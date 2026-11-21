O Ministério do Turismo compete com a gestão da caverna de Jeita. As ofertas administrativas e técnicas devem ser abertas em 16 de Dezembro. As especificações prevêem quatro anos de contrato, uma partilha de receitas e limites de utilização para proteger as galerias e as suas águas.

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O Ministério do Turismo colocou em concorrência a exploração da caverna de Jeita. O anúncio activo fixa em 16 de Dezembro a data de apresentação e abertura das ofertas administrativas e técnicas. As especificações exigem que o futuro operador reabilitar o equipamento e ajustar o atendimento de acordo com o estado da caverna.

Em Kesrouan, a competição abrange um conjunto maior do que as duas galerias abertas aos visitantes: o ministério também inclui teleférico, trem elétrico, catering, lojas e estacionamentos. O futuro licenciado será responsável pela sua reabilitação, operação e manutenção. O trabalho de desenvolvimento não é objeto de uma segunda ordem neste arquivo: faz parte das obrigações do gerente, às suas custas, conforme instruído aos licitantes.

Em 16 de dezembro, ofertas técnicas, não a escolha do gerente

O aviso ativo publicado na plataforma Autoridade de Contratos Públicos prevê um depósito na quarta-feira 16 de dezembro de 2026 até as 10h e a abertura de arquivos administrativos e técnicos às 11h, no Ministério do Turismo. O componente de planejamento, também publicado na plataforma, indica 13 de dezembro. É o anúncio de concurso que estabelece o prazo pormenorizado para a apresentação. Ele não anuncia uma atribuição para 16 de dezembro.

A escolha não é feita diretamente ao licitante mais alto. O departamento deve primeiro verificar as condições de participação e avaliar a oferta técnica. Só então é que os arquivos selecionados são separados da parcela de receita proposta ao Estado. As especificações serão elaboradas durante quatro anos a contar da data de entrada em vigor do futuro contrato. Este período inclui a preparação e o trabalho necessários, depois o funcionamento e a entrega das instalações. Portanto, a data da reunião não nos permite deduzir o início do trabalho ou uma mudança de data do gerente.

Duas partes separadas do Estado e do município

As instruções distinguem o montante utilizado para comparar as ofertas das receitas reservadas ao município. Durante os dois primeiros anos, o rendimento mínimo ao Estado é fixado em 15% das receitas de tíquetes e outros rendimentos de exploração, excluindo a restauração, seguindo um cálculo separado, com um limiar de 7,5%. O livro prevê um aumento de ações a partir do terceiro ano. Trata-se de regras mínimas ou de cálculo, não de percentagens do futuro contrato.

O município de Jeita deve receber 12% dos recibos de bilhetes para adultos separadamente e 11% dos recibos de bilhetes para crianças ao longo do contrato. A sua quota-parte não é utilizada para classificar os proponentes. Assim, uma oferta que promete mais ao estado não altera a participação reservada ao município. Estas percentagens também não dão o preço futuro das visitas.

Limitar as visitas se o ambiente subterrâneo se deteriorar

O componente técnico requer monitoramento de dióxido de carbono, umidade e temperatura em galerias. Na galeria superior, o documento prevê retardar as vendas de bilhetes e as partidas do grupo se o CO2 exceder um limiar de gestão e suspender novas entradas se a concentração atingir o limite máximo provisório. A presença só poderia ser aumentada se as pesquisas e o status das formações minerais permitidos. Por conseguinte, o futuro gestor não é simplesmente um alvo para a assistência: deve também medir o efeito das visitas e saber quando reduzir a taxa de visitas.

O livro também requer um plano de conservação cobrindo vazamento de produto, iluminação, resíduos e qualidade da água do rio. Prevê a reabilitação e o acompanhamento das três estações de tratamento de esgoto no local, análises laboratoriais e a possibilidade de o Ministério do Turismo efectuar a sua própria amostragem. Estes requisitos dizem respeito à exploração do turismo e às descargas do local. Não confiam ao futuro detentor da gestão geral da água da bacia.

O próximo marco público é a revisão das ofertas administrativas e técnicas. O nome do gestor e a data efetiva do contrato só podem ser determinados a partir das decisões e documentos que acompanham esta sessão.

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