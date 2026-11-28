A França e outros sete países pediram eleições legislativas e presidenciais palestinianas no início de 2027. O decreto de Mahmoud Abbas fixa as duas eleições de 11 de Setembro.

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Os ministros dos Negócios Estrangeiros de oito países convidaram a Autoridade Palestiniana a realizar as eleições parlamentares e presidenciais no primeiro trimestre de 2027. Eles escolheram o dia em que as legislaturas seriam originalmente realizadas para desafiar o adiamento decidido em outubro por Mahmoud Abbas. O decreto palestino fixou as duas eleições em 11 de setembro de 2027. A declaração dos oito países não altera este calendário.

Quatro novos signatários desde Outubro

A Bélgica, o Luxemburgo, a Noruega e a Polónia juntaram-se à Austrália, ao Canadá, à França e ao Reino Unido, que já tinham denunciado o adiamento num projecto comum de 13 de Outubro. A nova declaração apela à Autoridade Palestiniana para que cumpra os compromissos assumidos na Declaração de Nova Iorque sobre a solução de dois Estados. Apela igualmente a todas as partes para que facilitem a votação em todo o território palestiniano ocupado.

Os oito ministros associam a realização de eleições livres e transparentes à renovação da legitimidade das instituições palestinianas. Consideram esta renovação particularmente importante com vista ao regresso da Autoridade Palestiniana a Gaza. O seu texto não anuncia as modalidades concretas da votação nem uma decisão sobre a governação do enclave.

Ramallah invoca obstáculos em Gaza e Jerusalém Oriental

A Presidência palestiniana defendeu o adiamento em 10 de Outubro. Referiu a violência e as restrições de circulação na Cisjordânia ocupada e as dificuldades de acesso pela Comissão Eleitoral e observadores internacionais em Gaza e Jerusalém Oriental. Para Gaza, invocou também a situação humanitária, a falta de progressos na reconstrução e a retirada incompleta das forças israelitas. O decreto manda a Comissão Eleitoral Central para preparar as duas eleições, incluindo em Jerusalém Oriental.

Vinte anos sem legislação nacional

A última legislação palestiniana data de Janeiro de 2006. A lista de mudanças e reformas, que representava o Hamas, ganhou 74 dos 132 assentos no Conselho Legislativo, em comparação com 45 em Fatah, de acordo com os resultados finais da Comissão Eleitoral Central. A legislação prevista para 2021 não ocorreu. As eleições municipais realizadas em abril de 2026 não renovaram o Conselho Legislativo ou a Presidência.

Os signatários pedem agora uma votação até ao final de Março, mais de cinco meses antes do calendário de Mahmoud Abbas. Como em 28 de Novembro, a Presidência palestiniana não tinha anunciado qualquer alteração ao seu decreto.

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