Padel: NXTPLAY, co-fundado por Thibaut Courtois, investe na Gallop Global

Comunicado de imprensa enviado a Libnanews em 9 de novembro de 2026.
Cofundada por Thibaut Courtois, várias vezes campeã da Europa, a NXTPLAY faz seu primeiro investimento no padel ao fazer parceria com a Gallop Global, uma empresa de Dubai, para desenvolver seu portfólio de eventos internacionais e aproveitar novas oportunidades em mercados globais
Dubai, Emirados Árabes Unidos, 9 de novembro de 2026 – NXTPLAY, a plataforma de investimento co-fundada pelo futebolista Thibaut Courtois, várias vezes campeão da Europa, e Gonzalo Vila, anunciou um investimento estratégico na Gallop Global, a empresa nascida em Dubai na origem do Emaar Dubai Premier Padel P1 e um portfólio crescente de eventos esportivos e experiências ao vivo internacionalmente. Esta operação é o primeiro investimento da NXTPLAY no padel, um dos esportes de crescimento mais rápido do mundo.
Este investimento abre caminho para uma parceria estratégica de longo prazo que combina a visão de investimento da NXTPLAY, a rede internacional e a expertise em esporte e mídia com a experiência comprovada da Gallop Global no desenvolvimento, marketing e organização de grandes eventos.
Gallop Global rapidamente se estabeleceu como um jogador emergente na indústria de eventos internacionais. Seu evento principal, o Emaar Dubai Premier Padel P1, tornou-se um grande evento do calendário Premier Padel, atraindo os Emirados Árabes Unidos para os melhores jogadores do mundo e uma audiência internacional.
Nesta base, a Gallop Global está implementando uma estratégia de crescimento internacional focada em expandir seu portfólio de conceitos proprietários, entrar em novos mercados e desenvolver parcerias de longo prazo. Ele explora oportunidades na Ásia e outros destinos internacionais, focando em formatos de eventos desclimáveis em larga escala e criando valor empresarial sustentável.
Através desta parceria, a NXTPLAY e a Gallop Global visam combinar suas respectivas habilidades, relacionamentos e alcance internacional para apoiar a próxima fase do desenvolvimento da sociedade.
Thibaut Courtois, co-fundador da NXTPLAY, disse:
« Sou apaixonado pelo padel há anos e sou o circuito. Torneios como Dubai mostram quão rápido este esporte progride e a atmosfera que cria para jogadores e fãs. O desporto sempre foi muito mais do que uma competição. Cria laços e reúne pessoas em todo o mundo. Através da NXTPLAY, queremos investir em empresas que tenham uma visão clara e ambição de construir algo que faça sentido, e o padel é uma área em que temos muito a trazer, da nossa rede e experiência no desporto para o nosso público de mídia. A Gallop Global demonstrou sua capacidade de organizar eventos excepcionais, e acreditamos que há grande potencial para exportar esse know-how para novos mercados. Estou ansioso para ver o que vamos realizar juntos. »
Gonzalo Vila, CEO e co-fundador da NXTPLAY, acrescentou:
« Nosso investimento na Gallop reflete nossa confiança em seu modelo econômico, liderança e potencial internacional. O padel é um setor estratégico para NXTPLAY, e Gallop nos oferece uma âncora sólida neste esporte e no Oriente Médio. A equipe construiu uma sólida fundação nos Emirados Árabes Unidos, demonstrou suas capacidades operacionais através de grandes eventos internacionais e construiu um ambicioso portfólio de projetos. Vemos uma oportunidade real de trabalhar em estreita colaboração com ela, trazendo não só capital, mas também apoio estratégico, parcerias empresariais e acesso à nossa rede à medida que a sociedade muda de escala. »
Iván Modia, CEO e co-fundador da Gallop Global, disse:
« Receber a NXTPLAY como investidor e parceiro estratégico é um passo importante para a Gallop. Desde o início, nossa ambição era construir uma empresa internacional capaz de criar, manter e desenvolver propriedades de eventos distintos em vários mercados. Ter Thibaut, Gonzalo e a equipe NXTPLAY conosco nos traz uma valiosa experiência e rede de relacionamento, bem como uma visão empreendedora compartilhada. Esta parceria reforça nossa capacidade de implementar nossa estratégia internacional de crescimento e abrir um novo capítulo para a Gallop. »
Este anúncio precede a edição de 2026 do Emaar Dubai Premier Padel P1, no Hamdan Sports Complex, onde a NXTPLAY estará ao lado da Gallop Global enquanto o torneio reúne novamente os melhores jogadores do mundo em Dubai. Nesta dinâmica, a parceria com a NXTPLAY marca um passo fundamental na nova fase de crescimento da Gallop Global, fortalecendo sua estratégia de expansão internacional e sua ambição de desenvolver um portfólio diversificado de propriedades de eventos líderes mundiais.
Sobre o NXTPLAY
NXTPLAY Capital é uma plataforma de mídia e investimento dedicada ao esporte, com sede em Madrid e co-fundada por Thibaut Courtois e Gonzalo Vila. A NXTPLAY investe em negócios e os cria em esportes, mídia e entretenimento, com um portfólio cobrindo clubes de futebol, esporte motorizado, marcas de consumo e padel.
NXTPLAY combina capital, audiência de mídia, links com atletas e a indústria, e uma abordagem de parceria ativa e envolvida, para ajudar equipes ambiciosas a acelerar seu crescimento, desenvolver suas marcas e conquistar novos mercados.
Sobre a Galop Global
Fundada em Dubai em 2023, a Gallop Global é uma empresa de investimento e gestão de eventos fundada em Dubai, especializada na criação, aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedade intelectual em eventos internacionais.
Com um portfólio crescente de conceitos proprietários e parcerias internacionais, a empresa combina investimento estratégico, desenvolvimento de negócios e experiência operacional para organizar grandes eventos e experiências.
Entre suas propriedades principais está o Emaar Dubai Premier Padel P1, um dos principais torneios do circuito Premier Padel, ao lado de um portfólio crescente de projetos no Oriente Médio e Ásia.
Precisão editorial: A edição 2026 do Emaar Dubai Premier Padel P1 acontece de 8 a 15 de novembro no Hamdan Sports Complex.
Foto da capa: Thibaut Courtois durante a Bélgica–Estados Unidos, 6 de julho de 2026.Bryan Berlin / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxe e composição tipográfica Libnanews, sob a mesma licença.
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