como distinguir a autorização de um acordo preliminar, verificar endereço e capacidade de recepção, e depois fazer perguntas úteis e concretas sobre supervisão, segurança e alertas. O Parlamento continua a analisar uma proposta relativa à organização das creches. O guia recorda o que o atual decreto prevê, a quem contatar para verificar um documento e como entrevistar a gestão antes do registro.

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Uma creche pode ter recebido um acordo preliminar do Ministério da Saúde sem ainda poder acolher crianças. No Líbano, o pedido de pré-registo é a licença do Ministério para abrir e operar. Não isenta de visitar as instalações. Mas permite fazer uma primeira pergunta concreta: a autorização diz respeito ao berçário, ao endereço e à capacidade de recepção que lhe são apresentados?

Crises certificadas no Líbano: Que documento devo pedir?

O Ministério da Saúde Pública confia as autorizações de creches privadas à mãe, à criança e à secretaria de saúde da escola. O procedimento que publica distingue três fases. O operador deve primeiro ler os requisitos e, em seguida, apresentar um dossiê para um acordo em princípio. Nesta fase, o serviço analisa o plano de alojamento, as qualificações de gestão e a proposta de apresentação de hospitalidade. Este primeiro acordo prepara as instalações. Não autoriza a sua exploração.

Em seguida, vem o arquivo final e uma inspeção no local. O Departamento declara que prepara a licença proposta após o controle das instalações e documentos, antes de apresentá-la para assinatura do ministro. Um recibo comprovativo do arquivo permite ao operador acompanhar seu pedido. Não substitui a decisão final.

Durante uma visita, peça para ver esta decisão. Verifique a estrutura e endereço da instalação onde seu filho será bem-vindo. Pergunte também quantas crianças o berçário pode receber. O departamento fará um pedido de mudança quando a capacidade ou gestão mudar. Prevê igualmente um procedimento de renovação. Se a equipe apresentar uma antiga autorização ou decisão para outra sala, peça o documento que corresponda à situação atual.

O Ministério oferece um diretório na seção « Crèches » do seu site. A ligação intitulada « Distribuição geográfica das creches » abre a sua localização de estabelecimentos, já estabelecidos nesta categoria. Pesquisa por distrito ou nome. O diretório ajuda a localizar uma estrutura, mas a folha não indica que a licença enviada está atualizada. Se houver uma discrepância entre o formulário e o documento, peça confirmação ao serviço competente.

Quatro perguntas a fazer durante a visita

Quem supervisiona as crianças diariamente?

Os regulamentos abrangem tanto as instalações como as qualificações do pessoal. Pergunte quem dirige a creche, quem supervisiona o grupo do seu filho, e como a instituição fornece substitutos. O Ministério inclui o treinamento de primeiros socorros para lactentes e crianças pequenas como sujeitos obrigatórios de treinamento. Você pode perguntar quando a equipe foi formada, sem pedir para consultar os arquivos pessoais dos funcionários.

Como o berçário responde às emergências?

Uma apólice de seguro e um plano de evacuação fazem parte dos documentos solicitados ao operador. Pergunte à equipe como ela avisa os pais se uma criança está ferida ou se as instalações precisam ser evacuadas. Se o transporte faz parte do serviço, pergunte se faz parte do berçário e que seguro cobre. O Ministério pede ao operador que garanta a segurança das crianças também em seus próprios veículos.

Que informação guarda sobre o seu filho?

O Ministério prevê um ficheiro de registo, um estatuto assinado pelos pais e um ficheiro de saúde separado. Solicitar uma cópia dos regulamentos antes de assinar. É utilizado para clarificar os horários e regras do estabelecimento. Verifique quem pode pegar seu filho, que pode acessar seu arquivo, e como a equipe leva em conta as instruções que você lhe envia. Estas são questões que devem ser resolvidas antes do primeiro dia, não no momento de um incidente.

Quem devo contactar se surgir um problema?

Em especial, o Ministério solicitou à creche que incluísse uma política de protecção das crianças entre os documentos do processo de licença. Pergunte quem recebe relatórios dentro da instituição e como a confidencialidade é protegida. Se pretender obter uma licença ou conhecer o canal de notificação adequado, o Ministério indicará os dados de contacto do serviço de saúde da mãe, da criança e das escolas na sua secção sobre creches, nomeadamente 01 830 300, postos 441, 442 ou 445. Propõe igualmente uma secção oficial para as queixas. Não publicar o nome de uma criança ou registro de saúde para aumentar a consciência de um problema.

O que o Parlamento está a considerar, o que já se aplica

O Decreto n.o 4876, de 23 de Agosto de 2010, continua a ser a base regulamentar apresentada pelo Ministério das creches privadas. Especificamente, estabelece requisitos de disposição, segurança, higiene e supervisão. O Ministério distingue essas condições mínimas de seus padrões de qualidade, que também abrangem atividades de despertar e participação dos pais. Por conseguinte, uma licença não é uma marca de qualidade nem uma razão para não a visitar.

O Parlamento está a trabalhar em paralelo com uma proposta de lei relativa à organização das creches. Na sequência da aprovação do texto pelo Comité de Saúde em Janeiro, a Comissão das Mulheres e das Crianças prosseguiu os seus trabalhos em 26 de Outubro e 9 de Novembro. O Conselho examinou igualmente separadamente uma proposta de alteração do artigo 554.o do Código Penal. Estas reuniões não equivalem a uma votação em plenário. Para registro hoje, o documento a ser verificado permanece a licença emitida pelo Ministério para a instituição em causa.

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