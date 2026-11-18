Londres pune oito empresas ligadas aos assentamentos da Cisjordânia e ao movimento Tzav 9, acusados de bloquear a ajuda em Gaza. Os activos congelam, o projecto E1 e a reacção de Israel: as medidas de 17 de Novembro visam agentes específicos, sem introduzir um embargo geral. As restrições comerciais continuam a ser uma legislação distinta.

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O Reino Unido anunciou em 17 de novembro de 2026 sanções contra oito empresas envolvidas na construção, promoção e arquitetura de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada. O movimento Tzav 9, acusado por Londres de bloquear a entrada de comboios humanitários na Faixa de Gaza, também é alvo. Por conseguinte, o pacote abrange nove entidades, e não nove empresas imobiliárias.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirma que todos estão sujeitos a um congelamento de activos e a uma proibição do exercício de funções administrativas. Ele apresentou esta decisão como uma implementação do compromisso anunciado em 8 de setembro pelo chefe da diplomacia, Ed Miliband, para a aceleração da colonização.

Oito empresas, várias ligações de construção

A lista oficial inclui Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residencial Judéia & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd e Z.F. Building Company Ltd.

As razões apresentadas pelo Governo britânico abrangem várias actividades: concepção de habitação e de infra-estruturas, construção, fornecimento de unidades residenciais e comercialização de imóveis em assentamentos. Por conseguinte, a medida não se limita às empresas que executam as obras. Ele também chega às partes interessadas na preparação e venda de moradia.

Estas razões são as adoptadas pelas autoridades britânicas para as suas designações. A decisão de sanção não deve ser confundida com um julgamento criminal contra cada empresa.

E1 no centro da mensagem política

Londres coloca o anúncio perto do prazo final para o concurso E1. O Governo britânico considera que este projecto minaria a continuidade territorial necessária para um futuro Estado palestiniano e correria o risco de separar a Cisjordânia de Jerusalém Oriental. Ed Miliband apela aos actores económicos para que não participem na sua realização.

O mecanismo utilizado é o alargamento do regime britânico de sanções em matéria de direitos humanos e de direito humanitário internacional. O Ministério afirma que a legislação pertinente foi apresentada em 13 de Outubro. O objectivo declarado é identificar indivíduos e empresas envolvidos em graves violações do direito humanitário internacional.

Tzav 9 orientada para os obstáculos de auxílio

No mesmo pacote, a Tzav 9 é um alvo separado para as empresas de construção. O ministério britânico acusa-o de organizar e realizar bloqueios de passagens, portos e estradas usadas por comboios destinados a Gaza. Londres relata que tais barreiras ainda ocorreram em outubro.

Esta designação é apresentada como um meio de abordar os obstáculos à assistência humanitária. Não significa, por si só, que os comboios detidos foram autorizados a entrar ou que as restrições de acesso foram levantadas.

Nenhum embargo geral a Israel

O comunicado distingue explicitamente o comércio com Israel dentro da Linha Verde das actividades económicas nos colonatos. As sanções anunciadas na terça-feira, 17 de Novembro, não constituem, portanto, uma proibição geral do comércio britânico com Israel.

O Ministério indicou igualmente que estava a preparar legislação separada sobre a importação de produtos coloniais e sobre os serviços de publicidade imobiliária no Reino Unido. Trata-se de um projecto distinto: estas restrições não devem ser apresentadas como já em vigor apenas devido às nove designações de 17 de Novembro.

Israel anuncia contramedidas

O chefe da diplomacia israelita, Gideon Saar, rejeitou a decisão britânica na terça-feira. Ele a apresentou como uma medida hostil contra empresas privadas que ele considerava cumpridoras da lei, e anunciou uma resposta israelense. Ele também indicou que queria considerar novas formas de fortalecer os assentamentos na Cisjordânia.

Esta resposta destaca o desacordo político sobre as designações. Contudo, o anúncio de contramedidas não leva à conclusão de que já tenha sido implementado um novo dispositivo de retaliação. Do mesmo modo, o efeito concreto dos activos congela as empresas em causa dependerá dos seus activos e das suas relações financeiras no Reino Unido.

Ilustração: MaRon Almog, licenciadoCC BY 2.0Boxe e vestimenta editorial Libnanews. Essa visão não representa o site E1 ou o trabalho atribuído às empresas sancionadas.

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