O Mar Jônico do Norte e o Épiro são as primeiras áreas a serem pesquisadas na sexta-feira. O tempo deve chegar a outras áreas durante o fim de semana.

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O serviço meteorológico nacional grego prevê fortes chuvas e trovoadas desta sexta-feira, 27 de novembro, no norte do Mar Jônico e em Épiro. O tempo é esperado para chegar ao oeste do país no sábado e, em seguida, várias regiões do leste e sul no domingo. A Protecção Civil solicitou às comunidades e serviços em causa que estivessem prontos para responder.

De oeste a leste durante o fim de semana

O boletim especial transmitido na quinta-feira coloca o norte do Mar Jónico e o Épiro no topo das áreas expostas na sexta-feira. No sábado, 28 de novembro, meteorologistas prevêem fortes chuvas e tempestades em toda a zona jônica, em Épiro, no centro da Grécia ocidental e no Peloponeso ocidental. Já à noite, o boletim também aponta para um risco na Pieria, na Macedônia Central e na Tessália Oriental.

No domingo 29 de novembro, as chuvas fortes são esperadas primeiro em Tessália, no leste da Grécia central e em Eubea. O risco tempestuoso deve então chegar ao leste e ao sul de Peloponeso, as Cíclades e Creta. Na parte oriental do país, o boletim também prevê ventos de norte a nordeste para forçar 9 na escala de Beaufort.

O que a Proteção Civil recomenda

A Proteção Civil aconselha a não atravessar uma corrente em inundação, a pé ou de carro, inclusive dentro de horas da chuva. Requer evitar atividades no mar e na costa durante tempestades. Antes de uma viagem, a polícia grega publica informações sobre estradas tornadas intransitáveis por inundações.

Estas previsões não constituem um anúncio de encerramento de estradas ou cancelamento de travessias. Os viajantes que são obrigados a tomar uma balsa este fim de semana são aconselhados a verificar a sua partida com a empresa, especialmente no domingo nas áreas com os ventos mais fortes.

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