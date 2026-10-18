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AANJAR, A CIDADE DE OMEYYYADE DE BEKAA
Fundada no século VIII pelo califa Walid I, Aanjar é a única cidade conhecida de Umayyad construída inteiramente do zero. Caravana fortificada, será abandonada após algumas décadas. Seu Grand Palace, seus banhos romanos com hipocaustes, sua mesquita arqueada com arcos de ferradura e seu plano urbano retangular dão testemunho de uma mistura única de influências romanas, bizantinas e árabes. Património Mundial da UNESCO desde 1984.
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