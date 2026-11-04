O bilhete representa apenas parte do orçamento para um jogo de futebol. Ahmad e Karim, que apoiam Trípoli, referem-se ao custo de combustível, refeições e despesas extras para um passeio em família. Samer, apoiador do Hikma, explica ter que lidar com as necessidades domésticas e encargos mensais. Essas restrições influenciam seu movimento em direção aos estádios. Em Jouaya, no entanto, a luta contra Nejmeh em 1 de novembro de 2026 atraiu uma grande audiência, antes de terminar em um empate em branco.

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Para alguns apoiadores libaneses, ir ao estádio requer arbitragem mesmo antes da compra do bilhete. Combustível, transporte e refeições aumentam as despesas familiares. Em Jounieh, fiéis de Trípoli e Hikma explicam que eles têm que escolher suas sortes de acordo com essas acusações. Em Jouaya, no entanto, o mesmo dia do campeonato atraiu uma grande audiência.

Apoiantes libaneses: uma despesa além do bilhete

Ahmad, apoiador de Trípoli, explica a um diário libanês que o combustível de retorno é agora importante em sua decisão. Ele se juntou a Jounieh para ver sua equipe enfrentar o Hikma. As despesas associadas requerem mais reflexão antes de partir. Seu apego ao clube permanece, mas outras obrigações do limite de casa outings.

Karim, outro defensor tripolitano, insiste em adicionar os custos. Ao preço de entrada, o transporte e os alimentos são adicionados para ele. Vir como família aumenta o orçamento. Ele às vezes diz que prefere seguir o encontro de sua casa, apesar do desejo de encontrar as arquibancadas.

O lugar do jogo também conta

Samer, apoiante do Hikma, também entrevistado por este jornal diário, discute necessidades familiares, trabalho e mensalidades. O futebol tem um lugar importante em sua vida, mas nem sempre tem precedência sobre essas despesas.

De acordo com ele, os partidários de seu clube vêm mais para Jounieh do que para outros oradores. Por conseguinte, a escolha da fase também altera a rota a financiar.

Em Jouaya, um contraponto nas bancadas

Em Jouaya, no Sul, o encontro contra Nejmeh atraiu uma grande audiência no Estádio Mohammad Said Saad, segundo a imprensa local.

O cartaz se opôs a ambas as equipes no domingo, 1 de novembro de 2026, no quinto dia do campeonato. Ambas as equipas dividiram-se numa pontuação zero e em branco.

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