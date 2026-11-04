4 novembre 2026
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MINURSO: liquidação começa, disputa permanece

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A MINURSO entra em liquidação após o termo do seu mandato, sem acordo político sobre o Sara Ocidental. Rabat quer fechar o processo da ONU, enquanto Argel lamenta a não renovação. António Guterres recorda o direito à autodeterminação e mantém uma oferta de diálogo. O encerramento das instalações deve ser efectuado por fases.

Salle du Conseil de sécurité en 2014, avec un titre sur la liquidation de la MINURSO et la poursuite du différend.
Salle du Conseil de sécurité à New York, le 28 novembre 2014. Photo d’archives, sans lien avec la séance d’octobre 2026. Photo entière redimensionnée, non recadrée et non retouchée. Composition éditoriale Libnanews sous CC BY-SA 4.0. © MusikAnimal / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ — Source https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Security_Council_in_New_York_City_2.JPG
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A Missão das Nações Unidas para o referendo no Sara Ocidental, MINURSO, cessou as operações após o termo do seu mandato em 31 de outubro de 2026. Sua liquidação começou em 1 de novembro, confirmou as Nações Unidas. Este encerramento operacional decorre sem acordo político entre Marrocos, que reivindica o território, e a Frente Polisário, que exige a sua independência.

Nas suas informações publicadas em 1 de Novembro, o Departamento de Operações das Nações Unidas para a Paz informa que o Conselho de Segurança não adoptou nenhum dos dois projectos apresentados em 30 de Outubro. A Rússia vetou o texto americano. O projeto de extensão russo de um ano não obteve o número necessário de votos.

Fecho gradual das instalações

O comunicado de imprensa do porta-voz do Secretário-Geral, em 2 de Novembro, declarou que uma pequena equipa, reportando-se ao Departamento de Apoio Operacional, deveria providenciar o encerramento e a entrega de 13 sítios utilizados pela missão. As Nações Unidas descrevem uma liquidação faseada, com apoio da sede e precauções ambientais.

A declaração de 1 de Novembro prevê igualmente o regresso dos equipamentos dos países contribuintes e o processamento dos equipamentos pertencentes às Nações Unidas. Por conseguinte, o termo das operações não significa que a partida de todo o pessoal e equipamento já tenha sido concluída.

António Guterres solicita a cooperação das partes na realização desta transição em ordem. Também alerta para o risco de escalada de hostilidades e exige contenção. As informações consultadas não fixam uma data-limite para a conclusão da retirada.

Rabat e Argel dão leituras opostas

Em seu comunicado de 30 de outubro, publicado por um portal ministerial marroquino, o Gabinete Real acolhe a não renovação. Apresenta-o como um passo para o fechamento do arquivo do Saara nas Nações Unidas e aguarda o fim da presença do pessoal e do equipamento da Missão nos dias seguintes.

O Gabinete Real também acredita que esta questão deve deixar a agenda do Conselho de Segurança. Este pedido insere-se na posição marroquina: o comunicado não é uma decisão do Conselho que retira o dossier da sua ordem do dia. Rabat reafirma seu compromisso com o cessar-fogo, respeitando o que considera sua integridade territorial.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros argelino lamenta a ausência de renovação numa declaração emitida em 31 de Outubro pela sua embaixada em Abuja. Argel reafirma o seu apoio a uma solução política duradoura, aceitável para ambas as partes e que permita a autodeterminação do povo sarauí. Segundo a Associated Press, em 1 de novembro, a Frente Polisário também denunciou a não renovação.

O que a última resolução previa

A Resolução 2797, aprovada em 31 de outubro de 2025, prorrogou o mandato até 31 de outubro de 2026. O seu texto, consultado no registo oficial dos mandatos das Nações Unidas, apoiou negociações baseadas na proposta marroquina de autonomia. Ao mesmo tempo, procurou uma solução mutuamente aceitável para a autodeterminação do povo do Sara Ocidental.

A resolução aprovada deve distinguir-se dos projectos rejeitados em Outubro de 2026. A rejeição desta última não é válida para as suas disposições sobre o futuro da missão ou sobre a resolução do litígio.

Em 1 de Novembro, António Guterres reiterou que a partida da MINURSO não retirou o direito à autodeterminação. Ele manteve a oferta das Nações Unidas de apoio ao diálogo por seu enviado pessoal, Staffan de Mistura. A liquidação da missão e a busca de uma solução política permanecem, assim, duas questões distintas.

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