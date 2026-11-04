MINURSO: liquidação começa, disputa permanece

A MINURSO entra em liquidação após o termo do seu mandato, sem acordo político sobre o Sara Ocidental. Rabat quer fechar o processo da ONU, enquanto Argel lamenta a não renovação. António Guterres recorda o direito à autodeterminação e mantém uma oferta de diálogo. O encerramento das instalações deve ser efectuado por fases.

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A Missão das Nações Unidas para o referendo no Sara Ocidental, MINURSO, cessou as operações após o termo do seu mandato em 31 de outubro de 2026. Sua liquidação começou em 1 de novembro, confirmou as Nações Unidas. Este encerramento operacional decorre sem acordo político entre Marrocos, que reivindica o território, e a Frente Polisário, que exige a sua independência.

Nas suas informações publicadas em 1 de Novembro, o Departamento de Operações das Nações Unidas para a Paz informa que o Conselho de Segurança não adoptou nenhum dos dois projectos apresentados em 30 de Outubro. A Rússia vetou o texto americano. O projeto de extensão russo de um ano não obteve o número necessário de votos.

Fecho gradual das instalações

O comunicado de imprensa do porta-voz do Secretário-Geral, em 2 de Novembro, declarou que uma pequena equipa, reportando-se ao Departamento de Apoio Operacional, deveria providenciar o encerramento e a entrega de 13 sítios utilizados pela missão. As Nações Unidas descrevem uma liquidação faseada, com apoio da sede e precauções ambientais.

A declaração de 1 de Novembro prevê igualmente o regresso dos equipamentos dos países contribuintes e o processamento dos equipamentos pertencentes às Nações Unidas. Por conseguinte, o termo das operações não significa que a partida de todo o pessoal e equipamento já tenha sido concluída.

António Guterres solicita a cooperação das partes na realização desta transição em ordem. Também alerta para o risco de escalada de hostilidades e exige contenção. As informações consultadas não fixam uma data-limite para a conclusão da retirada.

Rabat e Argel dão leituras opostas

Em seu comunicado de 30 de outubro, publicado por um portal ministerial marroquino, o Gabinete Real acolhe a não renovação. Apresenta-o como um passo para o fechamento do arquivo do Saara nas Nações Unidas e aguarda o fim da presença do pessoal e do equipamento da Missão nos dias seguintes.

O Gabinete Real também acredita que esta questão deve deixar a agenda do Conselho de Segurança. Este pedido insere-se na posição marroquina: o comunicado não é uma decisão do Conselho que retira o dossier da sua ordem do dia. Rabat reafirma seu compromisso com o cessar-fogo, respeitando o que considera sua integridade territorial.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros argelino lamenta a ausência de renovação numa declaração emitida em 31 de Outubro pela sua embaixada em Abuja. Argel reafirma o seu apoio a uma solução política duradoura, aceitável para ambas as partes e que permita a autodeterminação do povo sarauí. Segundo a Associated Press, em 1 de novembro, a Frente Polisário também denunciou a não renovação.

O que a última resolução previa

A Resolução 2797, aprovada em 31 de outubro de 2025, prorrogou o mandato até 31 de outubro de 2026. O seu texto, consultado no registo oficial dos mandatos das Nações Unidas, apoiou negociações baseadas na proposta marroquina de autonomia. Ao mesmo tempo, procurou uma solução mutuamente aceitável para a autodeterminação do povo do Sara Ocidental.

A resolução aprovada deve distinguir-se dos projectos rejeitados em Outubro de 2026. A rejeição desta última não é válida para as suas disposições sobre o futuro da missão ou sobre a resolução do litígio.

Em 1 de Novembro, António Guterres reiterou que a partida da MINURSO não retirou o direito à autodeterminação. Ele manteve a oferta das Nações Unidas de apoio ao diálogo por seu enviado pessoal, Staffan de Mistura. A liquidação da missão e a busca de uma solução política permanecem, assim, duas questões distintas.

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