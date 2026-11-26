A Guarda Costeira emiriana recuperou o corpo de Mohammad Hossameddine Al-Otaibi, que desapareceu após o ataque de 17 de novembro a um navio ADNOC. Amã confirmou a descoberta na quinta-feira e organizou com sua família e os Emirados o repatriamento do corpo para o enterro na Jordânia. Onze outros marinheiros ficaram feridos.

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O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia anunciou na quinta-feira, 26 de novembro, que a Guarda Costeira emiriana havia encontrado na quarta-feira, perto de Ras al-Khaimah, o corpo do marinheiro jordaniano Mohammad Hossameddine Al-Otaibi. Ele estava desaparecido desde o ataque de 17 de novembro em um navio pertencente à empresa ADNOC Logistics & Services cruzando o Estreito de Ormuz.

O corpo foi encontrado oito dias após o desaparecimento

O porta-voz da diplomacia jordaniana, Fouad Majali, disse que a gestão de operações do Ministério e a embaixada jordaniana em Abu Dhabi coordenaram com as autoridades emiradas e a família do marinheiro para o seu enterro na Jordânia. Ele agradeceu aos Emirates e Omã pela participação na pesquisa. O Departamento não anunciou uma data de repatriamento.

No domingo, 22 de novembro, Amã disse que estava continuando a busca com sua autoridade marítima e embaixadas em Abu Dhabi e Muscat. A descoberta de quarta-feira acaba com a incerteza sobre o destino do marinheiro. O comunicado jordaniano coloca a descoberta perto da costa de Ras al-Khaimah; Não apresenta este lugar como lugar de ataque.

Onze outros tripulantes feridos

Em seu lançamento de 18 de novembro, a ADNOC Logistics & Services indicou que o ataque ocorreu na noite anterior durante a travessia do estreito. A empresa informou um desaparecido e onze feridos. Ela disse que evacuou os outros membros da tripulação e não designou nenhuma pessoa responsável pelo ataque. Em 26 de Novembro, o resultado deste incidente foi uma morte confirmada por Amã e 11 feridos pelo armador.

Esta avaliação diz respeito à embarcação que foi atacada em 17 de Novembro. Não inclui o incidente separado relatado em 25 de novembro a oeste de Dubai, onde o capitão de outro navio-tanque relatou uma explosão próxima sem lesão ou lesão relatada.

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