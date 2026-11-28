As infecções sanguíneas devido a certas bactérias resistentes têm aumentado desde 2019. Dois objectivos europeus para 2030 estão a afastar-se.

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A União Europeia está a afastar-se de dois dos seus objectivos para combater infecções resistentes a antibióticos. Os dados de vigilância para 2025, publicados em 18 de novembro de 2026 pela OMS Europa e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, mostram, em particular, um aumento de 72% na incidência estimada de Klebsiella pneumoniae resistentes ao carbapenem desde 2019.

Progressos em relação ao objectivo europeu

Para esta bactéria, o objectivo europeu é uma redução de 5% até 2030. Os carbapenêmicos são utilizados contra infecções graves.

O achado também é desfavorável para infecções sanguíneas resistentes à cefalosporina de terceira geração Escherichia coli: sua incidência estimada aumentou 16,4% desde 2019, enquanto o alvo é uma redução de 10%.

Amostras que não descrevem toda a população

A vigilância depende de bactérias isoladas no sangue e no líquido cefalorraquidiano. Não mede diretamente os resultados do tratamento. A OMS também destaca as diferenças entre os sistemas nacionais e o peso dos pacientes mais graves na amostragem. Portanto, uma proporção de cepas resistentes não pode ser apresentada como o risco de cada habitante. Estes dados europeus não descrevem a situação libanesa.

Prescrever melhor e prevenir transmissões

Na União Europeia, o consumo humano de antibióticos diminuiu 5% entre 2019 e 2025, diz o ECDC. Esta diminuição permanece abaixo do objectivo de redução de 20% para 2030. A agência aponta que 90% desse consumo sai do hospital.

Nos serviços de saúde, a resposta inclui higiene das mãos, diagnóstico rápido, identificação e isolamento dos pacientes envolvidos e limpeza das instalações. O ECDC insiste nos meios necessários: pessoal formado, laboratórios, capacidades de isolamento e coordenação entre instituições.

A trajectória não é uniforme. As infecções sanguíneas estafilocócicas douradas resistentes à meticilina diminuíram 19% desde 2019, excedendo o objetivo europeu de redução. A sua recuperação nos últimos dois anos, no entanto, enfraquece este progresso, de acordo com o ECDC.

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