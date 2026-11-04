Paquistão: afegãos partem por medo de prisões

O último boletim conjunto do ACNUR/IOM registrou 948 detenções e detenções afegãs no Paquistão entre 18 e 24 de outubro de 2026. O medo da prisão continua sendo um dos principais motivos de afastamento entre os entrevistados. A análise distingue entre retornos, despejos e assistência humanitária, três categorias muitas vezes combinadas. Destaca também as necessidades das famílias, especialmente das crianças, do outro lado da fronteira num Afeganistão cuja capacidade de fornecer abrigo e serviços já está enfraquecida.

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O boletim conjunto de 29 de Outubro do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e da Organização Internacional para as Migrações documenta o ressurgimento das detenções afegãs no Paquistão em meados de Outubro. Publicado no portal do ACNUR em 30 de outubro, registrou 948 prisões e detenções entre 18 e 24 de outubro de 2026, um aumento de 83% em relação à semana anterior. Esta revisão abrange um período específico, não os primeiros dias de Novembro.

Afegãos no Paquistão: medo de prisões

As duas agências estimam que houve 4.648 retornos durante a semana, dos quais 856 foram expulsos. Indicam que o medo de ser preso continua a ser o principal motivo para deixar o país, conforme relatado por 95% daqueles sem documentos ou titulares de um cartão de cidadão afegão entrevistado, em comparação com 68% dos titulares de um cartão de refugiado PoR.

Esses resultados mostram por que uma partida sem expulsão administrativa não é suficiente para estabelecer uma livre escolha. O boletim recorda também o apelo do ACNUR para proteger as pessoas que necessitam de protecção internacional e as que têm vulnerabilidades específicas contra o regresso involuntário.

Estatísticas para ler com seu perímetro

A tabela regional do ACNUR/IOM distingue os regressos dos despejos. Nesta série consolidada, que foi interrompida em 24 de outubro, os retornos do Paquistão atingiram aproximadamente 721.700 pessoas desde o início de 2026. Expulsões são uma categoria mais restrita, com aproximadamente 70.500 pessoas. Por conseguinte, estes números não devem ser acrescentados.

A secção de regresso abrange várias situações: repatriamento voluntário assistido, expulsão e outros movimentos de pessoas com documentos diferentes. Exclui os titulares de passaporte ou visto no âmbito descrito pelo portal. Um total de passagens por si só não medem as condições sob as quais uma família deixa o Paquistão, nem a possibilidade real de reconstruir sua vida na chegada.

A recepção não pára na fronteira

O relatório de emergência Paquistão-Afeganistão, emitido em 8 de Outubro, descreve uma pressão duradoura sobre os serviços humanitários já frágeis. Para retornos desde abril de 2025, as crianças representam 54% dos afetados. O documento distingue essa população daquela que realmente recebe assistência do ACNUR: a assistência recebida não é sinônimo de retorno identificado, e as necessidades não se limitam às já apoiadas.

A organização explica que seu apoio no Afeganistão inclui registro e assistência financeira, que é direcionado para famílias que às vezes saíam com pressa. Em sua resposta, destacou tanto as necessidades dos retornados quanto as das comunidades anfitriãs. Assim, a passagem de fronteira não impede o movimento: a habitação, a renda e o acesso aos serviços permitem estabelecer-se de forma sustentável.

O inquérito semanal publicado em 1 de Novembro abrangeu pessoas assistidas pelo ACNUR que regressavam do Paquistão, Irão e outros países. Seu perímetro inclui vários países de partida além do Paquistão. Esta distinção entre pessoas registadas, assistidas e expulsas é essencial para medir a magnitude das necessidades sem inflar os números ou remover as restrições que causam partidas.

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