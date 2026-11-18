Nvidia publica $115.8 bilhões em receita para seu terceiro trimestre fiscal de 2027, encerrado em 25 de outubro de 2026. O lucro líquido é de 65,3 mil milhões de GAAP e de 64,9 mil milhões de dados ajustados. A previsão de $130 bilhões para o trimestre seguinte inclui uma semana adicional e exclui receitas de computação do Data Center chinês. As margens previstas estão a diminuir. Uma pesquisa cronometrada pós-encerramento mostra uma primeira resposta positiva à ação, sem constituir uma classificação atual.

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Nvidia anunciou na terça-feira 17 novembro 2026 um volume de negócios trimestral de $115.8 bilhões, aumento de 103 por cento sobre um ano. O grupo espera 130 mil milhões para o trimestre seguinte, com uma margem de variação de 3%. Esta previsão abrange um período de uma semana adicional.

Nvidia distingue resultados contabilísticos e ajustados

As contas dizem respeito ao terceiro trimestre do exercício fiscal de 2027, encerrado em 25 de outubro de 2026. Portanto, isto não é vendas feitas em 2027. Os principais indicadores publicados são os seguintes:

Indicador GAAP Ajuste, não-GAAP Lucro líquido 65,3 mil milhões de dólares 64,9 mil milhões Benefício diluído por acção $2,70 $2,68 Margem bruta 74, 8% 74, 9%

O GAAP refere-se às normas contabilísticas dos EUA. Medidas ajustadas reprocessam determinados elementos e não substituem os resultados contabilísticos. Desde o início do exercício fiscal de 2027, a Nvidia manteve a remuneração em ações em seus indicadores não-GAAP; as comparações históricas apresentadas foram adaptadas.

O comentário financeiro anexado à Comunicação SEC indica $1,8 bilhões em ganhos de capital líquido. A sua exclusão das medidas ajustadas explica por que razão o lucro líquido não-GAAP é inferior ao lucro do GAAP.

Data centers: $107.6 bilhões

A atividade do Data Center representa US$ 107,6 bilhões, ou cerca de 93% das vendas de acordo com nosso cálculo. A Nvidia anuncia um aumento anual de 110%. O comentário financeiro ainda menciona 2.4 bilhões de entregas de produtos Hopper para centros de dados na China no último trimestre.

Para o trimestre seguinte, a gestão não retém nenhum rendimento de computação de data center da China. Esta suposição não significa que todas as actividades chinesas do grupo tenham desaparecido.

Uma previsão para ler com o seu calendário

Os $130 bilhões prometidos são calculados em um intervalo de $126,1 bilhões a $133,9 bilhões. O ponto central excede o trimestre anterior em cerca de 12,3%, mas as durações diferem: esta variação não é um número constante de semanas de comparação.

A Nvidia prevê uma margem bruta entre 71% e 72%, tanto no GAAP quanto ajustado, em comparação com quase 75% no trimestre publicado. Por conseguinte, as vendas previstas estão a aumentar, enquanto a margem prevista está a diminuir. Estes montantes são estimativas, não rendimentos obtidos.

Um primeiro inquérito positivo após o encerramento

De acordo com uma mídia financeira americana, a ação custou $159.08 em 4.25 p.m. em Nova York em 17 de novembro, às 9.25 p.m. UTC e 11.25 p.m. em Beirute. Isto foi cerca de +2,3% em comparação com o fechamento de $155,46. Este registo pós-sessão não é um curso actual nem o resultado de uma sessão regular.

Nosso ponto de contrato anterior precedeu a publicação das contas. O novo relatório distingue actualmente os resultados alcançados, os ajustamentos contabilísticos e os pressupostos para o próximo trimestre.

Referências

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