A escala de novembro é 4,3% menor do que em outubro. O departamento mantém a parte fixa e recorda quais aumentos são proibidos.

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O Ministério Libanês de Energia e Água estabeleceu um preço-alvo de £50.382 por quilowatt hora para geradores privados na cidade para novembro de 2026. Isto é 2.240 libras menos do que em outubro, uma diminuição de 4,3%. O Departamento recordou ainda que os operadores não podiam cobrar uma taxa pela manutenção ou pela presença de painéis solares num assinante.

Preços de dois metros, dependendo da área

A escala anunciada em 26 de novembro prevê uma tarifa de 55.420 LL por kWh em cidades onde a rede de distribuição do gerador excede 300 metros e em aldeias acima de 700 metros acima do nível do mar. Em ambos os casos, a participação mensal fixa é de 385 mil LL para 5 amperes e 685 mil LL para 10 amperes. Aumenta em 300 000 LL por 5 amperes adicionais.

Com igual consumo, 200 kWh na cidade custam 448 000 LL menos na única parte variável do que na taxa de Outubro. Com uma assinatura de 10 amperes, estes 200 kWh fornecem uma factura teórica de 10 761 400 LL antes de qualquer IVA legalmente aplicável. Na escala aumentada, o mesmo consumo e assinatura dão LL 11.769.000. A conta de electricidade para o Líbano permanece separada.

Nenhum suplemento para manutenção ou solar

A grelha de Novembro inclui um preço médio de 2,536,417 LL para 20 litros de combustível diesel e uma taxa de câmbio de referência de 89,700 LL para um dólar. O cálculo inclui o transporte de combustível para o gerador, óleo, filtros e desgaste do equipamento. Por conseguinte, o departamento exclui os custos adicionais de manutenção do grupo ou da rede para além da escala, bem como quaisquer custos adicionais associados à utilização paralela de uma instalação solar.

O Ministério recorda ainda que o IVA não pode ser cobrado sem o registo oficial do operador junto da administração fiscal. Pediu aos operadores que cumprissem com a obrigação de instalar medidores e transmitir a escala aos Ministérios do Interior e da Economia, responsáveis pela participação nos controlos. O anúncio não menciona sanções já impostas sob a escala de novembro.

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