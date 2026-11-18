Os 19 marinheiros de Gas Husky foram resgatados terça-feira, 17 de novembro de 2026, no Mar Negro, na Bulgária. O Ministério dos Transportes da Bulgária confirma a sua evacuação de um bote salva-vidas e a sua transferência de helicóptero para a base aérea Chaika em Varna. A operação terminou em 1315 hora local, ou 1115 UTC.
O petroleiro navegava sob a bandeira liberiana com uma tripulação filipina. Transportava aproximadamente 3.400 toneladas de propano butano entre o Egito e a Romênia. Seu gerente grego, Stealth Maritime Corporation, lista Gas Husky como IMO 9507764.
Gas Husky: um alerta de Byala
Segundo o Ministério dos Transportes, a nave desapareceu do radar pouco depois da meia-noite. Seu sinal de socorro foi ativado em 0802 na época búlgara, cerca de 50 milhas náuticas a leste de Byala. Os reconhecimentos aéreos detectaram uma balsa a cerca de 300 metros de um navio devolvido, então presumiu-se ser o Gas Husky.
A força aérea, a polícia de fronteira e a assistência médica estavam envolvidas. Confirma-se o resgate de toda a tripulação; só ele não fornece informações sobre a origem do incidente.
Um navio comunicado à deriva, uma perda não atribuída
O aviso de navegação búlgaro NAVWARN 854/26 dá uma descrição precisa da condição do petroleiro em 17 de novembro de 1050 UTC. Ele relatou uma inclinação de 45 graus, uma ponte submersa e uma nave sem tripulação, incapaz de manobrar, à deriva. Ele classificou-o como um perigo para a navegação no sudeste do Cabo Kaliakra.
Esta observação cronometrada não deve ser transformada em confirmação da submersão completa subsequente. O estatuto final do navio não é estabelecido pelo presente aviso.
Numa declaração reproduzida pela imprensa marítima, Stealth Maritime afirma que o navio foi atingido na zona económica exclusiva da Bulgária. O gerente não especifica o que o atingiu. O capitão se referiu aos drones, segundo a mesma imprensa, mas os avisos de resgate consultados não confirmam esse mecanismo ou seu autor.
Outra opinião búlgara, NAVWARN 852/26, informou em 16 de novembro o capucho Betul 8, com sua tripulação evacuada. Essa proximidade geográfica e temporal não demonstra uma responsabilidade comum em ambos os incidentes.
Fontes e referências
- Ministério dos Transportes da Bulgária, salvamento de toda a tripulação, 17 de novembro de 2026.
- Ministério dos Transportes da Bulgária, operação, 17 de novembro de 2026.
- Varna Radio / VTMIS, parecer NAVWARN 854/26 e 852/26.
- Lista oficial da frota gerida.
- Imprensa marinha: declaração do gerente duplicado e declaração do capitão, 17 de novembro de 2026A declaração é consultada nesta reprodução, não em um comunicado de imprensa diretamente acessível do gerente.
- Ministério da Defesa da Bulgária, anúncio de resgate e fotografia transmitido em 17 de Novembro. Reutilização com indicação da fonte autorizada pelo rodapé do site; Libnanews.
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