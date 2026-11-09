Egito: Mopco anuncia 33% menos gás

A Mopco confirma uma redução de 33% no fornecimento de gás natural e adapta as suas instalações às quantidades disponíveis. No Egito, a restrição vem após um primeiro episódio anunciado no início de novembro. Expõe a fabricação de fertilizantes, entregas agrícolas e exportações às dificuldades do sistema energético. Os documentos da empresa ainda não quantificam as perdas de produção. O custo do gás importado explica os trade-offs, enquanto novas descobertas offshore ainda precisam passar para o estágio do desenvolvimento.

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A Mopco anunciou em 8 de novembro de 2026 uma redução de 33% em seu suprimento de gás natural. O fabricante de fertilizantes egípcio garante que suas operações sejam mantidas com volumes disponíveis. Esta nova restrição, depois de 20% mencionada no início de novembro, coloca suas plantas sob pressão enquanto o Egito procura conter sua conta de energia.

A Misr Fertilizers Production Company, conhecida como Mopco, confirmou a notificação à Bolsa de Valores egípcia. Afirma que suas equipes ajustam operações e produção às quantidades de gás recebidas. No entanto, não publica qualquer volume de fornecimento diário ou estimativa das toneladas de fertilizante que estará faltando. Não há data de retorno ao normal na carta.

Por conseguinte, o valor de 33 % diz respeito ao gás, não a uma diminuição medida da produção ou do lucro. A empresa também não relata um encerramento geral das suas instalações. Para os seus clientes, a incerteza diz agora respeito à duração do racionamento e aos seus efeitos nas entregas.

Mopco confirma restrição mais forte

Em 3 de Novembro, a Mopco já tinha informado o mercado de que prosseguia os seus negócios, apesar de uma redução de 20% no abastecimento de plantas de fertilizantes. A sua carta referia-se ao aumento dos custos das importações. Cinco dias depois, ela confirmou ter recebido uma notificação elevando a taxa de restrição anunciada para 33%.

A Mopco não detalhava os fluxos entregues a cada uma de suas unidades.

A distribuição de gás entre unidades, estoques e restrições técnicas determina as possibilidades de manutenção da produção. A Mopco compromete-se a informar a Bolsa de Valores de qualquer evolução significativa.

Gás entra na produção de fertilizantes

Mopco está localizado na Zona Livre Damiette e produz principalmente ureia e amônia. Nesta indústria, o gás não é usado apenas para alimentar equipamentos. Também fornece o hidrogênio necessário para a fabricação de amônia, que entra então na produção de fertilizantes nitrogenados.

Esta dupla função explica a sensibilidade do setor às restrições. A redução do consumo de electricidade auxiliar não substitui a matéria-prima química em falta. Uma planta pode adaptar seu ritmo, mas sua capacidade de fabricação permanece ligada às quantidades realmente recebidas.

O gás também pesa sobre os custos. Na produção convencional de amoníaco e ureia, é frequentemente responsável por uma parte importante das despesas operacionais. O seu aumento dos preços comprime as margens quando os preços de venda não se seguem. Uma limitação física das entregas acrescenta outra restrição: mesmo uma ordem lucrativa pode tornar-se mais difícil de produzir.

Oportunidades agrícolas e receitas de exportação

Os dados publicados pela Mopco para 2024 dão a escala de sua atividade. A empresa informou ter produzido 1.718 milhões de toneladas de ureia. Relatou 947 000 toneladas exportadas e 795.000 toneladas destinadas ao mercado interno. As mesmas instalações fornecem agricultura egípcia e mercados estrangeiros.

Para a agricultura egípcia, a questão diz respeito à disponibilidade de fertilizantes no momento da necessidade. Para os compradores estrangeiros, diz respeito ao cumprimento de prazos e volumes exportáveis. Uma restrição alargada pode exigir que os produtores revejam os seus calendários comerciais. No entanto, nenhum défice nacional de fertilizantes pode ser deduzido da declaração da Mopco.

Outro produtor, Abu Qir, explicou no primeiro episódio da redução que ele iria adaptar sua atividade ao gás disponível. Segundo uma agência de notícias, suas medidas incluíam gestão de estoques e reorganização da manutenção. Estes ajustes podem limitar as perturbações imediatas. A sua eficácia depende do tempo de vigência das restrições.

A factura do gás importado pesa sobre as arbitragens

O Egito usa gás para gerar eletricidade, bem como para alimentar suas indústrias. A oferta local inadequada à procura aumenta a sua dependência das importações. O aumento dos preços internacionais do gás natural liquefeito, no contexto da guerra regional, torna esta oferta mais dispendiosa.

Uma estimativa de analista transmitida por uma agência coloca o orçamento de importação de GNL para o ano fiscal 2026-2027 em aproximadamente US $ 10,1 bilhões. Segundo a mesma estimativa, 5,8 mil milhões já tinham sido gastos até 6 de Outubro.

O governo também procura combustíveis alternativos. Fontes comerciais relataram a compra de seis remessas de óleo combustível de alto enxofre para novembro e dezembro. O uso de óleo combustível pode atender a certas necessidades de energia. Não substitui directamente o gás utilizado como matéria-prima no fabrico de amoníaco.

A arbitragem excede assim a única factura de compra de combustível. Limitar os volumes importados pode reduzir as despesas imediatas, ao mesmo tempo que afeta uma indústria que fornece agricultores e vende no exterior. O custo industrial dependerá da duração do racionamento e das entregas que os produtores possam manter.

Uma descoberta offshore ainda aguarda seu desenvolvimento

Em 6 de novembro, o Ministério da Petróleo anunciou resultados positivos no poço exploratório Nassim-1X. Está localizado na concessão Tiba no Mediterrâneo. A estimativa inicial é de cerca de 200 bilhões de pés cúbicos de gás no local. A Eni opera a concessão com a Woodside; a Petrobel realizou as operações de perfuração.

Este volume não corresponde a reservas recuperáveis já certificadas, muito menos gás imediatamente disponível para as plantas. O Ministério indicou que continuaria o estudo do reservatório. Prevê uma ligação às instalações existentes por um gasoduto de aproximadamente 22 quilómetros, sem anunciar neste comunicado uma data de primeira produção.

Em Damiette, as fábricas devem agora adaptar a sua produção ao gás disponível. O desenvolvimento offshore anunciado não fornece uma resposta imediata às restrições de novembro.

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