Cartão do livro: Que taxas são proibidas no Líbano?

Pagar com cartão em livros no Líbano envolve várias regras separadas. Desde setembro de 2025, um texto vem protegendo quantidades derivadas do uso de cartões de livros pessoais em terminais locais. Desde junho de 2026, outro supervisiona as comissões de comerciantes em cinco setores e proíbe as sobretaxas impostas aos consumidores para pagamento de cartão. Estas protecções não libertam todos os serviços bancários. Confusão muitas vezes começa com a palavra « fresco ». Pode designar uma comissão cobrada por um banco sobre a liquidação de uma venda, uma sobretaxa cobrada ao cliente no escritório do caixa ou uma taxa ligada ao próprio cartão. Os textos do Banco do Líbano não tratam estas situações como uma operação.

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Pagar com cartão em livros no Líbano envolve várias regras separadas. Desde setembro de 2025, um texto vem protegendo quantidades derivadas do uso de cartões de livros pessoais em terminais locais. Desde junho de 2026, outro supervisiona as comissões de comerciantes em cinco setores e proíbe as sobretaxas impostas aos consumidores para pagamento de cartão. Estas protecções não libertam todos os serviços bancários.

Confusão muitas vezes começa com a palavra « fresco ». Pode designar uma comissão cobrada por um banco sobre a liquidação de uma venda, uma sobretaxa cobrada ao cliente no escritório do caixa ou uma taxa ligada ao próprio cartão. Os textos do Banco do Líbano não tratam estas situações como uma operação.

Cartão de livro: o que circular 743 prevê

A Circular Intermediária 743, de 10 de setembro de 2025, acrescentou uma disposição à regulamentação do sistema de liquidação eletrónica. Este sistema diz respeito aos cartões emitidos no mercado libanês e utilizados em estabelecimentos de venda nacionais, POS.

A passagem adicional diz respeito às quantidades resultantes do uso de cartões pessoais em libras libanesas nestes terminais. Prevê que não estão sujeitos a qualquer tipo de restrição ou comissão e podem ser retiradas em numerário.

Os critérios desta disposição devem ser lidos em conjunto: cartão pessoal, moeda libanesa e ponto de venda local. O texto refere-se aos montantes resultantes da operação. Não fornece uma regra geral de que qualquer serviço cobrado a um titular de cartão se torne livre.

Esta distinção conta para o comerciante que recebe o produto de uma venda como para o cliente que compara os meios de pagamento. A disponibilidade de montantes pagos e o custo de um serviço bancário separado são duas questões diferentes. Uma frase separada do seu âmbito de aplicação pode conduzir à atribuição ao regulamento de um âmbito que não tem.

Dólares seguem outro canal de liquidação

A versão consolidada da Circular Básica 109 distingue transações em livros de transações em dólares em terminais domésticos. Os primeiros passam pelo sistema de liquidação BDL. Para o segundo, o regulamento prevê uma passagem através de Visa e Mastercard nas contas relevantes abertas no estrangeiro.

Esta separação explica por que razão uma regra específica dos valores contabilísticos não pode ser automaticamente transposta para uma venda de dólares. Também proíbe confundir uma compra no terminal com uma retirada de um ATM.

A secção 11 dos regulamentos prevê outra protecção. Os participantes não devem cobrar aos clientes taxas ou comissões incomuns para pagamentos de cartão emitidos localmente, independentemente da moeda. Devem fornecer uma declaração mensal de transacção electrónica, a menos que o cliente solicite uma versão em papel.

O termo « custos incomuns » não significa, por si só, a abolição de todos os custos contratuais. Deve distinguir-se da proibição específica das comissões sobre os montantes em livros abrangidos pelo aditamento de Setembro de 2025.

No entanto, um cartão de dólar pode ser usado para pagar em livros. O anúncio de 4 de junho de 2026 pediu aos emissores para ativar esta conversão em cartões locais em dólares. Tinha fixado uma taxa de £89.500 para um dólar e fixou um prazo de 15 de junho para o cumprimento. Por conseguinte, é necessário distinguir a moeda da conta ou do cartão da do pagamento no terminal.

Desde Junho, um limite máximo em cinco sectores

A Decisão 13810, de 28 de Abril de 2026, anexa à Circular Básica 173, entrou em vigor em 15 de Junho. A Comissão proíbe os bancos e as instituições financeiras em causa de cobrarem uma comissão a determinados comerciantes superior a 1,25% por transacção com um cartão de crédito emitido localmente.

Dentro deste máximo, a taxa de intercâmbio paga ao emitente do cartão não pode exceder 0,9%. Por conseguinte, estas duas taxas não devem ser acrescentadas. O 0,9% é um componente da tampa 1,25%, não um suplemento.

Elemento do dispositivo Âmbito de aplicação Limite máximo da comissão mercante 1.25% por transação com cartão de crédito emitido localmente Intercâmbio de tectos até 0,9 % Sectores abrangidos por este limite máximo Estações de serviço, supermercados e supermercados, hospitais, farmácias, grandes padarias

Estes cinco sectores estão especificamente enumerados. A apresentação deste limite máximo como o de todos os comerciantes seria imprecisa. O regulamento proíbe igualmente a adição de comissões ou de encargos directos ou indirectos que excedam o limite imposto.

Este limite máximo também não constitui uma autorização automática para cobrar 1,25% por cada operação. Um limite máximo deve ser lido com outras disposições aplicáveis, incluindo as específicas para a regulamentação do livro. Não substitui o âmbito do texto de 2025 nem a análise do contrato em causa.

O suplemento à caisse é outra questão

O artigo 3.o da decisão de 2026 diz directamente respeito à protecção dos consumidores. Exige que os bancos e instituições financeiras proíbam os profissionais de aceitar pagamentos em POS ou outros meios eletrônicos de impor uma sobretaxa aos consumidores que paguem por cartão de crédito.

A redacção deste artigo não inclui a lista dos cinco sectores ligados ao limite máximo das comissões comerciais. Por conseguinte, é necessário distinguir entre os dois mecanismos: por um lado, um quadro numérico da comissão bancária em sectores designados; por outro, a proibição da sobretaxa ligada ao pagamento por cartão, a aplicar pelas instituições em causa.

Uma comissão apoiada pelo comerciante não se torna, por simples transferência, um suplemento autorizado na nota do cliente. Em particular, o limite máximo de 1,25% não deve ser apresentado como um aumento regulamentar que o consumidor deve pagar.

Identificar precisamente o montante contestado

Para entender uma diferença de quantidade, o bilhete em dinheiro, recibo de terminal e extrato bancário desempenham papéis complementares. Eles permitem distinguir o preço do imóvel, a moeda da transação e uma possível comissão. Uma conversão de moeda, uma taxa de conta ou uma taxa de cartão não significam necessariamente a mesma taxa.

Os textos analisados não são suficientes para liquidar todos os contratos bancários ou transacções no estrangeiro. Eles também não permitem anunciar as retiradas gratuitas gerais aos distribuidores. Num litígio, o primeiro pedido útil consiste em obter a redacção exacta da taxa, do seu beneficiário e da sua base, para a comparar com a transacção efectivamente realizada.

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