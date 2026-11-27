O Parlamento Europeu desafia a rota acordada por Ancara e Tripoli, apela à protecção do cabo eléctrico entre a Grécia e Chipre e apela a uma revisão de certos financiamentos. A Turquia rejeita a resolução.

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O Parlamento Europeu desafia a rota acordada por Ancara e Tripoli, apela à protecção do cabo eléctrico entre a Grécia e Chipre e apela a uma revisão de certos financiamentos. A Turquia rejeita a resolução.

O Parlamento Europeu solicitou quinta-feira, 26 de Novembro, em Estrasburgo, na Turquia e nas autoridades líbias que retirassem o seu Memorando de Delimitação Marítima de 2019. Os deputados consideram que o acordo viola os direitos de países terceiros, principalmente os da Grécia, e reafirmam o seu apoio a Atenas e à Nicósia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco rejeitou o texto no mesmo dia. A resolução não nega o acordo e não estabelece uma fronteira no mar.

Um acordo assinado por Trípoli, agora aprovado no Leste

O memorando foi assinado em Istambul em 27 de novembro de 2019 entre a Turquia e o governo de acordo nacional então instalado em Trípoli. Estabelece um limite para a plataforma continental e a zona económica exclusiva entre os dois signatários. Entrou em vigor em 8 de Dezembro, de acordo com o Registo do Tratado das Nações Unidas, foi registado três dias depois. Este registo atesta o depósito do texto; Não é uma decisão da ONU sobre a rota.

A Câmara dos Representantes da Líbia, com sede no Oriente e anteriormente contra o acordo, aprovou-o em 20 de outubro de 2026. A votação dá apoio político a Ancara para além do campo líbio com que assinou. Para os deputados ao Parlamento Europeu, esta alteração interna não permite que Ancara e Trípoli imponham a rota à Grécia ou a outros países que não a tenham aprovado.

Os direitos das ilhas no centro da disputa

Atenas culpa o memorando por ignorar a presença das suas ilhas, nomeadamente Creta. O debate tem a ver com direitos de exploração e exploração no mar e como traçar uma fronteira quando vários Estados reivindicam o mesmo espaço. O Parlamento invocou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: uma ilha como Creta poderia criar zonas marítimas, sem que apenas esta regra fixasse a fronteira em caso de sobreposição.

Ancara considera que a rota acordada com Trípoli se baseia numa delimitação equitativa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco acusa a União de tomar partido em solidariedade com os seus membros quando, segundo ela, não tem competência para definir estes domínios. A Turquia não assinou a Convenção sobre o Direito do Mar; a Líbia assinou, mas não a ratificou. O Parlamento recorda que as regras de direito habitual aplicáveis à delimitação não se limitam aos Estados partes na Convenção.

Licenças de Cabo Elétrico e Exploração

A disputa tem consequências além das cartas. Os deputados citam os trabalhos preparatórios para a Interconexão do Grande Mar, o projecto de cabo grego-Chipre. A resolução recorda que, em julho de 2024, navios turcos, invocando a reivindicação de jurisdição de Ancara, obstruíram uma campanha de pesquisa perto da ilha grega de Kassos. Solicita à Comissão que proteja o projecto e que a Turquia não interfira na colocação de cabos em áreas onde os Estados-Membros exerçam os seus direitos.

O Parlamento também abrange licenças de prospecção, inquéritos sísmicos e concessões baseadas em memorandos em áreas em que as alegações se sobrepõem. Insta a Comissão a controlar que o financiamento europeu não apoia estas actividades e, se não, a ponderar a sua suspensão ou reorientação sem penalizar a ajuda à população. Convida o Conselho a analisar eventuais medidas específicas caso as actividades contestadas se realizem ou prossigam. A votação de quinta-feira não aprovou qualquer sanção.

Relatório solicitado no prazo de três meses

A resolução apoia as negociações entre a Grécia e a Líbia e refere-se à possibilidade de um acordo judicial ou arbitral se as condições de competência estiverem preenchidas. Solicita à Comissão e ao Chefe da Diplomacia Europeia que apresentem um relatório no prazo de três meses sobre as suas acções, as garantias previstas para os fundos europeus e as medidas propostas para proteger os direitos dos Estados-Membros.

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