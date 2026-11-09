9 de novembro de 2009: Hariri forma seu governo

Em 9 de novembro de 2009, Saad Hariri formou um governo de trinta ministros após cinco meses de negociações. Quinze lugares retornaram à maioria, dez à oposição e cinco ao presidente. Esta distribuição altera as possibilidades de bloqueio e coloca os ministros presidenciais no centro do compromisso institucional libanês da época. Os decretos de formação, as regras de quórum e o voto de confiança permitem compreender esse equilíbrio. A transição do gabinete anterior para a fórmula 15-10-5 muda principalmente a capacidade de cada campo decidir sozinho, para evitar uma reunião ou provocar uma renúncia coletiva.

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Em 9 de novembro de 2009, o governo de Saad Hariri foi estabelecido no Líbano cinco meses após as eleições gerais. Michel Sleiman e o primeiro-ministro assinaram o decreto que estabeleceu uma equipe de trinta ministros. A repartição resume o compromisso: quinze lugares para a maioria parlamentar, dez para a oposição e cinco atribuídos ao Presidente da República.

Esta fórmula, conhecida como « 15-10-5 », dá um lugar central aos ministros escolhidos pelo Chefe de Estado. Ela priva a oposição do décimo primeiro lugar que permitiria, sozinho, deixar o gabinete por demissão. Além disso, obriga a maioria parlamentar a procurar um apoio suplementar às grandes decisões. Por trás do nascimento de um governo da união nacional é, portanto, uma negociação sobre como decidir e bloquear.

Três decretos terminam cinco meses de negociações

As eleições foram realizadas em 7 de junho de 2009. O resultado das urnas, no entanto, não é suficiente para produzir um executivo imediatamente. Líderes políticos negociam os nomes, carteiras e pesos de cada acampamento por vários meses. 9 de Novembro marcou o fim deste processo, não a realização de uma nova votação.

Três textos sucessivos, datados de Baabda, organizam a transição. O Decreto 2837 considera o governo de Fouad Siniora resignado. O Decreto 2838 nomeia Saad Hariri como Presidente do Conselho. O Decreto 2839 estabelece finalmente a composição da nova equipa. Esta sucessão distinguiu a partida do gabinete anterior, a nomeação do seu sucessor e a formação do governo.

Assim, Saad Hariri juntou-se pela primeira vez ao Conselho de Ministros. Mas os 30 membros não pertencem a uma única coligação. A maioria compartilha o executivo com seus oponentes e com as personalidades designadas para o lado presidencial. A vitória eleitoral leva a um acordo de participação, em vez de um governo composto apenas pelo campo vencedor.

Saad Hariri governo é baseado em três grupos

A maioria parlamentar recebe quinze lugares, exactamente metade do gabinete. A oposição obtém dez, ou um terço. Os outros cinco retornaram às personalidades escolhidas por Michel Sleiman. O presidente, portanto, tem uma parte maior do que no governo da união anterior.

O gabinete formado em 11 de julho de 2008 seguiu outra divisão: dezesseis ministros para a maioria, onze para a oposição e três para o presidente. Em 2009, os dois primeiros conjuntos perderam um assento. A parte presidencial ganha duas. O número total de ministros continua a ser o mesmo, mas a posição de cada grupo sobre os limiares constitucionais muda.

Os cinco ministros presidenciais são Elias Murr, Ziyad Baroud, Adnan Kassar, Mona Ofeich e Adnan Sayyed Hussein. Em particular, ocupam a defesa e o interior, enquanto vários exercem como ministros de Estado. A sua ligação a esta parte descreve o acordo de formação. Não constitui uma garantia de voto conjunto durante toda a duração do gabinete.

Por que dez lugares não valem onze

O artigo 65.o da Constituição estabelece dois terços dos membros do Conselho de Ministros. Vinte ministros devem estar presentes numa equipa de trinta. Se dez membros estiverem ausentes, os vinte restantes poderão ainda atingir esse quórum. Se faltam onze, apenas dezenove permanecem disponíveis.

O mesmo artigo exige o acordo de dois terços do governo sobre questões fundamentais. Orçamento, guerra e paz, tratados internacionais ou direito eleitoral estão incluídos nesta categoria. Precisamos de 20 votos a favor. Quinze a maioria e cinco ministros presidenciais podem alcançar este limiar em conjunto.

Para outras decisões, a Constituição favorece o consenso e depois a votação por maioria se o acordo falhar. Por conseguinte, o formulário 15-10-5 não substitui as regras de decisão. Atribui lugares a partir dos quais as forças políticas podem aplicá-los, negociar ou tentar impedir o seu uso.

Um segundo mecanismo explica a importância do décimo primeiro ministro. O artigo 69.o considera o governo uma demissão se perder mais de um terço dos seus membros. Dez partidas representam exatamente um terço de uma empresa de trinta. Onze acima deste limiar. Assim, a oposição, por si só, não tem o número de lugares necessários para realizar essa renúncia coletiva.

Portfólios distribuídos entre oponentes

Os decretos tornam esta partilha concreta. Elias Murr é vice-presidente do Conselho e da Defesa. Ziyad Baroud mantém o interior. Raya Haffar al-Hassan assume as finanças, enquanto Ali Chami recebe assuntos externos. Gebran Bassil dirige Energia e Água, e Charbel Nahas gerencia Telecomunicações.

Hussein Hajj Hassan obteve a pasta Agricultura e Mohammad Fneich responsável pelo desenvolvimento administrativo. O Hezbollah tem dois ministros nesta equipa. Outros funcionários incluem o Courant du Futur, o movimento Amal, a Corrente Patriótica Livre, as Forças Libanesas ou o Partido Socialista Progressista. Os campos principais estão no mesmo executivo.

Duas mulheres estão entre os trinta membros: Rayah Haffar al-Hassan e Mona Ofeich, Ministra de Estado. Sua presença duplica a do gabinete anterior, que tinha apenas uma mulher. No entanto, deixa vinte e oito posições para os homens. O alargamento político da equipa só é, portanto, acompanhado por uma alteração limitada na representação das mulheres.

A formação precede a confiança parlamentar

9 de novembro não encerra todas as etapas institucionais. O Governo ainda não apresentou a sua declaração ministerial à Assembleia e ganhou confiança. O artigo 64.o prevê a apresentação deste programa no prazo de 30 dias a contar do decreto de formação. Antes da confiança, o exercício de suas prerrogativas permanece limitado ao envio dos assuntos atuais.

A empresa apresentou sua declaração em 8 de dezembro. Em 10 de dezembro de 2009, obteve 122 votos a favor. Quatro deputados estão ausentes, um é abstinente e um recusa confiança. Este resultado reflecte em que medida os grupos parlamentares participam no governo. Não elimina as suas diferenças em relação às decisões futuras.

O compromisso é igualmente bem-vindo no estrangeiro. Em 9 de novembro, Nicolas Sarkozy felicitou Saad Hariri. O Presidente francês insiste nas reformas previstas e nos compromissos de Paris III. A formação ocorre num contexto de aproximação entre a Arábia Saudita e a Síria, o que facilita as negociações libanesas.

O saldo atingiu o seu limite em 12 de Janeiro de 2011. Dez ministros da oposição renunciaram, unidos por Adnan Sayyed Hussein, do lado presidencial. As partidas chegam a onze em trinta: essas demissões levam, de acordo com o limiar estabelecido na Constituição, à queda do governo.

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