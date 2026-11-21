António Costa propõe 1 780,9 mil milhões de euros de autorizações para o orçamento europeu de 2028 a 2034. São 204 mil milhões menos do que o projecto inicial da Comissão, mas mais do que o actual quadro a preços constantes. A investigação, a mobilidade dos estudantes e as receitas próprias permanecem em discussão antes da próxima cimeira.

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Em 21 de Novembro, António Costa apresentou uma nova proposta para o orçamento da União Europeia de 2028 a 2034. Reduz o limite máximo proposto para as autorizações para 1 780,9 mil milhões de euros, ou seja, 204 mil milhões menos do que o projecto inicial da Comissão. Este declínio em relação ao projecto de 2025 não é uma diminuição em relação ao quadro actual.

O Presidente do Conselho Europeu apresentou o seu compromisso aos Estados-Membros poucos dias após a sua reunião em Bruxelas, em 26 e 27 de Novembro. O seu projecto reduziu o montante total solicitado pela Comissão em Julho de 2025, reservando mais dinheiro do que hoje para a investigação e a mobilidade dos estudantes. Os Chefes de Estado e de Governo ainda não adoptaram este quadro.

De onde provêm os 204 mil milhões de euros

O quadro do Secretariado-Geral do Conselho apresenta o cálculo. Durante sete anos, a Comissão propôs 1 984,894 mil milhões de euros de autorizações a preços correntes; a Costa propõe 1.780,880 mil milhões de euros. A diferença é de $204,014 bilhões, ou cerca de 10,3 por cento do primeiro projeto. Os compromissos fixam os limites das obrigações que a União pode assumir. Diferem dos créditos de pagamento, que limitam os desembolsos durante o período.

Para comparar o quadro com o de 2021 a 27, devemos tomar as colunas expressas nos mesmos euros, as de 2025. O quadro mostra então 1 582,5 mil milhões de euros de autorizações na proposta Costa, em comparação com 1 270,5 mil milhões de euros no quadro actual. De acordo com este quadro, o quadro seguinte seria, por conseguinte, superior ao actual em euros constantes, mas inferior ao projecto inicial da Comissão para o mesmo período 2028–34.

Investigação, estudantes e vizinhança: duas comparações diferentes

O programa de investigação Horizon Europe aumentaria de 89,3 mil milhões de euros para 140 mil milhões de euros a preços de 2025, um aumento de cerca de 57% em relação ao actual quadro. No entanto, isto é inferior aos 154,9 mil milhões propostos pela Comissão. O Erasmus+ seguiria o mesmo caminho: 34,7 mil milhões no compromisso, contra 27,7 mil milhões no quadro actual e 36,2 mil milhões no projecto inicial. O aumento de 25% da Costa é, portanto, entendido como sendo comparado com o orçamento atual, e não com a proposta de 2025.

A linha para o Médio Oriente, o Norte de África e o Golfo no âmbito do programa de acção externa ilustra o mesmo fosso. O quadro eleva-o a 30,8 mil milhões de euros em 2025, contra 22 mil milhões de euros no quadro actual e 37,9 mil milhões de euros na proposta da Comissão. Este envelope cobriria toda a região. Não especifica um montante para o Líbano nem projectos já aprovados.

Os Estados ainda precisam de chegar a acordo sobre o financiamento

Costa propõe aumentar as contribuições nacionais médias de 0,80% para 0,82% do rendimento nacional bruto. Pretende igualmente alargar os recursos próprios da União em torno de cinco canais: receitas provenientes de serviços digitais de grandes empresas, ajustamento do carbono nas fronteiras, resíduos electrónicos não reciclados, tabaco e mercado de licenças de emissão. Juntamente com as receitas existentes, afirmou, estes recursos poderiam aumentar cerca de 60 mil milhões de euros por ano. Este não é o desempenho das cinco novas faixas tomadas isoladamente.

A reunião de 26 e 27 de Novembro constitui uma fase de negociação, não uma nomeação de adopção garantida. O regulamento que estabelece o quadro deve ser adoptado por unanimidade pelo Conselho da União após aprovação do Parlamento Europeu. A decisão sobre os recursos próprios segue um procedimento separado, com acordo unânime e ratificação em todos os Estados-Membros de acordo com as suas regras constitucionais.

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