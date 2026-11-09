Sul do Líbano: Kfar Tebnit e Qantara bater novamente

A aviação israelense atingiu Kfar Tebnit e Qantara na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, enquanto fogo de artilharia atingiu Mansuri, Majdal Zun e Wadi Saluki. Dois ataques seguiram Kfar Tebnit em menos de meia hora. Os drones também foram relatados nos subúrbios do sul de Beirute. Esses eventos prolongam os bombardeios relatados na noite de domingo em Hadatha, Barachit e Wadi Hujeir. As expedições consultadas não fornecem uma avaliação humana nem um levantamento pormenorizado dos danos.

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A aviação israelense novamente atingiu Kfar Tebnit e Qantara no sul do Líbano na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. A artilharia também atingiu Mansouri, Majdal Zoun e o setor Wadi Salouqi. Esses ataques, relatados por correspondentes de uma agência de notícias libanesa, prolongam uma noite de bombardeio em várias localidades do sul.

Kfar Tebnit bateu duas vezes em menos de meia hora

Dois ataques visaram Kfar Tebnit no distrito de Nabatiyah na manhã de segunda-feira. Um primeiro boletim anunciou um ataque aéreo. O próximo relatou um segundo ataque à mesma localidade, menos de meia hora depois do primeiro.

Os despachos foram emitidos às 0923 horas e às 0952 horas. Esses horários correspondem à divulgação de informações, não à datação precisa de explosões. Os textos não dão o impacto exacto ou a natureza das instalações em causa.

Em Qantara, distrito de Marjayoun, um correspondente também relatou um ataque aéreo israelense. Seu boletim, emitido às 9:21, refere-se a um ataque que ocorreu pouco antes. Ele também mencionou aviões de combate voando em baixa altitude no céu do sul.

Artilharia perto de Tiro e Wadi Salouqi

Mais cedo, um boletim publicado às 0726 horas relatou fogo de artilharia israelense em Mansuri e Majdal Zun. O correspondente coloca os bombardeios de manhã. Também relata disparos em Wadi Saluki perto de Qabrikha.

Esta informação descreve vários sectores afectados durante a mesma manhã. Eles não permitem uma contagem completa das greves ou projéteis. Os primeiros relatórios não especificam mais a extensão dos danos nas localidades em causa.

Relataram drones nos subúrbios do sul

Em Beirute, outro correspondente relatou drones em altitudes muito baixas nos subúrbios do sul. O despacho, emitido às 11h53 da manhã, começou os sobrevoos da manhã. Não relata quaisquer greves nesta área.

Uma nova manhã de greves após ataques de domingo à noite

Os ataques de segunda-feira seguiram vários episódios separados relatados domingo à noite, 8 de novembro. Dois ataques aéreos visaram as proximidades de Hadatha e os arredores de Barachit. Outro ataque atingiu o Wadi Hujeir, do lado de Chaqra.

Ao mesmo tempo, fogo intermitente de artilharia atingiu os arredores de Zawtar al-Sharqiyah e as florestas de Aitah al-Sha`b. Um boletim subsequente relatou três balas na planície de Marjayoun. Estes acontecimentos na noite de domingo não devem ser confundidos com os atentados na segunda-feira de manhã.

Nenhum dos despachos consultados sobre estes ataques dá resultados humanos. Esta falta de números torna impossível concluir que não há vítimas. A natureza dos alvos, os danos e o possível tratamento dos feridos ainda precisam de ser documentados.

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