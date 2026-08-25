Síria-Israel: O que o encontro de Amã revela

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A reunião secreta realizada em 23 de agosto de 2026 na Jordânia entre o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Assaad al-Chibani, e o diretor de Mossad, Roman Gofman, não constitui um acordo de paz ou normalização entre Damasco e Israel. No entanto, revela a existência de um canal de gestão de risco militar direto, reaberto na emergência após um ataque israelense contra a base aérea de Abu Douhour no noroeste da Síria. As discussões incidiram sobre Sueida, as tensões militares no sul do país e o estabelecimento de um mecanismo de segurança sob supervisão americana para evitar confrontos entre a Síria e Israel, mas também entre Israel e Turquia.

Uma reunião após a greve de Abu Douhour

O contexto militar é crucial para compreender o alcance da reunião de Amã. Poucos dias antes da entrevista, Israel havia atingido a base aérea de Abu Douhour na área de Idlib. A operação levantou subitamente a tensão entre as novas autoridades sírias e Israel, numa altura em que vários canais tentavam manter um diálogo mínimo de segurança entre as duas partes.

A greve também reacendeu as preocupações sobre a presença turca na Síria. Foram divulgadas informações sobre a possibilidade de movimentos militares turcos ou desdobramentos em torno da base. Damasco tinha negado quaisquer planos para instalar permanentemente uma base turca em Abu Douhour. Israel, por sua vez, deu a conhecer suas linhas vermelhas diante de qualquer fortalecimento militar turco que pudesse alterar o equilíbrio estratégico da Síria.

Neste clima, o encontro de 23 de agosto foi concebido como um instrumento de desescalação. Veio depois de vários contatos entre funcionários sírios, americanos e israelenses. Assaad al-Chibani conheceu o enviado americano Tom Barrack em Istambul em 17 de agosto. De acordo com informações relatadas pela imprensa árabe, esta sequência ajudou a preparar a reunião realizada alguns dias depois na Jordânia.

Assaad al-Chibani enfrenta Roman Gofman

A delegação síria foi liderada por Assaad al-Chibani, Ministro dos Negócios Estrangeiros do novo poder sírio. No lado israelense, o interlocutor principal era Roman Gofman, diretor da Mossad. A escolha dos participantes dá uma indicação inicial da natureza do diálogo. Não se tratava de uma tradicional troca diplomática entre dois Estados que se preparavam para a normalização, mas de uma discussão centrada na segurança, em incidentes militares e na prevenção da escalada.

A Jordânia forneceu o quadro para esta reunião. O reino hachemita mantém estreitas relações com Washington e tem canais com Damasco como com Israel. A sua posição geográfica e diplomática permite-lhe também saudar silenciosamente as discussões sobre a segurança do sul da Síria.

Segundo Al Quds Al Arabi, que relata os detalhes da reunião em sua edição de 25 de agosto, as discussões foram difíceis, mas graves. Uma fonte diplomática descreve um processo ainda complicado, mas não questiona a vontade das duas partes de continuarem os seus contactos. Esta avaliação é uma das principais lições do encontro: as diferenças permanecem profundas, mas já não impedem o diálogo directo quando o risco militar se torna demasiado elevado.

Soueida, um dos casos sensíveis

Entre as questões discutidas estão a situação em Sueida, no sul da Síria. Esta província druso-maioria tornou-se um dos pontos mais delicados da nova configuração síria. As tensões internas, as questões de segurança local e as intervenções israelitas justificadas por Israel em nome da protecção dos drusos transformaram gradualmente Sueida num atrito directo entre Damasco e Tel Aviv.

Para as autoridades sírias, o controle do sul é uma questão de soberania nacional e de restauração da autoridade estatal após a queda do regime Bashar al-Assad. Para Israel, o desenvolvimento da segurança da zona afecta os seus interesses fronteiriços e a sua posição em relação às comunidades sírias druzes. A sobreposição dessas duas lógicas aumenta o risco de que uma operação local possa causar uma reação militar mais ampla.

A reunião de Amã procurou, portanto, identificar mecanismos capazes de conter incidentes. Isso inclui impedir que um movimento de forças sírias, uma operação israelense ou uma crise local em Sueida sejam interpretados como o início de uma ofensiva maior.

Damasco também colocou a questão das operações israelenses sobre a mesa. As novas autoridades sírias apelam à cessação de greves e incursões no seu território. Eles contestam as posições tomadas pelo exército israelense além das linhas anteriores e consideram esses movimentos como uma violação da soberania síria. O Canal Amã não resolve este desentendimento. Pretende, nesta fase, impedir que ela conduza ao confronto directo.

Síria-Israel: um mecanismo de segurança na Jordânia

O elemento mais concreto da reunião diz respeito ao projecto de um mecanismo de segurança estabelecido na Jordânia e sob supervisão americana. De acordo com informações comunicadas por vários meios de comunicação social, o mecanismo poderia assumir a forma de uma estrutura de coordenação ou de uma sala de operações para tratar rapidamente os incidentes e trocar informações entre as partes interessadas.

Sua primeira função seria evitar um confronto direto entre a Síria e Israel. O risco é real. O exército israelense continua a intervir em território sírio enquanto o poder de Damasco procura restaurar seu controle sobre diferentes partes do país. Neste contexto, um deslocamento de forças, uma operação local ou uma greve pode ser interpretado como uma ameaça mais ampla.

O mecanismo proposto não eliminaria divergências políticas e territoriais. Em especial, prevê um sistema de notificação e verificação. Isso permitiria às partes obter rapidamente informações sobre um movimento ou operação militar antes de decidir sobre uma resposta que poderia levar à escalada.

A supervisão americana é um componente central deste projeto. Washington mantém uma relação estratégica com Israel enquanto desenvolve os seus contactos com as novas autoridades sírias. Assim, os Estados Unidos têm uma capacidade de intermediação que nem Damasco nem Tel Aviv têm sozinho. Seu papel incluiria transmitir mensagens, verificar certas informações e manter comunicações abertas durante tempos de tensão.

O fator turco no coração da equação

A reunião de Amã, no entanto, não é apenas sobre a relação entre a Síria e Israel. A Turquia é o terceiro jogador na equação. Ancara é um dos principais parceiros do novo poder sírio. Sua influência militar e política na Síria foi reforçada, enquanto Damasco considera a cooperação com a Turquia como um elemento importante na reconstrução de suas capacidades estatais.

Este desenvolvimento diz respeito a Israel quando se trata de infra-estruturas militares que podem acomodar forças ou equipamentos turcos. O caso de Abu Douhour ilustra diretamente esta dificuldade. Israel tinha expressado a sua preocupação com o possível uso da base pela Turquia, enquanto Damasco estava garantindo que nenhum projeto de base turco permanente foi planejado.

O mecanismo discutido na Jordânia teria, por conseguinte, uma segunda missão: evitar que um destacamento turco para a Síria provocasse um confronto entre Ancara e Israel. Uma estrutura de coordenação poderia clarificar a natureza de certos movimentos militares e reduzir o risco de serem imediatamente interpretados como uma ameaça.

Esta dimensão confere ao projecto um âmbito regional. Um incidente entre Israel e a Síria já poderia levar a uma escalada significativa. Um confronto que envolvesse directamente Israel e a Turquia teria consequências muito mais amplas, sendo Ancara membro da NATO e um dos principais intervenientes militares na questão síria.

Washington está, portanto, numa posição particular. Os Estados Unidos são o principal aliado externo de Israel e continuam ligados à Turquia pela Aliança Atlântica. Eles também têm um canal crescente com Damasco. O mecanismo jordaniano poderia, portanto, funcionar como uma arquitetura preventiva projetada para manter esses três atores longe do confronto não intencional.

Um passo importante para a nova Síria

O significado político da reunião reside menos num resultado imediato, se for caso disso, do que no facto de ter sido realizada. Os contactos directos a este nível entre funcionários sírios e israelitas continuam a ser excepcionais. Ver o Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio reunido com o director da Mossad mostra que as novas autoridades em Damasco aceitam um diálogo pragmático quando consideram que ele pode proteger os seus interesses de segurança.

De acordo com informações relatadas por Al Quds Al Arabi, os preparativos para o encontro incluíram o encontro entre al-Chibani e Tom Barrack em Istambul, em 17 de agosto. O jornal também considera que a aceitação israelense de uma entrevista direta é uma evolução após a relutância anterior em organizar tal reunião.

Esta abertura não significa que a Síria abandone as suas posições territoriais. Damasco continua a considerar o Golan como território sírio ocupado e apela à retirada de Israel de áreas onde as forças israelitas avançaram. As autoridades sírias continuam também a exigir a suspensão das greves e referem-se aos acordos resultantes do acordo de desengajamento de 1974.

Israel, por seu lado, mantém fortes reservas sobre o novo poder sírio e pretende preservar a sua liberdade de acção face aos acontecimentos que considera ameaçadores. Por conseguinte, ambas as partes não abordam estas discussões com as mesmas prioridades. É precisamente por isso que a descrição de negociações difíceis, mas sérias, faz sentido.

Um canal militar, não um acordo de paz

A reunião secreta de Amã não pode, portanto, ser equiparada a um acordo de paz. Não há provas de negociações sobre reconhecimento diplomático, normalização completa ou um calendário comparável aos acordos israelitas com vários Estados árabes.

Os objectivos conhecidos são mais limitados. Damasco e Israel primeiro procuram impedir que suas forças, ou as de seus parceiros, sejam arrastadas para um confronto descontrolado. Sueida, as incursões israelitas, a base de Abu Douhour e a presença militar turca são todas casas onde uma interpretação errada poderia causar rapidamente uma crise regional.

A verdadeira novidade está, portanto, no método. Ambos os lados estão testando um canal mais estruturado em que a Jordânia oferece espaço para o diálogo e os Estados Unidos podem fornecer supervisão. Isto não aproxima automaticamente a Síria e Israel das suas diferenças fundamentais, mas cria um instrumento para gerir as consequências militares destas disputas.

As futuras discussões terão que mostrar se esta arquitetura está além do estágio do projeto. A retomada dos contactos, a evolução das operações israelitas na Síria e as modalidades de uma eventual implantação turca determinarão, principalmente, se o Canal de Amã pode realmente impedir que o próximo incidente militar se transforme num confronto.