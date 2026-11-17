A falha de 17 de novembro de 2026 da Apple interrompeu as contas do iCloud, a App Store e várias ferramentas profissionais. O grupo invocou uma atualização interna. A App Store é declarada restaurada após três horas e quinze minutos, mas a conexão do iCloud permanece afetada na última declaração oficial. Na Filadélfia, uma loja foi impedida de processar compras. Também são relatadas rupturas em outras lojas e escritórios, sem registro global confirmado de vendas ou usuários afetados.

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Uma atualização interna causou um acidente da Apple na terça-feira, 17 de novembro de 2026, interrompendo a App Store, conectando-se às contas do iCloud e várias ferramentas da empresa. As dificuldades de venda também foram relatadas em suas lojas. Recuperação está progredindo: a App Store é relatado para ser restaurado, mas vários serviços permaneceram no último estado oficial consultado.

A Apple atribuiu as interrupções a uma atualização interna. Em uma declaração emitida durante o dia, o grupo indicou que muitos de seus sistemas estavam funcionando novamente. Ele especificou que mais trabalhos eram necessários para colocar outros online. Por conseguinte, esta comunicação não constitui um anúncio geral de recuperação.

Falha da Apple: App Store restaurada após três horas

A declaração oficial da Apple define o início do incidente da App Store às 8:45 da manhã, horário americano do Pacífico. Isto corresponde a 1645 UTC, 1745 em Paris e 1845 em Beirute. O regresso ao normal é registado às 12 horas na mesma zona, às 20 horas UTC, às 21 horas em Paris e às 22 horas em Beirute.

A interrupção documentada durou três horas e quinze minutos. A Apple afirma que alguns utilizadores foram afectados. O mesmo incidente diz respeito ao programa de compra de volume, que pode ter impedido os utilizadores de efectuar compras. No entanto, a referência a um serviço restaurado não leva à conclusão de que todas as ferramentas associadas à conta Apple estão funcionando novamente.

A ligação iCloud continua a ser um ponto de bloqueio

Nos dados oficiais atualizados às 20h15 UTC, o item em contas e conexão do iCloud permanece marcado como um incidente em curso. Sua data de início é 1645 UTC. A Apple afirma que o serviço pode ser lento ou indisponível e classifica o incidente como afetando todos os usuários, sem publicar qualquer número de conexões realmente interrompidas.

As aplicações web do iCloud também permanecem relatadas como perturbadas para alguns usuários. O correio do iCloud, por outro lado, aparece separadamente com um incidente resolvido. Estes estatutos separados explicam porque o retorno de uma função não significa necessariamente o de todo o ambiente iCloud.

Os usuários relataram desconexões inesperadas no iPhone e Mac, em seguida, verificar falhas durante suas tentativas de reconectar. Outros encontraram dificuldades em carregar a App Store ou baixar aplicativos. Esses depoimentos descrevem os efeitos visíveis da interrupção; Eles não medem o número total de pessoas afetadas.

Compras bloqueadas numa loja da Filadélfia

A desagregação não se limitou aos serviços acessados por telefone. Em Filadélfia, aproximadamente às 12:30 horas da hora local, um cliente chegou à loja Apple no cruzamento da 18th Street com a Walnut Street. Um funcionário explicou-lhe que as compras não podiam ser processadas devido a uma interrupção do computador.

O pagamento autónomo da aplicação Apple Store também não estava disponível, de acordo com um relatório de televisão local. Outro funcionário descreveu um problema com o sistema. Este caso estabelece uma dificuldade concreta nesta loja, mas não é suficiente para dizer que todas as lojas da Apple cessaram as vendas durante o mesmo período.

Disrupções em outras lojas e escritórios do grupo também foram relatadas pela imprensa especializada. O seu âmbito exato permanece menos documentado do que os serviços públicos da Apple. Nos pontos consultados não foi apresentado qualquer registo pormenorizado do número de lojas, escritórios, vendas ou nomeações afectadas.

As ferramentas profissionais e escolares relevantes

O gráfico oficial mantém um incidente comum com a Apple Business, Apple School Manager e Schoolwork. O seu início é registado às 18:40 UTC, ou seja, às 19:40 em Paris e às 20:40 em Beirute. A Apple relata atrasos ou indisponibilidade de parte dos usuários, sem indicar mais tempo de resolução nesta declaração.

Outra função ainda afetada: comprar AppleCare diretamente de um dispositivo. Sua interrupção começou às 16:15 horas UTC, 30 minutos antes da App Store. A Apple apresenta-o como uma indisponibilidade de compra, não como uma desagregação de todas as garantias ou serviços de apoio.

A distinção permanece essencial à medida que os sistemas retornam online. A Apple identificou uma atualização interna que causou as interrupções, mas ainda não forneceu um relatório técnico completo nos itens revisados. A restauração da ligação iCloud e as ferramentas profissionais e escolares permaneceram por confirmar no último ponto oficial disponível.

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