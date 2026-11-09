Egito: 7 mortos em Al-Ayyat, o tráfego continua

Os resultados da colisão ferroviária Al-Ayyat atingiram sete mortos e 125 feridos, segundo o Ministério da Saúde egípcio. Na segunda-feira, 9 de novembro, as ferrovias anunciaram a retomada do tráfego na linha Cairo-High Dam, após a remoção de carros danificados. A acusação examina as condições da colisão entre um comboio Giza-Fayoum e um comboio Cairo-Aswan na paragem. Uma comissão técnica deve estabelecer as causas do acidente. No domingo à noite, foram notificados 71 pacientes ambulatoriais.

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O acidente ferroviário no Egito no domingo em Al-Ayyat resultou em sete mortes e 125 ferimentos, de acordo com o relatório atualizado do Ministério da Saúde. Na segunda-feira, 9 de novembro, as ferrovias anunciaram a retomada do tráfego na linha Cairo-High Dam. Os investigadores ainda têm de determinar porque é que um comboio atingiu outro comboio pelas traseiras, e depois na paragem.

A recirculação ocorreu no rescaldo do choque na província de Gizé, ao sul do Cairo. As equipes técnicas removeram os carros danificados e restauraram a pista. A Autoridade Ferroviária Nacional pediu desculpas aos passageiros pelos atrasos causados pelo acidente.

O registro de saúde de sete mortos e 125 feridos foi publicado no domingo à noite. Substitui os primeiros números de quatro mortos e 88 feridos anunciados à tarde. O ministério registrou então 71 pessoas deixando o hospital após receberem os cuidados necessários.

Acidente ferroviário no Egito: o registro hospitalar especificado

No total, os três hospitais envolvidos receberam 132 vítimas, incluindo os sete mortos. Al-Wasta recebeu 87 pessoas, incluindo três mortos. O estabelecimento de Al-Ayyat recebeu 34. Atfih recebeu onze vítimas, incluindo quatro mortos. A equipe de socorro mobilizou 72 ambulâncias para transporte e evacuação.

As viagens anunciadas no domingo à noite envolveram 61 feridos em Al-Wasta e dez em Al-Ayyat. Onze pacientes foram transferidos para o Hospital Universitário Beni Souef e para o hospital especializado da cidade. Tiveram de continuar o tratamento lá.

O comunicado também relatou 43 lesões ainda no hospital nas três instalações iniciais: 23 em Al-Ayyat, 13 em Al-Wasta e sete em Atfih. Este número não inclui os onze doentes transferidos para Beni Souef. Ele descreve a situação de saúde no domingo à noite, não uma nova contagem de internações na segunda-feira de manhã.

Entre outras coisas, os médicos trataram hematomas, escoriações, fraturas e feridas. O Ministro da Saúde Khaled Abdel Ghaffar instruiu o seu adjunto Amr Qandil a visitar os feridos. As autoridades sanitárias anunciaram acompanhamento médico contínuo.

Um comboio numa paragem atingida pela retaguarda

A colisão envolveu dois comboios de passageiros engajados na mesma direcção. O número 134 foi a ligação entre Giza e Fayoum. A edição de 2010 ligou o Cairo a Aswan. O choque ocorreu entre as estações Kafr Ammar e Al-Raqqa na área de Al-Ayyat.

De acordo com as conclusões preliminares da acusação, o trem Giza-Fayoum atingiu o último carro do comboio Cairo-Aswan. O último estava parado na mesma pista, na mesma direção de tráfego. Vários carros deixaram os trilhos. O motorista do trem número 134 é um dos mortos.

Esses achados descrevem o curso do choque. Ainda não estabelecem a causa do acidente. As provas facultadas ao público não permitem concluir que o equipamento, a sinalização ou a conduta falharam.

O Ministério Público examina os procedimentos e canais de segurança

A acusação abriu uma investigação e enviou uma equipa para o local. Outra equipe visitou hospitais em Atfih, Al-Ayyat e Al-Wasta. Os juízes devem recolher o testemunho dos feridos e fazer as conclusões relativas ao falecido.

Uma comissão técnica foi encomendada para examinar o local, carros danificados e trilhos. Ela deve procurar as causas do choque e do descarrilamento. O seu mandato inclui também o controlo dos procedimentos operacionais e dos requisitos de segurança.

Em especial, os investigadores devem determinar se as deficiências contribuíram para o acidente. Nenhum resultado final desta experiência foi tornado público nos comunicados de imprensa consultados na segunda-feira de manhã. A morte do motorista sozinho não lhe dá responsabilidade.

A linha para o Alto Egito reabre na segunda-feira

As ferrovias tinham enviado equipes de emergência e guindastes para limpar os trilhos após a colisão. O comunicado de imprensa de segunda-feira anuncia o fim da retirada de carros danificados e a retomada do tráfego no eixo Cairo-Alta Barragem. Esta linha serve o Alto Egito e estende-se para a região de Aswan.

O operador reconhece atrasos em várias viagens após o acidente. O seu anúncio confirma a reabertura da linha. Não especifica os tempos de trânsito entre comboios ou os atrasos residuais. O reinício do tráfego ocorre enquanto as investigações judiciais continuam.

O presidente Abdel Fattah al-Sissi pediu ao Estado para prestar os cuidados necessários aos feridos no domingo. Ele também pediu para uma investigação rápida e solicitou que qualquer pessoa cuja violação foi estabelecida fosse responsabilizada. As conclusões do Comité Técnico deverão clarificar as causas da colisão e as eventuais responsabilidades.

Ilustração: foto da estação de Gizé, tirada em 19 de janeiro de 2018. Esta imagem não mostra o acidente de Al-Ayyat. Foto: Foxy1219 (mãe) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cadrage e vestimenta editorial Libnanews, sob CC BY-SA 4.0.

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