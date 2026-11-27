O Comité Misto falhou em 26 de Novembro. O projecto de orçamento social para 2027 é apresentado à Assembleia Nacional, sem compromisso sobre as disposições ainda em discussão.

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O Comité Misto falhou em 26 de Novembro. O projecto de orçamento social para 2027 é apresentado à Assembleia Nacional, sem compromisso sobre as disposições ainda em discussão.

Os deputados do Parlamento e dos Senadores reunidos na Comissão Mista na quinta-feira, 26 de Novembro, não apresentaram um projecto comum sobre o financiamento da segurança social para 2027. A constatação de desacordo, registrada em ambas as câmaras, remete o projeto para a Assembleia Nacional. Não é a rejeição final do orçamento nem a entrada em vigor das medidas votadas pelo Senado.

Duas primeiras leituras, dois resultados opostos

Em 23 de Outubro, os deputados não adoptaram a secção das receitas, o que levou à rejeição do projecto em primeira leitura. O texto foi então aprovado no Senado, que adotou uma versão alterada em 18 de novembro por 201 votos a 124. O Comité Misto deveria procurar um compromisso sobre as disposições ainda em discussão. A declaração publicada na quinta-feira atesta o seu fracasso, mas não identifica os artigos que impediram um acordo.

Poupança proposta, medidas não eficazes

O projeto inicial do governo visava um déficit de 12,7 bilhões de euros em 2027, contra 21,8 bilhões planejados para 2026. Estes montantes dizem respeito aos regimes de base obrigatórios e ao Fundo de Solidariedade da velhice. Correspondem às previsões, não ao saldo real, e o objectivo de 12,7 mil milhões é o da versão inicial. Propôs receitas adicionais e poupanças em despesas de saúde e pensões.

A votação do Senado de 18 de novembro não é suficiente para transformar as medidas nesta versão em regras para segurados, pensionistas ou empregadores. O texto que os deputados reexaminarão ainda pode ser alterado. O orçamento social está também separado do projecto de lei financeira, que estabelece as receitas e despesas do Estado.

Voltar à Assembleia

O Senado indicou que o texto havia sido enviado à Assembleia Nacional para leitura posterior em 26 de novembro. Se as duas câmaras ainda não estiverem de acordo após uma nova leitura em cada câmara, o governo pode solicitar à Assembleia que tome uma decisão final. O dossiê oficial confirma, nesta fase, a transmissão aos deputados e não a adopção de um texto final.

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