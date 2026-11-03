Fúrias : Rami Kodeih competindo em Marrakech

Fúrias, de Rami Kodeih, foi um dos catorze filmes competindo no Festival Internacional de Cinema de Marrakech de 20 a 28 de novembro de 2026. A coprodução libanesa-brasileira transforma o bloqueio dos depósitos bancários em ponto de partida para uma ficção criminosa centrada em duas irmãs. Já agendado em Veneza em setembro, o longa-metragem se junta a uma seleção marroquina, incluindo obras de Danielle Arbid e Rakan Mayasi. O júri será presidido por Marion Cotillard.

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O cinema libanês estará presente na competição do Festival Internacional de Cinema de Marraquexe comPeles com peloDe Rami Kodeih. A seleção desvelada em 2 de novembro inclui esta co-produção libanesa-brasileira entre os 14 primeiros e segundos filmes na corrida para o Golden Star. A 23a edição terá lugar de 20 a 28 de novembro de 2026, com um júri presidido por Marion Cotillard.

Fúrias: um assalto para encontrar o seu próprio dinheiro

A sinopse publicada pela Bienal de Veneza coloca a história no colapso econômico libanês. Maro, uma mãe solteira, precisa das suas economias para financiar uma operação vital para a sua irmã Dalia. O banco recusa-lhe acesso ao dinheiro. As duas mulheres desenvolveram então um assalto noturno, com a ajuda de um ex-militar e um motorista de caminhão. Seu projeto os leva a uma sucessão de eventos que escapam deles.

Em seu memorando, Rami Kodeih liga a origem do filme a uma experiência pessoal de bloqueio de depósitos em 2019. O cineasta descreve uma ficção criminosa alimentada por esta impotência e laços familiares.

Tráfego internacional já em curso

Peles com pelonão será descoberto pela primeira vez em Marrakech. A programação oficial de Veneza atesta uma sessão em 5 de setembro de 2026 na Sala Giardino. O filme foi apresentado na seção Venice Spotlight.

Filmado em árabe e com uma duração anunciada de 133 minutos, o filme inclui Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil e Issam Bou Khaled. O roteiro é assinado por Rami Kodeih e Nora Mariana. Produção combina RT Features e Nausika Films, enquanto Le Pacto é um vendedor internacional na folha veneziana.

Várias ligações com o Líbano na selecção

O programa de Marrakech refere quePeles com pelobeneficiou da Atlas Workshops, a instalação profissional do festival. No entanto, a presença libanesa não se limita à concorrência. O 11o Continente acolheráApenas os Rebeldes Ganham, de Danielle ArbidHoje o Olho Fez, de Rakan Mayasi, duas produções incluindo o Líbano.

No total, o festival anuncia 76 filmes de 39 países. As exibições estão previstas no Palais des Congrès, no cinema Le Colosseum e no Museu Yves Saint Laurent Marrakech. A programação detalhada das reuniões ainda não foi anunciada.

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