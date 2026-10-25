25 octobre 2026
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O Sarcófago de Ahiram, Rei de Byblos

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O Sarcófago de Ahiram, Rei de Byblos, o seu..

Le sarcophage d’Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧
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O Sarcófago de Ahiram, Rei de Byblos

No início do 1o milênio a.C., este sarcófago calcário tem o mais antigo exemplo conhecido do alfabeto fenício, na origem do nosso alfabeto ocidental. A sua tampa está gravada com uma maldição contra qualquer um que viole a sepultura. Exumado em 1923 por Pierre Montet em Byblos, ele sobreviveu à guerra civil sob uma chapa de concreto. Grande peça do Museu Nacional de Beirute.

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