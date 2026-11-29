O cantor e parolier morreu sábado, 28 de novembro, anunciou seu representante. Com seu primo Brian Wilson, ele havia assinado « California Girls » e « Good Vibrations ».
Mike Love é ouvido da abertura de « California Girls », antes que as outras vozes venham para respondê-lo. Esta partilha de papéis, uma voz em primeiro plano e as harmonias que expandem o refrão, dá uma ideia do seu lugar nos Beach Boys. O cantor morreu em 28 de novembro de 2026, cercado por sua família, de acordo com sua representante Katie Altman. Ela não especificou a causa da morte.
De Surfin a Boas Vibrações
Love treinou os Beach Boys em 1961 em Hawthorne, perto de Los Angeles, com seus primos Brian, Carl e Dennis Wilson e seu amigo Al Jardine. Brian e Mike tinham cantado juntos em reuniões de família antes das primeiras gravações. Seu primeiro álbum, Surfin, apareceu no final de 1961 na gravadora local Candix. Definitivamente Safari e 409 seguir. Surf e carros dão aos tópicos de grupo que Love se transforma em fórmulas fáceis de tomar, enquanto Brian Wilson aprofunda o trabalho em vozes e arranjos.
Os dois primos assinaram « I Get Around », « California Girls » e « Good Vibrations ». Essas músicas mostram que sua colaboração não se limita ao surf rock inicial. Em « Good Vibrations », as letras de Love servem como um fio entre seções com diferentes ritmos e cores. A canção alcançou o primeiro lugar no ranking americano em 1966, como « I Get Around » dois anos antes.
Longas viagens ao reconhecimento como parolier
Love ficou no palco com os Beach Boys muito depois de seu primeiro sucesso. Em 2012, a turnê de 50 anos incluiu Brian Wilson, Love and Jardine. Nesse ano, o grupo também registrouÉ por isso que Deus fez o rádio, que alcançou o terceiro lugar no ranking de recorde dos EUA. Love então continuou a cantar o repertório em turnê, notavelmente com Bruce Johnston.
O Rock & Roll Hall of Fame tinha distinguido os Beach Boys em 1988 e a Recording Academy concedeu-lhes um prêmio de carreira completa em 2001. Em junho de 2025, o Songwriters Hall of Fame premiou Love por seu trabalho como escritor. Naquela noite, ele cantou quatro músicas de seu repertório com John Stamos e sua banda: « California Girls », « I Get Around », « Kokomo » e « Good Vibrations ».
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