O Ministro da Educação da Coreia do Sul, Choi Kyo-jin, deixou o cargo no domingo 22 de novembro, três dias após o exame universitário nacional. O presidente Lee Jae Myung aceitou sua demissão, disse o porta-voz do presidente, Kang Yu-jung. O ministro reconheceu que as mudanças de última hora para evitar a fraude, incluindo a inteligência artificial, tinha interrompido candidatos.
Ministro sul-coreano se demite após Suneung
Choi descobriu, em uma declaração circulada por seu ministério, que os preparativos não tinham sido suficientes. Ele demitiu-se depois do evento acabar. A Presidência instruiu o Primeiro-Ministro Han Seong-sook a supervisionar o resultado da revisão. Ela indicou que a escolha do sucessor seguiria o procedimento, sem anunciar um nome.
O Suneung de 19 de novembro corresponde ao ano acadêmico de 2027. As autoridades reforçaram as instruções de supervisão em 17 e 18 de novembro, enquanto os candidatos se preparavam para compor. O alerta foi desencadeado por um caso separado, vinculado a um exame profissional. Este caso não prova que a inteligência artificial foi utilizada durante o Suneung.
Inquéritos separados sobre reformas
Já em 20 de Novembro, o Primeiro-Ministro convocou um grupo interdepartamental para verificar as suspeitas de fraude e preparar-se para futuras sessões. A polícia foi encarregada de revisar relatórios, incluindo os postados online. A abertura destes controlos não fornece informações sobre o número de fraudes verificadas durante o teste.
As regras para 844 exames públicos revistos
No Conselho de Ministros de 24 de Novembro, Lee Jae Myung solicitou que todos os relatórios fossem examinados e que as administrações trabalhassem para impedir a fotografia não autorizada e a divulgação de assuntos. A Presidência informou que o seu Chefe de Estado-Maior, Lim Kwang-hyun, tinha recebido uma declaração de medidas para 844 revisões ministeriais. Este número refere-se a exames, não a ficheiros de fraude.
O estudo incluiu uma proibição de representar até 10 anos em alguns casos, bem como uma prorrogação de cinco anos do período de armazenamento para verificações subsequentes. Trata-se de propostas a considerar, não de sanções adoptadas ou aplicadas retroactivamente ao Suneung de 19 de Novembro. Os comunicados consultados não fazem uma avaliação final das indicações nem do calendário de adopção.
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