Orçamento 2027: Despesas meridionais em análise

O Comité das Finanças solicita uma declaração consolidada das despesas relacionadas com a guerra, particularmente no Sul, para examinar o orçamento 2027. Ibrahim Kanaan também pede detalhes sobre empréstimos, doações e contas públicas, após a aprovação em comitê dos créditos de várias agências e administrações estaduais.

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A Comissão Parlamentar das Finanças e do Orçamento solicitou, na segunda-feira, 16 de Novembro, uma declaração de despesas públicas relacionadas com as consequências da guerra, nomeadamente no Sul do Líbano. Presidida por Ibrahim Kanaan, ela queria ter essa visão geral disponível para avaliar as necessidades incluídas no projeto de orçamento de 2027, além das dotações do Conselho do Sul.

A reunião resultou na aprovação, em comissão, de dotações do Secretariado-Geral do Conselho Superior de Defesa, do Conselho Sul, do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução, da Direcção Central de Estatísticas e da Direcção-Geral de Segurança do Estado. Esta não é a aprovação do orçamento pelo Parlamento.

As agências em causa foram convidadas a apresentar relatórios pormenorizados sobre as suas missões e despesas. O desafio é conciliar os montantes solicitados com as intervenções reais, enquanto várias administrações assumem a responsabilidade pelas consequências separadas da mesma guerra.

Despesas de agrupamento dispersas pelos departamentos

A comissão solicitou ao Ministério das Finanças que recolhesse as despesas incorridas por todos os serviços e agências em causa. Por conseguinte, o âmbito de aplicação deve ser superior ao do Conselho do Sul: inclui, nomeadamente, os custos de hospitalização no âmbito do Ministério da Saúde, dos Assuntos Sociais e das Obras Públicas.

Este trabalho ajudará a determinar as necessidades do próximo ano numa base comum. O orçamento de uma agência não é suficiente para explicar apenas o esforço público, quando outros governos financiam cuidados, apoio doméstico ou trabalho.

Ibrahim Kanaan referiu-se a um montante de aproximadamente 10 mil milhões de dólares por danos sofridos pelo Líbano, particularmente no Sul, observando que este era o número comunicado à Comissão. Este montante deve ser lido como uma avaliação comunicada durante o trabalho parlamentar, e não como uma avaliação final: de acordo com o deputado, as operações continuam e os dados continuam a ser monitorizados.

Causas distintivas de danos

Por seu lado, o Comité de Alto Resgate foi convidado a distinguir entre os danos causados por ataques israelitas e os danos causados por outros desastres, incluindo danos a edifícios em Trípoli, Kesrouan e outras áreas. Essa separação deve identificar as necessidades específicas de cada categoria de intervenção.

A situação de Ain Saadé também foi levantada. De acordo com as evidências apresentadas por Ibrahim Kanaan, mais de 49 famílias foram afetadas. As associações contribuíram para a construção de trabalhos de melhoramento, mas as dotações de habitação e outras obrigações financeiras continuam por cumprir.

Empréstimos, doações e provas no centro do controlo

Além dos danos da guerra, a comissão pediu ao Ministério das Finanças uma lista de empréstimos e doações. Tenciona comparar as dotações previstas no orçamento com os montantes efectivamente gastos para uma leitura mais precisa do financiamento e da sua utilização.

A Direcção-Geral de Segurança do Estado deve igualmente fornecer explicações escritas sobre as suas despesas hospitalares e de combustível. Este pedido de clarificação acompanha a análise dos seus créditos; Por si só, não permite concluir uma irregularidade.

Ibrahim Kanaan indicou igualmente que a Comissão tinha recebido as contas até 2022. O painel solicitou os elementos de prova relativos a 2023, 2024, 2025 e 2026, a fim de permitir as comparações necessárias. Dado que o exercício de 2026 continua em curso, este pedido não deve ser confundido com a constatação de um atraso no encerramento das suas contas finais.

A análise do projecto de orçamento deverá prosseguir na terça-feira, 17 de Novembro, com as dotações do Ministério da Energia e da Água, bem como as suas administrações e instituições, de acordo com o calendário parlamentar. Para as despesas relacionadas com a guerra, o próximo passo esperado continua a ser a transmissão dos relatórios e declarações necessários, antes de poder medir com precisão as necessidades cobertas pelas 2027 dotações.

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