Líbano: O OIF congratula-se com a adopção da nova lei dos meios de comunicação social

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Paris, 25 de agosto de 2026 — A Organização Internacional de La Francophonie (OIF) saúda a adoção da nova lei dos meios de comunicação social pelo Parlamento libanês em 11 de agosto de 2026. Esta reforma prevista representa um importante passo em frente na modernização do quadro jurídico aplicável aos meios de comunicação social e no reforço da liberdade de imprensa no Líbano.

O OIF congratula-se com os progressos positivos realizados pela nova lei, nomeadamente em termos de transparência do sector e de protecção dos jornalistas. Recorda ainda que a luta contra a desinformação deve ser conduzida no pleno respeito pela liberdade de expressão e pelos compromissos internacionais do Líbano.

A este respeito, o OIF incentiva o diálogo continuado entre as autoridades libanesas, os profissionais dos meios de comunicação social e as organizações da sociedade civil, incluindo as disposições da Lei sobre a Penalização da Divulgação de Falsas Informações, com vista a preservar plenamente os progressos alcançados por esta reforma.

Reafirma a sua disponibilidade para continuar a apoiar a aplicação desta nova legislação e, mais amplamente, para facilitar o desenvolvimento de respostas sustentáveis e multi-interessadas às perturbações da informação no Líbano.

O OIF trabalha há vários anos com as autoridades libanesas, os meios de comunicação social e a sociedade civil para promover a integridade da informação e combater a desordem da informação. A pedido do Ministério da Informação, realizou uma missão em Setembro de 2025 para avaliar os mecanismos de regulação da desinformação no Líbano. A missão tinha recomendado a adopção do projecto de lei dos meios de comunicação social, salientando, nomeadamente, a importância da descriminalização das infracções à imprensa e a transparência da propriedade dos meios de comunicação social.

Existem 90 Estados e Governos: 53 membros, 5 membros associados e 32 observadores.

Para mais informações sobre La Francophonie: www.francophonie.org