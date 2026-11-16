Sabias disso? O homem que vive nas rochas do Líbano não é um coelho nem um grande roedor. Este pequeno mamífero pertence a um grupo relacionado com elefantes e lamantinas. Sua presença foi documentada por armadilhas fotográficas em Jabal Moussa.
Um corpo trapu, orelhas arredondadas, pernas curtas: à primeira vista, o daman evoca uma cobaia mais do que um elefante. A semelhança é enganosa. O Daman da Cidade do Cabo,Procavia capensis, está na ordem dos hiracóides. Ele compartilha uma história evolutiva com os elefantes e os sirenes, o grupo dos lamantines e os dugongs.
Esta relação não significa que o damã descende do elefante, nem que ele seria um elefante em miniatura. As linhas diferenciavam-se dos antepassados comuns. O tamanho e aparência atuais de um animal não são suficientes para estabelecer seu lugar na árvore dos vivos.
O daman do Líbano, fotografado em Jabal Moussa
No Líbano, a sua presença não se baseia apenas na observação dos caminhantes. Estudo de Mounir Abi-Said e Zuhair Amr, publicado em 2012, documentado na Reserva da Biosfera de Jabal Moussa na região de Kesrouan-Jbeil. A aeronave foi instalada entre março de 2008 e maio de 2009. Essas datas contam: o estudo estabelece uma presença neste momento, não uma contagem atual.
Pesquisadores obtiveram 22 fotografias de damans em áreas rochosas abertas. Algumas imagens mostraram grupos de três a nove indivíduos. Em julho, quatro adultos apareceram com quatro jovens. As fotografias não devem ser adicionadas como se fossem animais diferentes.
O dispositivo documentou treze espécies de mamíferos na reserva. Para os Damans, ele confirmou principalmente a ocupação de terras íngremes onde a observação direta é difícil. Uma câmera permite que você veja uma passagem sem manter permanentemente um observador próximo.
Pés adaptados ao rock
O daman não tinha a silhueta de um alpinista. No entanto, seus pés lhe dão um bom aperto. Seu lado inferior tem almofadas macias, mantidas úmidas por glândulas. Esta combinação ajuda a progredir em superfícies rochosas e rapidamente se refugiar em uma rachadura.
Os dedos são principalmente pregos arredondados. Uma garra particular, localizada em um dedo interno do pé de trás, serve para a limpeza. Cabelos sensoriais longos complementam este equipamento: eles ajudam a perceber o que cerca as passagens estreitas.
Os Crevices são uma parte essencial do seu habitat. Eles fornecem abrigo contra predadores e condições meteorológicas ruins. O homem usa as fraturas disponíveis em vez de cavar uma rede de tocas. Também está à procura de vegetação acessível em torno de seus refúgios.
Pequenas defesas, mas sem truques
A boca traz outro detalhe surpreendente: seus incisivos superiores desenvolvem-se como pequenas defesas. Os molares dele esmagam as plantas de que se alimenta. Em adultos, o peso geralmente está dentro de uma faixa de alguns quilos, longe do tamanho de um elefante.
Daman consome principalmente plantas. Ervas, folhas e outros recursos disponíveis compõem sua dieta. Seu sistema digestivo abriga microrganismos que ajudam a tratar este alimento. O menu varia de acordo com o contexto e a estação: as observações feitas na África não necessariamente descrevem o regime de cada colônia libanesa.
Sol antes da atividade
O daman é principalmente ativo durante o dia. Os grupos podem reunir-se ao sol antes de se alimentarem. Esta vida coletiva é acompanhada de alarmes: quando um perigo é detectado, os animais retornam aos seus abrigos rochosos.
Os jovens já nascem cobertos de cabelo, de olhos abertos. Eles se tornam móveis rapidamente, ao contrário dos recém-nascidos pobres de muitos pequenos mamíferos. Seu nascimento ocorre após uma gestação particularmente longa para um animal deste tamanho, vários meses de duração.
Globalmente, a espécie é classificada como uma preocupação menor. Este estatuto não permite concluir que todas as populações locais estão abrigadas. A transformação da terra pode reduzir o acesso a abrigos e alimentos. Em Jabal Moussa como em outros lugares, conservar pedras, suas rachaduras e vegetação circundante protege habitat que às vezes parece vazio, mas não é vazio.
Foto da capa: © Hans Hillewaert, Hardap, Namíbia, 12 de junho de 2007, Wikimedia Commons. Foto da espécie, não tirada no Líbano. Boxe e vestir Libnanews soblicença CC BY-SA 3.0.
Comentários