Antes da Assembleia Geral das Nações Unidas recomenda a divisão do representante da Palestina, o representante do Líbano, Camille Chamoun, apresentou outra fórmula: um estado federal, com cantões árabes e judeus. O registro da reunião mostra o que Beirute representa e por que seu representante retomou a palavra pouco antes da votação.

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Antes da Assembleia Geral das Nações Unidas recomenda a divisão do representante da Palestina, o representante do Líbano, Camille Chamoun, apresentou outra fórmula: um estado federal, com cantões árabes e judeus. O registro da reunião mostra o que Beirute representa e por que seu representante retomou a palavra pouco antes da votação.

No sábado, 29 de novembro de 1947, em Flushing Meadow, estado de Nova Iorque, o presidente da Assembleia Geral, o brasileiro Oswaldo Aranha, está prestes a votar o relatório sobre o futuro da Palestina. Camille Chamoun pediu a palavra em nome do Líbano. Naquele dia, o futuro Presidente da República não se contentou em anunciar que seu país se oporia à divisão. Ela define os princípios de outro projeto e volta, pouco antes da chamada, sobre como o texto foi preparado.

Duas categorias de cantões, um Estado comum

No dia anterior, o representante da França tinha solicitado um adiamento de 24 horas para considerar se ainda era possível uma fórmula de conciliação. Chamoun agradeceu aos representantes da França e da Colômbia por suas declarações. No entanto, ele criticou os organizadores dos debates por não ter, em sua opinião, envolvido em um processo de conciliação genuíno com as delegações árabes. Reconheceu que o tempo decorrido desde a reunião anterior não permitia um texto completo.

O relatório da ONU enumera os seis princípios apresentados por Chamoun. A Palestina seria estabelecida como um Estado federal independente antes de 1 de agosto de 1948. Um governo federal coexistiria com os cantões árabes e judeus. Seus limites seriam traçados de modo a reduzir o número de pessoas que estariam em minoria em seu cantão. Uma Assembleia Constituinte, eleita por sufrágio universal direto e composta proporcionalmente aos diferentes componentes da população, elaboraria a Constituição.

Chamoun propõe recorrer ao sistema americano para distribuir poderes entre o estado federal e os cantões. Ele também cita a autonomia local suíça. A Constituição protegeria lugares sagrados e garantiria a liberdade de acesso, visitação e culto, bem como os direitos das instituições religiosas. No entanto, o documento não fornece um mapa dos cantões ou uma distribuição definitiva de poderes. A sua delegação apresentou esses princípios como base de discussão, não como Constituição pronta a entrar em vigor.

Líbano entre os treze votos contra

Antes da eleição, Chamoun interveio uma segunda vez. Pediu à Assembleia que, em primeiro lugar, decidisse sobre as recomendações que, segundo ele, tinham sido acordadas numa subcomissão. Considera que os votos técnicos sobre a união económica não responderam à questão principal: dividir ou não o território em dois Estados. Aranha respondeu que essas recomendações foram incluídas nos relatórios das subcomissões e não no projeto transmitido à Assembleia. Votará sem votação separada sobre esses pontos.

A Resolução 181 (II) foi aprovada por 33 votos contra 13, com 10 abstenções e um membro sem voto. O Líbano está entre os adversários, incluindo Egito, Iraque e Síria. A França, os Estados Unidos e a União Soviética votaram a favor; o Reino Unido, então, exercendo o poder, permanece. O texto recomenda dois estados, um árabe e outro judeu, ligados por uma união econômica, e um estatuto internacional separado para Jerusalém. Trata-se de uma recomendação de partilha, não de um acordo assinado por ambas as partes.

Do rostro da ONU ao Armistício Naqoura

O Líbano era membro fundador das Nações Unidas desde 1945. Dois anos depois, a sua delegação pôde apresentar uma solução que mantinha um quadro político comum, embora não tivesse sido posta à votação como o plano de partilha. A intervenção de Chamoun permite assim distinguir, nos arquivos, a recusa libanesa do texto final e a proposta que ele realmente defendeu.

As fronteiras previstas em 1947 não entraram em vigor como tinham sido traçadas. Após a guerra de 1948, o Líbano e Israel assinaram um acordo geral em Ras Naqurah em 23 de março de 1949. Este documento regulava a cessação das hostilidades na sua frente. Não refletiu a divisão recomendada pela Assembléia nem o projeto federal apresentado por Chamoun.

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