Intermediários: primeira contagem parcial na Geórgia

As primeiras acusações da Geórgia colocam Jon Ossoff na frente de Mike Collins no Senado e Keisha Lance Bottoms na frente de Rick Jackson para governador. Às 0021 UTC na quarta-feira, 27 dentre 159 locais relataram resultados para cada uma dessas corridas. Estes totais incluem apenas votação antecipada e votação por correio. Não haverá votação no dia da votação. Os números permanecem provisórios e não permitem anunciar um vencedor ou uma maioria no Senado Federal.

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Ponto 4 de Novembro de 2026 – 0021 UTC, ou seja, 021 horas em Beirute e 1921 horas na terça-feira na Geórgia.Os primeiros resultados parciais das provas intercalares colocaram Jon Ossoff à frente de Mike Collins na corrida do Senado na Geórgia. Mas estes números, publicados pela Secretaria de Estado, referem-se exclusivamente à votação antecipada e pelo correio. Nenhum voto no dia da votação ainda está incluído nesta fotografia da contagem. Não permite anunciar um vencedor.

Ossoff à frente nas cédulas já registadas

O senador democrata Jon Ossoff tem um total de 631.920 votos, ou 72,21% dos votos expressos. Seu oponente republicano Mike Collins recebe 243 254, ou 27.79%. A tabela oficial mostra que 27 de 159 localidades relataram resultados para esta corrida.

Estas são comunidades que começaram a relatar seus números, não uma série de escritórios cuja contagem seria concluída. Este indicador também não mostra a proporção de cédulas esperadas já contadas.

A divisão oficial inclui 838.630 votos da votação antecipada e 36.544 da votação do correio na corrida do Senado. O dia de votação e as colunas de votação provisórias ainda são zero. O adiantamento observado refere-se, portanto, a um conjunto limitado de boletins, cuja composição pode diferir dos próximos resultados.

Bottoms também levam em uma contagem incompleta

Para o cargo de governador, Keisha Democrático Lance Bottoms ganhou 594.271 votos, ou 67,95% dos votos expressos, em comparação com 280.279 e 32,05% para o republicano Rick Jackson. Novamente, a tabela lista 27 de 159 locais de reportagem.

Os detalhes por método confirmam o mesmo limite: 838.398 votos na votação antecipada e 36.152 votos no correio, sem qualquer votação no dia da votação ou votação provisória ainda registrados nestas colunas.

Resultados provisórios, nenhuma raça atribuída aqui

A administração eleitoral apresenta esses dados como resultados não oficiais. As percentagens acima são as apresentadas no momento indicado, não uma estimativa do resultado final. As duas corridas permanecem seguidas pelas subidas locais. Esta primeira pesquisa não estabelece seu resultado ou a futura maioria no Senado Federal.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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