Trípoli, Qleiat e a ferrovia para a Síria: o Norte está finalmente começando a formar um verdadeiro corredor econômico?

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Mudança está na simultânea dos projetos

Durante anos, o porto de Trípoli, a zona económica especial, o aeroporto de Qleiat e a antiga ferrovia para a Síria foram mencionados separadamente. Cada um tinha seu próprio calendário, promessas, estudos e atrasos. Em 2026, a situação começou a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, estas quatro infra-estruturas avançam simultaneamente e são agora apresentadas pelo governo como elementos do mesmo conjunto.

O próprio Nawaf Salam integrou-se no seu discurso económico. Em Nova Iorque, o Primeiro-Ministro citou o porto de Trípoli, a zona económica especial, o aeroporto de Qleiat, os projectos ferroviários e de ligação regional na mesma sequência. Alguns meses antes, o Ministro das Obras Públicas e Transportes, Fayez Rassamny, tinha adotado a mesma lógica: o porto, a zona econômica, o aeroporto e a ligação ferroviária com a Síria devem funcionar como um sistema e não como quatro equipamentos independentes.

Esta aproximação é muito mais importante do que reviver um determinado site. Ele elaborou uma estratégia geográfica: fazer do norte do Líbano uma plataforma que liga o Mediterrâneo à Síria, e eventualmente a mercados além da Síria.

O projecto continua longe de estar concluído. Algumas infra-estruturas estão operacionais, outras estão em vias de serem postas em serviço e outras ainda estão em fase de estudo. Mas algumas decisões tomadas entre Maio e Setembro de 2026 mostram que ultrapassamos a fase das declarações gerais. A questão agora é saber se estes projectos podem realmente ser montados antes de financiar dificuldades, rivalidades políticas e instabilidade regional mais uma vez dispersar-los.

O porto já tem uma grande infra-estrutura para muito mais do que o mercado norte

O porto de Trípoli é o ponto de partida natural para este sistema. O seu interesse não reside apenas na sua localização geográfica. Uma parte significativa do investimento necessário para alterar a escala já foi feita em anos anteriores.

O plano de desenvolvimento do porto prevê uma doca de cerca de 1.050 metros e profundidades para acomodar grandes porta-contêineres. Seu design oferece uma capacidade máxima de cerca de 1,6 milhões de equivalentes de 20 pés, a unidade usada para medir o tráfego de contêineres. Grandes áreas também foram reservadas para armazenamento, armazéns e logística.

No entanto, o detalhe mais revelador do plano está em outro lugar. Um corredor de 50 metros de largura foi reservado para quatro futuros trilhos ferroviários. Está prevista uma área específica de cerca de 15.000 metros quadrados para contentores ferroviários.

A ferrovia não é, portanto, uma ideia enxertada em 2026 em um porto projetado exclusivamente para caminhões. A possibilidade de uma ligação ferroviária já fazia parte da sua arquitectura de desenvolvimento.

É precisamente isso que pode mudar a sua função. Sem um sertão ferroviário, Trípoli permanece principalmente um porto libanês. Com uma ligação à Síria, pode tornar-se um porto de trânsito.

A diferença económica é considerável.

O mercado libanês é demasiado pequeno para justificar apenas a capacidade portuária. O acesso a Homs, Hama e, a longo prazo, às redes comerciais para o Iraque ou para o Golfo daria ao porto um sertão muito mais vasto.

O verdadeiro mercado potencial está atrás da fronteira síria

Trípoli está localizado a poucas dezenas de quilômetros da Síria. Essa proximidade sempre foi sua principal vantagem teórica em relação a Beirute.

Uma carga desembarcada em Trípoli pode ser dirigida para o norte da Síria sem atravessar a aglomeração de Beyrouthin e depois subir todo o território libanês. Para alguns destinos sírios, a viagem é naturalmente mais curta.

Mas a proximidade geográfica não é suficiente. Um corredor comercial requer estradas ou carris eficientes, procedimentos aduaneiros rápidos, seguros, uma fronteira funcional e procura suficiente do outro lado.

É por isso que a retomada das relações económicas com Damasco altera a equação. A visita de Nawaf Salam à Síria reativou vários casos, incluindo a ligação ferroviária. Em maio, Fayez Rassamny assinou as especificações para o lançamento do estudo de viabilidade da linha entre Trípoli e Abboudieh.

A secção libanesa representa cerca de 35 a 40 quilómetros. A rota deve começar a partir do porto, atravessar o sistema económico do Norte e chegar à fronteira. O objectivo discutido com as autoridades sírias consiste em ligar esta linha à rede síria em direcção a Homs.

Este último ponto é essencial. Uma ferrovia que pára em Abboudieh teria interesse limitado. O valor do projeto depende da continuidade além da fronteira.

Em setembro, sírios e libaneses passaram para a inspeção de rota

O projecto ferroviário passou por uma nova fase alguns dias antes de 23 de Setembro. Uma delegação técnica síria visitou o Líbano para discutir com os seus homólogos a rota entre o porto de Trípoli e a fronteira.

As discussões centraram-se na ligação da rede libanesa à rede síria através da estação Akkari e depois a Homs. As equipes inspecionaram a rota e identificaram os obstáculos técnicos a serem enfrentados.

Ambas as partes concordaram em prosseguir os estudos técnicos e económicos. Em especial, um seminário conjunto deverá analisar a viabilidade, os custos, as fontes de financiamento e as modalidades de execução.

Isto significa que ainda não existe um orçamento definitivo e que não foram atribuídas obras ferroviárias completas. Apresentar o trem Tripoli-Homs como um projeto financiado pronto para construir seria, portanto, prematuro.

Mas a natureza do caso mudou. Durante décadas, o renascimento da ferrovia libanesa foi principalmente uma questão de discurso. Em 2026 havia uma especificação, um procedimento de estudo, uma rota prioritária e discussões técnicas com o país ao qual a linha deveria ser conectada.

A escolha de começar com Trípoli em vez de com uma completa reconstrução da rede ferroviária libanesa reflete uma lógica econômica: primeiro criar uma linha de frete relativamente curta com um cliente natural, o porto e uma saída identificável, a Síria.

O Banco Mundial já considerava Trípoli como a porta de entrada para a Síria e o Iraque

A ideia não é nova. O trabalho internacional sobre as infra-estruturas libanesas já tinha identificado a ligação entre o porto de Trípoli e a fronteira síria como um dos poucos projectos ferroviários com uma justificação económica relativamente clara.

O raciocínio já era o de um sertão além do Líbano. Tripoli poderia servir as regiões de Homs e Hama, então potencialmente flui para o Iraque.

Essa perspectiva explica por que a questão síria é inseparável do projeto.

O porto não se tornará um grande centro regional simplesmente porque as suas docas foram alargadas. Ele precisa de trânsito. Parte deste tráfego tem necessariamente de vir de fora do mercado libanês.

A reconstrução síria pode criar esta exigência, mas não constitui uma garantia automática. Os portos sírios de Latakia e Tartous existem e também procurarão capturar os fluxos. As estradas turcas oferecem outra rota de acesso ao norte da Síria. Os portos jordanianos e os corredores terrestres regionais também participam nesta competição.

Trípoli terá, portanto, de ser mais barato, mais rápido ou mais confiável em algumas rotas para se tornar um verdadeiro portal sírio.

A zona económica especial é a sala que deve impedir Trípoli de se tornar uma simples doca de trânsito

Se o projeto consistia apenas em desembarcar contêineres antes de enviá-los imediatamente para a Síria, os benefícios locais permaneceriam limitados. O porto receberia receitas e o transporte criaria atividade, mas grande parte do valor econômico deixaria Trípoli com os bens.

A zona económica especial deve precisamente evitar este cenário.

Fundada legalmente em 2008, permaneceu por anos longe das suas ambições originais. A sua função é acolher as actividades industriais, logísticas e de exportação num quadro fiscal, aduaneiro e administrativo destinado a atrair investidores.

O projeto entrou em uma fase mais concreta em 2026. Em Setembro, o Conselho de Ministros aprovou estudos sobre o centro industrial e logístico da área e autorizou a sua administração a lançar o processo de qualificação para seleccionar um programador e um operador internacionais.

Essa decisão é mais importante do que um novo estudo. Permite-nos procurar um ator privado capaz de desenvolver e operar o site.

O objectivo é lançar um procedimento internacional. A seleção de um operador pode ocorrer em 2027 se o calendário for respeitado.

Após quase duas décadas de espera, portanto, a zona econômica só chega agora quando seu modelo terá que enfrentar o mercado.

A área terá que produzir algo além de benefícios fiscais

O seu sucesso não dependerá exclusivamente das isenções concedidas às empresas.

Uma zona económica funciona quando reduz o custo total de uma actividade. Isso requer procedimentos aduaneiros rápidos, eletricidade confiável, terra desenvolvida, armazéns, conexão digital, estradas fluidas e uma relação direta com o porto.

No caso de Trípoli, o caminho-de-ferro e a Qleiat podem acrescentar dois benefícios adicionais.

Uma empresa localizada na área poderia importar componentes por barco, processar ou montar no Líbano, e depois reexportar sua produção. Ele também poderia usar Trípoli como um centro de armazenamento e redistribuição para a Síria.

É aí que reside o verdadeiro valor acrescentado do projecto. O Líbano não só ganharia com a passagem de um contentor. Benefício das operações realizadas entre sua chegada e partida: armazenamento, processamento, embalagem, manutenção, serviços, seguro, transporte e financiamento.

No entanto, isso exigirá atrair atividades industriais reais. Uma área cheia apenas de armazéns criaria menos empregos e menos valor.

Qleiat adiciona ao dispositivo uma função que o porto e o trilho não podem cumprir

O terceiro elemento é o aeroporto de René Moawad em Qleiat.

Após cerca de três décadas sem atividade civil regular, seu retorno ao serviço realmente começou em junho de 2026. O Governo aprovou então as licenças para voos internacionais programados em julho.

A primeira fase baseia-se numa fórmula transitória de exploração e reabilitação. As projeções publicadas em torno do projeto sugerem um aumento gradual de capacidade de até 600 mil passageiros após vários anos.

O aeroporto não deve ser comparado apenas com o aeroporto de Beirute. O seu interesse no aparelho do Norte é diferente.

Para o transporte de mercadorias de alto valor, as partes urgentes, certos produtos agro-alimentares ou a viagem de investidores e executivos, a proximidade entre um aeroporto, uma área industrial e um porto pode tornar-se uma vantagem.

Qleiat também pode servir diretamente Akkar e Trípoli sem impor uma passagem através de Beirute.

O governo também insiste que o local deve complementar em vez de substituir o aeroporto de Rafic Hariri.

Esta sombra é importante. Qleiat não se tornará imediatamente um grande centro aéreo regional. O seu valor inicial reside mais na diversificação do acesso ao país e na sua integração no sistema económico norte.

A rota ferroviária mostra que as quatro infra-estruturas começam realmente a ser pensadas em conjunto

O projecto ferroviário é particularmente revelador porque o seu layout deve articular os diferentes componentes.

A linha estudada parte do porto e dirige-se para a fronteira síria. As discussões mencionaram conexões com a Zona Econômica Especial e Qleiat. As inspecções técnicas de Setembro examinaram uma rota através destas infra-estruturas.

Isso dá ao projeto alguma consistência que estava faltando em anúncios anteriores.

O porto proporciona acesso marítimo. A zona económica proporciona o enquadramento territorial e industrial. O Qleiat traz acesso aéreo. O trilho liga o todo à Síria.

Este sistema pode então ser complementado por estradas existentes.

É esta combinação que justifica a expressão do corredor económico. Nenhum dos quatro projectos, tomados individualmente, é suficientemente transformador. No entanto, a sua ligação pode alterar a função económica do Norte.

O próprio porto quer agora mudar de profissão

A nova administração portuária deixou de apresentar o seu objectivo como simples aumento do número de navios.

Após aproximadamente 11 meses de gestão, centra-se na digitalização, governação e serviços logísticos de valor acrescentado. A ambição é transformar Trípoli num dos principais portos do Mediterrâneo Oriental e num portal para o Mashrek.

Esta ambição é considerável em termos de tráfego actual, pelo que deve ser confrontada com a realidade.

Um grande porto moderno não vive apenas em suas docas. Depende do tempo que leva para sair de um contêiner, da confiabilidade de seus procedimentos, do custo de manuseio, das conexões de terra e da previsibilidade administrativa.

A digitalização torna-se assim uma questão comercial. Cada documento que pode ser processado antes da chegada do navio potencialmente reduz o tempo de imobilização das mercadorias.

A governação desempenha o mesmo papel. Um armador ou operador logístico constrói suas estradas ao longo de vários anos. Deve saber que as regras e os custos não mudarão arbitrariamente.

O porto pode ter excelentes profundidades e, no entanto, perder o tráfego se os procedimentos terrestres permanecerem lentos.

A capacidade teórica de 1,6 milhões de contentores só faz sentido se o tráfego se seguir

O plano de gestão do porto prevê uma capacidade final considerável. Mas uma capacidade não é um tráfego.

Esta é uma distinção essencial nos grandes projectos de infra-estruturas libanesas. As docas de construção não garantem o seu uso. O desenvolvimento de uma zona económica não garante a chegada de fábricas. Reabilitar um aeroporto não cria automaticamente companhias aéreas. Colocar um trilho não cria os bens que irão circular sobre ele.

Por conseguinte, o projecto do Norte terá de ser avaliado com base no pedido.

Que armadores querem usar Trípoli como porta de entrada para a Síria? Que indústrias estão planejando se instalar na zona econômica? Que volume de carga síria poderia realmente ser desviado de Latakia ou Tartous? Que transportadores estão prontos para usar o trilho? Que voos podem ser rentáveis em Qleiat?

Esses estudos de mercado são tão importantes quanto o trabalho.

O risco seria construir várias infra-estruturas simultaneamente com base na mesma hipótese de tráfego e depois descobrir que esta procura tinha sido superestimada.

A Síria é a principal oportunidade e o principal risco

Todo o modelo é baseado em parte na abertura síria.

Uma reconstrução síria exigirá materiais, máquinas, equipamentos, bens de consumo e serviços logísticos. Trípoli está geograficamente bem posicionado para capturar parte dele.

Mas esta oportunidade está sujeita a variáveis que o Líbano não controla: estabilidade política síria, regime aduaneiro, sanções internacionais, segurança rodoviária, portos sírios em funcionamento e política comercial em Damasco.

Por conseguinte, o Líbano deve evitar a construção de um modelo exclusivamente dependente da reconstrução síria.

A zona económica deverá também atrair actividades orientadas para o mercado no Líbano, no Mediterrâneo e nos países árabes. O porto terá de desenvolver serviços de transbordo e logística independentes da Síria. A Qleiat terá de ter a sua própria clientela.

A Síria pode acelerar o corredor. Não deve tornar-se a sua única justificação.

O financiamento ferroviário continua a ser o grande buraco do projecto

O ponto menos avançado permanece precisamente aquele que deve ligar fisicamente o sistema: o caminho-de-ferro.

Os estudos estão em curso. A rota está a ser examinada. A cooperação síria existe. Mas o custo e o financiamento finais ainda não foram fixados.

A reabilitação de uma pista abandonada há décadas não consiste em substituir alguns trilhos. O direito de passagem deve ser verificado, certas secções reconstruídas, passagens de nível tratadas, sinais instalados e características técnicas definidas para a interconexão com a rede síria.

O material circulante também levanta questões.

Será necessário decidir se a linha é utilizada exclusivamente para o transporte de mercadorias ou se deve também transportar passageiros. As necessidades de um comboio de contentores não são as de um serviço regional de passageiros.

Quanto mais o projeto é carregado com objetivos diferentes, mais seu custo aumenta.

Por conseguinte, a decisão mais racional poderia ser a de começar com o frete portuário, que tem o modelo económico mais identificável.

A questão jurídica dos portos também permanece em aberto

Joseph Aoun referiu-se à necessidade de alterar certas leis que regem os portos. Isso parece técnico, mas pode determinar a capacidade de Tripoli para atrair um operador e investimentos.

O quadro institucional portuário libanês foi construído por estratos. As autoridades portuárias têm regimes especiais, ao passo que as relações entre o Estado, os conselhos de administração, os operadores privados e as autoridades de supervisão nem sempre cumprem as normas utilizadas nos principais portos internacionais.

A modernização legal pode ser necessária para concessões, preços, transparência, concorrência e responsabilidade do operador.

Será particularmente importante se Trípoli procurar atrair capitais internacionais para as suas infra-estruturas.

Um investidor não olha apenas para as docas. Ele olha para o contrato que lhe dá acesso ao cais e ao tribunal que vai aplicar este contrato.

Tripoli pode competir com Beirute sem desencadear uma guerra portuária?

O desenvolvimento de Trípoli é por vezes apresentado como uma alternativa ao porto de Beirute. Esta oposição é demasiado simples.

O mercado libanês provavelmente não tem interesse em financiar dois portos com exactamente as mesmas funções e um volume nacional limitado.

A lógica económica seria preferível à especialização e à complementaridade.

Beirute mantém seu papel principal para a capital e centro do país. Trípoli tem uma vantagem geográfica em relação à Síria e ao norte. Também tem mais espaço para alguns desenvolvimentos logísticos.

A zona económica reforça esta diferença.

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