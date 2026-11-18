Nvidia anunciou na terça-feira 17 novembro 2026 um volume de negócios trimestral de $115.8 bilhões, aumento de 103 por cento sobre um ano. O grupo espera 130 mil milhões para o trimestre seguinte, com uma margem de variação de 3%. Esta previsão abrange um período de uma semana adicional.
Nvidia distingue resultados contabilísticos e ajustados
As contas dizem respeito ao terceiro trimestre do exercício fiscal de 2027, encerrado em 25 de outubro de 2026. Portanto, isto não é vendas feitas em 2027. Os principais indicadores publicados são os seguintes:
|Indicador
|GAAP
|Ajuste, não-GAAP
|Lucro líquido
|65,3 mil milhões de dólares
|64,9 mil milhões
|Benefício diluído por acção
|$2,70
|$2,68
|Margem bruta
|74, 8%
|74, 9%
O GAAP refere-se às normas contabilísticas dos EUA. Medidas ajustadas reprocessam determinados elementos e não substituem os resultados contabilísticos. Desde o início do exercício fiscal de 2027, a Nvidia manteve a remuneração em ações em seus indicadores não-GAAP; as comparações históricas apresentadas foram adaptadas.
O comentário financeiro anexado à Comunicação SEC indica $1,8 bilhões em ganhos de capital líquido. A sua exclusão das medidas ajustadas explica por que razão o lucro líquido não-GAAP é inferior ao lucro do GAAP.
Data centers: $107.6 bilhões
A atividade do Data Center representa US$ 107,6 bilhões, ou cerca de 93% das vendas de acordo com nosso cálculo. A Nvidia anuncia um aumento anual de 110%. O comentário financeiro ainda menciona 2.4 bilhões de entregas de produtos Hopper para centros de dados na China no último trimestre.
Para o trimestre seguinte, a gestão não retém nenhum rendimento de computação de data center da China. Esta suposição não significa que todas as actividades chinesas do grupo tenham desaparecido.
Uma previsão para ler com o seu calendário
Os $130 bilhões prometidos são calculados em um intervalo de $126,1 bilhões a $133,9 bilhões. O ponto central excede o trimestre anterior em cerca de 12,3%, mas as durações diferem: esta variação não é um número constante de semanas de comparação.
A Nvidia prevê uma margem bruta entre 71% e 72%, tanto no GAAP quanto ajustado, em comparação com quase 75% no trimestre publicado. Por conseguinte, as vendas previstas estão a aumentar, enquanto a margem prevista está a diminuir. Estes montantes são estimativas, não rendimentos obtidos.
Um primeiro inquérito positivo após o encerramento
De acordo com uma mídia financeira americana, a ação custou $159.08 em 4.25 p.m. em Nova York em 17 de novembro, às 9.25 p.m. UTC e 11.25 p.m. em Beirute. Isto foi cerca de +2,3% em comparação com o fechamento de $155,46. Este registo pós-sessão não é um curso actual nem o resultado de uma sessão regular.
Nosso ponto de contrato anterior precedeu a publicação das contas. O novo relatório distingue actualmente os resultados alcançados, os ajustamentos contabilísticos e os pressupostos para o próximo trimestre.
Referências
- Nvidia: Resultados do terceiro trimestre 2027, 17 de novembro de 2026.
- SEC: Formulário 8-K de 17 de Novembro ; anexo 99.2, comentários financeiros e reconciliaçãos GAAP/não GAAP.
- 24/7 Wall St.: Declaração de Ação às 4.25 p.m. ET 17 de novembro.
- Libnanews: ponto de mercado pré-publicação.
- Fotografia: Will Buckner, Santa Clara, 31 de outubro de 2020, CC BY 2.0. Foto completa redimensionada e vestida Libnanews.
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